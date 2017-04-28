 67 пограничников погибли с начала АТО, - Порошенко

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"67 героев-пограничников пали в боях за Украину", - сказал он.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Порошенко также подчеркнул, что пограничники достойно выполняют государственные задачи в зоне боевых действий.
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