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Все про:Госпогранслужба (2638) граница (2931) Порошенко (12777) безвизовый режим (1128)

 11 июня безвиз должен вступить в силу. Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - Порошенко

Президент Петр Порошенко поручил Государственной пограничной службе обеспечить отсутствие очередей на границе в связи с ожидаемым получением Украиной безвизового режима с Европейским Союзом с 11 июня.

Об этом он сообщил в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"11 июня, постучим по дереву, безвизовый режим должен вступить в силу и украинцы смогут свободно путешествовать. Поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу точно возрастет, увеличится и нагрузка на Государственную пограничную службу. Ставлю вам задание: обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать, чтобы пересечь границу", - сказал Порошенко.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы очереди возле посольств в ожидании получения виз переместились к пунктам пересечения границы.

Порошенко также добавил, что даст задание удешевить транспортное сообщение с Европой, в частности запустив в Украину европейские авиакомпании-лоукостеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвиза для Украины

Как сообщалось, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение Украины в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах.

Следующим процедурным шагом для получения Украиной безвизового режима с ЕС станет голосование за законопроект Советом Европейского Союза, который ориентировочно состоится 11 мая.

После этого состоится подписание (17 мая) и публикация решения в официальном журнале ЕС (22 мая).

Безвизовый режим фактически вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.
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Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - с обеих сторон !
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Сервісні центри, які видають закордонні паспорти (ДП Документ) досі не видають паспортів після ідіотської та дебільної виїмки обладнання силами СБУ! Вже 20 днів не працює державний сервіс через те що СБУ поламала всю систему! Це якийсь маразм та дебілізм! Коли створювали інформаційну систему СБУ спало і було повністю бездіяльним, а тепер перед безвізом вирішили відсунути офіційних підрядників державної служби та забрати їх сервера, щоб поставити своїх підрядників. Доки цей дикунський бикуватий ідіотизм буде продовжуватись в Україні? Доки ще влада мафії буде тероризувати власне населення?
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Сука шоколадная,какие очереди,ты из карманов украинцев своими финтами с Гонтаревой вышкреб последние деньги. Ты лучше поручил бы своей усратой коалиции ввести визовый режим с врагом,а то кацапам -агрессорам даешь зеленый свет в Украине,падла,чтоб ты издох.
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бюджетников сгонят, очереди организуют)))
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Или пенсионеров,у которых 1250 грн. пенсия.Ох и падлы,ох и аферисты.
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11 июня безвиз должен вступить в силу. Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - Порошенко

Звучит угрожающе.... и отсутствие очередей на границе....
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Он в стране такую жизнь устроил,что люди от безысходности разве что поедут за границу.
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Щас все с нашими зарплатами так и ломонутся путешествовать. Популист сраный, сначала войну на востоке останови пиздун
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Ломанутся работать.
Но, если увеличится поток нелегалов, ЕС имеет право закрыть безвиз!
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привет ) Но вообще-то меня спич Порошенко позабавил
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Про очереди улыбнуло. Откровенный идиот или отмороженный подонок? Для украинцев нет ничего хорошего ни в первом, ни во втором случае.
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хотел пошутить по этому поводу....но понял это итак неплохая шутка))
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Щоб був сервис,треба застави с Западной, перекинуть на Восточну Украину
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Краще б Петро не називав дат.. Хто його за язик тягне? Уже ж вляпувався..
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А що ему втрачати?Одной брехней меньше,одной больше.Минстець укатал общество.Приручил воспринимать офшоры,слепотрасты як должное
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Вот барыга! А цена нового паспорта соответствует государственным стандартам?
Не, мы лучше со старыми пока поездим. Возьмем визу и 100% уверенно, если надо.
А то мало ли сюрпризов с этими нововведениями ждет на границе.
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Это к лугандонам,им паспорт получить проще чем киевлянину
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Ближайшее дерево-твоя балдень, Крєндєль!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия11 июня безвиз должен вступить в силу. Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - Порошенко
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