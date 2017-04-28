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 Политика Украины, Общество
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 Украина абсолютно готова к проведению Евровидения, - Гройсман

Премьер-министр Украины владимир Гройсман заявил, что Киев осуществил все необходимое меры для проведения Евровидения-2017.

Об этом он сообщил на брифинге на территории места проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Украина абсолютно готова к проведению "Евровидения", - сказал он.

Также он добавил, что меры безопасности будут обеспечены на самом высоком уровне.

Кроме того, он отметил, что вопрос получения доходов от проведения конкурса и возврата потраченных средств не предусматривался изначально.

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Как сообщалось, в период с 3 по 13 мая в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение-2017, участие в котором подтвердили 43 страны-участницы.

Киевская городская государственная администрация ожидает, что 18 тыс. иностранных туристов посетят Киев в рамках проведения Евровидение-2017.

9,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время Евровидения-2017 в Киеве.
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Первый генпрокурор Украины Шишкин
Кого бы я арестовывал, это Порошенко и компанию
Потом Гройсмана и Яценюка
http://gordonua.com/news/politics/pervyy-genprokuror-ukrainy-shishkin-kogo-by-ya-arestovyval-eto-poroshenko-i-kompaniyu-potom-groysmana-i-yacenyuka-129795.html ….Украина абсолютно готова к проведению Евровидения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5819.
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имя с маленькой буквы это правильно написали. Вовчик бабки на евровидение уже распилил и билеты купил. Маладэц какой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина абсолютно готова к проведению Евровидения, - Гройсман
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