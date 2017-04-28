 РФ пытается арестовать и экстрадировать Яценюка: якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.
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https://ukraine.d3.ru/rosiia-ogolosila-iatseniuka-u-mizhnarodnii-rozshuk-interpolu-1361245/
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Значит будем голосовать за сеню )))
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