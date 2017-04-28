 Украина абсолютно готова к проведению Евровидения, - Гройсман

Об этом он сообщил на брифинге на территории места проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Украина абсолютно готова к проведению "Евровидения", - сказал он.
Также он добавил, что меры безопасности будут обеспечены на самом высоком уровне.
Кроме того, он отметил, что вопрос получения доходов от проведения конкурса и возврата потраченных средств не предусматривался изначально.
Как сообщалось, в период с 3 по 13 мая в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение-2017, участие в котором подтвердили 43 страны-участницы.
Киевская городская государственная администрация ожидает, что 18 тыс. иностранных туристов посетят Киев в рамках проведения Евровидение-2017.
9,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время Евровидения-2017 в Киеве.
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Потом Гройсмана и Яценюка
http://gordonua.com/news/politics/pervyy-genprokuror-ukrainy-shishkin-kogo-by-ya-arestovyval-eto-poroshenko-i-kompaniyu-potom-groysmana-i-yacenyuka-129795.html …..
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