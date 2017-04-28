 11 июня безвиз должен вступить в силу. Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - Порошенко

Об этом он сообщил в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"11 июня, постучим по дереву, безвизовый режим должен вступить в силу и украинцы смогут свободно путешествовать. Поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу точно возрастет, увеличится и нагрузка на Государственную пограничную службу. Ставлю вам задание: обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать, чтобы пересечь границу", - сказал Порошенко.
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы очереди возле посольств в ожидании получения виз переместились к пунктам пересечения границы.
Порошенко также добавил, что даст задание удешевить транспортное сообщение с Европой, в частности запустив в Украину европейские авиакомпании-лоукостеры.
Как сообщалось, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.
26 апреля Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение Украины в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах.
Следующим процедурным шагом для получения Украиной безвизового режима с ЕС станет голосование за законопроект Советом Европейского Союза, который ориентировочно состоится 11 мая.
После этого состоится подписание (17 мая) и публикация решения в официальном журнале ЕС (22 мая).
Безвизовый режим фактически вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.
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Звучит угрожающе.... и отсутствие очередей на границе....
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Но, если увеличится поток нелегалов, ЕС имеет право закрыть безвиз!
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Не, мы лучше со старыми пока поездим. Возьмем визу и 100% уверенно, если надо.
А то мало ли сюрпризов с этими нововведениями ждет на границе.
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