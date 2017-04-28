 РФ пытается арестовать и экстрадировать Яценюка: якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих

В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерпола Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия Уставу и Правилам организации.





"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест г. Яценюка, и обвиняют его в, цитируем, "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух

или более людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц".





Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест Яценюка, якобы выданному городским судом г. Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации 3 марта 2017.

Российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он огнем из автомата Калашникова якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики.

Это, по мнению российского следствия, произошло, когда А.П.

Яценюк якобы был "членом вооруженной банды "Мечта" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994

по 2 января 1995 года", - говорится в заявлении.





"20 апреля 2017 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку.

В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес гражданина Украины А. П. Яценюка.

В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что г. Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины.





В то же время г. Аваков приводит общеизвестные факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия Российской Федерации.

Упоминается и о том, что правовая позиция российского правосудия, по имеющейся у МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины.

Такая оценка действий России в отношении г. Яценюка, отмечается в письме министра, является официальной публичной позицией государства Украина, в частности - позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины.

Так, Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейскому суд по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами относительно А.П.

В связи с вышеизложенным, Министерство внутренних дел Украины официально напоминает об основополагающих нормах украинского и международного права, действующих в данной ситуации:





1.Защита правопорядка и уголовное судопроизводство в любой стране должны базироваться на фактах и ​​доказательствах, - полученных в законном порядке, без принуждения и пыток.

Очевидно абсурдные и заведомо бездоказательные обвинения граждан в преступлениях не должны приниматься во внимание судопроизводством.





2.Политически мотивированные и необоснованные решения органов правосудия не могут быть основанием для задержания, ареста и экстрадиции какого-либо гражданина.





Описанные нормы, в частности, четко изложены в конституциях Украины и Российской Федерации, уголовно-процессуальном законодательстве этих (и большинства других) стран.





Учитывая изложенное, Министерство надеется, что с учетом положений статей 2 и 3 Устава МОУП-Интерпол, которые запрещают Организации принимать любые меры политического, военного, религиозного или расового характера с целью обеспечения политического нейтралитета Международной организации уголовной полиции, Генеральный секретариат и Комиссия по

контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического

преследования Яценюка А.П.





Министерство внутренних дел Украины и его соответствующие подразделения готовы предоставить журналистам и активистам профессиональные разъяснения",- говорится в заявлении.

