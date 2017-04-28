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 Политика Украины
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Все про:конфискация (352) оборона (905) Порошенко (12777) Янукович (32402)

 Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что конфискованные судом в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованные на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения, будут направлены на повышение боеспособности Украины.

Об этом он сообщил в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Я обратился к правительству и парламенту для того, чтобы парламент принял соответствующие изменения в государственный бюджет. Первым приоритетом использования этих средств будет повышение боеспособности Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции", - сказал он.

По его мнению, конфискованные средства также должны быть направлены на строительство завода по изготовлению боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров и беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов. ФОТО

Кроме того, необходимо построить общежития для военнослужащих-контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады.

По словам Президента, еще одно приоритетное направление использования средств - строительство реабилитационного центра для участников АТО.

Как сообщалось, суд конфисковал в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

В данный момент происходит процесс перевода средств на счета Государственного казначейства.



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Ощадбанк вже давно просрав ці гроші. Збитки Ощдабанку 2014р - 13 млрд грн, 2015р - 15 млрд грн., 2016р. - навіть засекречено! Вже ці 1,5 млрд доларів банда яценюка-мартиненка-пишного "вигідно" вклала в кримінальні схеми, вже немає що повертати, тепер повернення грошей януковича обернеться збитками Ощадбанку ще на 50 млрд грн і це фактично буде означати перекладання грошей з однієї державної кишені в іншу! Грошей немає, їх вже всі вкрали за три роки, поки порошенко дурив нам голову тим що потрібен якийсь закон о спецконфіскації. А тим часом банда януковича три роки виводила ці гроші за допомоги порошенка та яценюка!
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Алень, не пиши муйню и не смотри больше ИНТЕР и методички не читай, а то совсем плох стал
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аргументируй или залезь в будку и не гавкай.
есть факты, что этих денег было больше. со временем они уплывали в неизвестном направлении.
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Факты в студию, ватный ты наш. Кстати, есть мнение, что тебя при рождении уронили вниз головой на кафельный пол...
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агрументируй!.. ахахах... обосновать и ЧьОтинько ответить за базар .. :D
ВАШИ Доказательства ! :D
Вродебы ПОПА а насамом деле Торт...
Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4510
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Ну как же без вас, зрадофилов и всепропавших...
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Конечно в Панаму......через "Ленинскую кузню"...."Богдан"...и т.д.
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Та да. Из уст этого кадра это звучит, как "будут распилены на военных тендерах".
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готов держать пари:
- осенью выборы Президента
- осенью перед выборами поднимут пенсии на 200-500 грн.
- осенью перед выборами (или максимум в августе) раздадут всем по 500-1000 грн. под видом "возвращение народу украденных денег", возвращенных в бюджет
- на волне этих показух + безвиз попытка пройти на второй срок.
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В данный момент происходит процесс перевода средств на счета Государственного казначейства. Источник: http://censor.net.ua/n438186

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"...придут - не уйдут ..."
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Там і фотки не треба - на єбалі в них й так написано що з ДНР.
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Дуже багато всіляких заяв та обіцянок уже було зроблено Петром за майже три роки каденції.. І майже завжди - його слова розходяться з його справами..
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не дай бог им Апач сделать!...у них он будет стоить как авианосец...
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Одного ніхто не пояснив. Звідки саме конфіскують гроші? З якого банку?
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Тут написано: http://nfront.org.ua/news/details/vkradeni-yanukovichem-dollar15-mlrd-mozhut-povernuti-do-derzhbyudzhetu-u-chetver-sergij-pashinskij
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Якщо це Ощадбанк, то конфіскувати їх буде нескладно.
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А по ценам и налогам! разве не видно от куда стягивают,чтоб перекрыть разворованные деньги..............
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как удобно, пару дней назад нашли "забытый" склад реактивных ракет.
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Если бы МО не было коррумпировано так же как и власть, я бы порадовалась, воровство процветает .
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Средства пойдут именно туда,где их использование никто не контролирует и не отчитывается.
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"В результате пожара на складах с оружием в Балаклее было потеряно боеприпасов на миллиард долларов.
Об этом в эфире "5 канала" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат "Народного фронта" Сергей Пашинский, сообщает "Укринформ".
http://ru.golos.ua/suspilstvo/vzryivyi_na_voennom_arsenale_v_balaklee_unichtojili_boepripasyi_na_1_milliard_dollar
Поэтому радости мало. Что проворонили, то будут возвращать за счёт украденных у народа денег. С такими руководителями найти что-то трудно.
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Кто сказал что будут возвращать? Вы порохне верите? Сейчас "легитивный" подаст в евросуд и заставит Украину вернуть эти 1,5 ярдов, вслед за 3-я, которые Лондонский уже практически обязал вернуть рашке. Ведь уже давно в спичах шоколадного не слышно о этих 3-х ярдах, которые "мы не отдадим".
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Саша, ты поосторожней. Забыл, что у нас снигуров едят?
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Да уж, Дмитрий Анатольевич. Деньги мимо вашей уточки...
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Правильно Барыга! лярд в слепую и пол лярда на ментов,как никак они тебе ближе и роднее,у тебя тоже коммуняцкая надежда на братков и мусоров...............
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...шось не верю я этой роже брехливой...гражданство для атошников иностранцев обещал...за передачу шустера обiцяв "жыття вiддаты щоб вона була" да всего и не перечислить шо воно обiцяло..жыты по новому цэ жыты бэз брэхни!
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Решением какого суда,или это военная тайна?А был ли мальчик?Агония власти во всей красоте,следующий шаг введение военного положения
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 19 ч.19 часов назад
Ахахахахах)))))))))))))) Клон Тополя победы, лес победы и прочая победобесная ахинея. Совки грёбанные! Дегенераты! http://sevastopol.su/news.php?id=96892 …

Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2504
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Не поверю шо эта жирная...без гешефта останется на "укреплении боеспособности" рюкзаками Авакова
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теперь рюкзак авакова должен быть пошит из кожи....авакова
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гы.....а где-то тихо плачет Пашинский.....пИчаль- тоска....
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Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко

А хто будет контролировать....http://echo.msk.ru/news/1970988-echo.html

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Порошенко: вкрадені режимом Януковича гроші підуть на армію і соцзахист

і соцзахист
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Оборудование и развитие технологий в первую очередь. Мест для размещения производства полно у оборонного комплекса.
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Опубликовано постановление Кабмина, позволяющее Ленинской кузне экспортировать и импортировать товары военного назначения Кабинет министров Украины предоставил ПАО Ленинская кузня на период до 1 июня 2018 г. право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства. Соответствующее постановление Кабмина №1068 от 28 декабря 2016 г. опубликовано в газете Урядовый курьер 1 апреля.Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4273
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О,ну якщо Пепік запевнив в перерахунку грошей на боєздатність Арміі,то все ясно з тими грошима.Яценюк також говорив,що уряд виділив на Армію 80міліярдів,а куди вони пішли невідомо,якшо весь час возять волонтери на фронт продукти і теплі речі.
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Юстас - Алексу! Шеф, всё пропало! Липецк закрывают, безвиз дают, деньги Овощу не отдали! Срочно шлите инструкции, весь зрадофильский десант в растерянности!
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На всё озвученное нужно 70-80 миллиардов евро.
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Руский военный корабль-разведчик столкнулся из-за плохой видимости с гражданским судном потому что не учёл, что Земля круглая не только на суше.
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Порошенко неодноразово брехав, сбрешет і в цей раз.
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Прально Петручио давно пора на повышение повышения бабло овоща пустить Давно пора тебе порадывать слепые и зрячие трасты А то с замедлением торговли в связи с блокадой Они ейные трасты как сироты Зрячие кое как А слепые прям беда Совсем отощали Едва каких несчастных пару сотен тыс баксов наберется Действуй Петручио пока лохи в стойле и не мукают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко
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