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 Политика Украины
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Все про:Интерпол (364) МВД (8256) Яценюк (8405)

 РФ пытается арестовать и экстрадировать Яценюка: якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих

яценюк нбу

Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка А.П. в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст Украины обращается в ЕСПЧ о непризнании решений российских судов против Яценюка
В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерпола Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия Уставу и Правилам организации.

"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест г. Яценюка, и обвиняют его в, цитируем, "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух или более людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест Яценюка, якобы выданному городским судом г. Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации 3 марта 2017. Российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он огнем из автомата Калашникова якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики. Это, по мнению российского следствия, произошло, когда А.П. Яценюк якобы был "членом вооруженной банды "Мечта" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года", - говорится в заявлении.

"20 апреля 2017 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку. В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес гражданина Украины А. П. Яценюка. В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что г. Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины.

В то же время г. Аваков приводит общеизвестные факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия Российской Федерации. Упоминается и о том, что правовая позиция российского правосудия, по имеющейся у МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины. Такая оценка действий России в отношении г. Яценюка, отмечается в письме министра, является официальной публичной позицией государства Украина, в частности - позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины. Так, Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейскому суд по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами относительно А.П. Яценюка.

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В связи с вышеизложенным, Министерство внутренних дел Украины официально напоминает об основополагающих нормах украинского и международного права, действующих в данной ситуации:

1.Защита правопорядка и уголовное судопроизводство в любой стране должны базироваться на фактах и ​​доказательствах, - полученных в законном порядке, без принуждения и пыток. Очевидно абсурдные и заведомо бездоказательные обвинения граждан в преступлениях не должны приниматься во внимание судопроизводством.

2.Политически мотивированные и необоснованные решения органов правосудия не могут быть основанием для задержания, ареста и экстрадиции какого-либо гражданина.

Описанные нормы, в частности, четко изложены в конституциях Украины и Российской Федерации, уголовно-процессуальном законодательстве этих (и большинства других) стран.

Учитывая изложенное, Министерство надеется, что с учетом положений статей 2 и 3 Устава МОУП-Интерпол, которые запрещают Организации принимать любые меры политического, военного, религиозного или расового характера с целью обеспечения политического нейтралитета Международной организации уголовной полиции, Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка А.П.

Министерство внутренних дел Украины и его соответствующие подразделения готовы предоставить журналистам и активистам профессиональные разъяснения",- говорится в заявлении.
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Поважаю за це Арсенія ! А так і не подумаєш , тихий ,скромний ,в окулярах і при цьому справжній воїн !
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Сеня не переживай! больше пожизненного не дадут!
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Уважаю! Яценюк внес свою лептуу -- минус 43 кацапа.
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Убил 30, ранил 13 русских.. Работал на результат.В принципе как и кадыров. Тот в 16 лет первого русского зарезал. Но крут яценюк, крут. А посмотришь , вроде сморочок.А оно вона как.
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А между, тем Сеня за границу, как раньше, уже перестал шнырять!
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давайте отдадим этого заборостроителя и весь голодный фронт в нагрузку
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Нехитрым подсчетом дивизия из Яценюков под прикрытием Кровавого Пастора поднимет украинский флаг над Кремлем за два дня.
https://ukraine.d3.ru/rosiia-ogolosila-iatseniuka-u-mizhnarodnii-rozshuk-interpolu-1361245/
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респектіще тобі, -Арсеній...))) стільки жмуриків наробив)))) ліман та александрових на корм крабов відправив... ))мля руцькіе не здаються, а просто на бутиль.... ))
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Уже хотя бы за это Сеню надо уважать. Когда тебя ненавидит враг и окрывает липовые дела тот это значит что эти люди кремлю настоящие враги а не искусственные.. Против косатой суки, серлеща, гриценка, садового, поросюков и пр задоклоунов дел не открывают... Сеня фактически третий враг для Ху"лапо рейтингу после Пороха и Пастора...Можно обманывать себя обсирая Яценюка,но Ху№ла то не обманешь.. Сене респект и уважуха..
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То есть кацобестолачам ни пэця ни арсэн не мешают ?!
Значит будем голосовать за сеню )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ пытается арестовать и экстрадировать Яценюка: якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих
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