 Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко

Об этом он сообщил в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Я обратился к правительству и парламенту для того, чтобы парламент принял соответствующие изменения в государственный бюджет. Первым приоритетом использования этих средств будет повышение боеспособности Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции", - сказал он.
По его мнению, конфискованные средства также должны быть направлены на строительство завода по изготовлению боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, необходимо построить общежития для военнослужащих-контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады.
По словам Президента, еще одно приоритетное направление использования средств - строительство реабилитационного центра для участников АТО.
Как сообщалось, суд конфисковал в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.
В данный момент происходит процесс перевода средств на счета Государственного казначейства.
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есть факты, что этих денег было больше. со временем они уплывали в неизвестном направлении.
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ВАШИ Доказательства ! :D
Вродебы ПОПА а насамом деле Торт...
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- осенью выборы Президента
- осенью перед выборами поднимут пенсии на 200-500 грн.
- осенью перед выборами (или максимум в августе) раздадут всем по 500-1000 грн. под видом "возвращение народу украденных денег", возвращенных в бюджет
- на волне этих показух + безвиз попытка пройти на второй срок.
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"...придут - не уйдут ..."
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Об этом в эфире "5 канала" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский, сообщает "Укринформ".
http://ru.golos.ua/suspilstvo/vzryivyi_na_voennom_arsenale_v_balaklee_unichtojili_boepripasyi_na_1_milliard_dollar
Поэтому радости мало. Что проворонили, то будут возвращать за счёт украденных у народа денег. С такими руководителями найти что-то трудно.
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Ахахахахах)))))))))))))) Клон Тополя победы, лес победы и прочая победобесная ахинея. Совки грёбанные! Дегенераты! http://sevastopol.su/news.php?id=96892 …
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А хто будет контролировать....http://echo.msk.ru/news/1970988-echo.html
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https://www.facebook.com/kosyno/videos/1488539724553262/
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і соцзахист
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