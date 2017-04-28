 "Я всегда ночевал дома. Они знали мой номер и звонили, чтобы выяснить мое местоположение", - Мартыненко о работе детективов НАБУ

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко рассказал подробности о своем задержании. В частности, он сообщил, что бежать не планировал, о планируемом задержании знал, но при этом ночевал дома.
"Они звонили на номер, которым я не пользуюсь больше месяца! Есть другой телефон, и они его прекрасно знали. Они в тот день звонили с неизвестных подставных номеров, чтобы узнать мое местоположение, хоть я никуда не прятался, я здесь был, в офисе. В полдевятого я позавтракал в ресторане здесь недалеко и пришел на работу", - сказал он.
При этом он рассказал, где провел ночь перед задержанием.
"Я могу ночевать где угодно. Я всегда ночевал дома. Единственное, что могу подтвердить: ребенок ночевал не дома, потому что я опасался обысков. Я не хотел, чтобы ребенок, которому 10 лет, получил психологическую травму, чтоб он видел "маски-шоу", как в дом завалит куча дядек непонятного вида. Я отправил ребенка ночевать к родственникам. А сам остался", - рассказал Мартыненко.
Сообщив о подробностях процесса задержания, Николай Мартыненко обратил внимание и на то, что у него были все возможности бежать из страны, но он этого делать не собирался.
- Я не знаю, не считал. Их увидели случайно, они не представились. Ребята спросили, чего они хотят. "Мы пришли к Мартыненко", - говорят. Мы вызвали адвокатов. В этом здании столько выходов и входов, можно запросто убежать! Но никто не собирался. Мы выяснили, что у пришедших бумажки не в порядке, потребовали выполнить процедуру. С задержанием по 208-й статье УПК мы не согласны, будем судиться, но, тем ни менее, чтобы не было шума, именно по этой статье мы вышли из этого здания. - сообщил политик, - Меня столько раз публично обещали задержать, что я уже свыкся с этой мыслью. Я не собирался никуда уезжать и спокойно работал. Накануне, кстати, приехал из Соединенных Штатов Америки, мы делали конференцию Центра Разумкова (Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, - ред.) совместно с Atlantic Council. НАБУ, правда, ставило меня на контроле в Борисполе. Это, видимо, для раздражения, потому что так вы проходите границу не за 5 минут, а за 25-30.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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