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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8516) суд (20738) евромайдан (8012)

 Экс-милиционер, обвиняемый в вооружении "титушек" во время Евромайдана: "Я никуда не убегаю!". ФОТО

Бывший милиционер Ростислав Заворотный, освобожденный из СИЗО, явился в суд. ГПУ ходатайствует о продлении содержания его под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Экс-милиционер, обвиняемый в вооружении титушек во время Евромайдана: Я никуда не убегаю! 01

Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется подавать в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения.

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Ночью Заворотный вышел из СИЗО и находился дома. "Я никуда не убегаю. Дело сфабриковано. Я не имел отношения к Евромайдану, никогда не участвовал в политике", - сказал обвиняемый журналистам.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева третий день не может решить вопрос с мерой пресечения, поскольку адвокаты постоянно заявляют отвод судей.

По версии следствия, Заворотний и еще трое миллиционеров в ночь на 21 февраля 2014 года получили со складов МВД и передал "титушкам" более 100 автоматов Калашникова и 50 тыс боеприпасов к ним.
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Знать подонков в лицо! «Радикальчики» от Ляшко отжимают земли у ветеранов АТО https://elise.com.ua/2017/04/28/znat-podonkov-v-litso-radikalchiki-ot-lyashko-otzhimayut-zemli-u-veteranov-ato/
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Хорошо сказано для радикалов форума:

Байдачный привел понятный и простой пример, объясняющий абсурдность фермерских криков и скандалов: «Вот есть 10-этажный дом, в нем строительный брак - есть один балкон, на который нет двери. Так фермеры предлагают сломать и разрушить весь дом, вместо того, чтобы исправить конкретную оплошность строителей? Или, если есть претензии к какой-то статье Конституции, в которую можно внести поправку, вы предлагаете отменить всю Конституцию? Где здесь хоть капля логики? Возможно в той инвентаризации найдется несколько спорных участков, так вот именно с ними и нужно разбираться. Не создавая проблем честным людям, бойцам АТО, и не тратя на новую инвентаризацию миллионы бюджетных гривен».
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а почему он до сих пор не работает в новой полиции ?
"...сапоги хорошие, надо брать..."
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Наш, так сказать суд вызывает обоснованную улыбку специалистов во многих странах мира,кто интересуется нашей системой правосудия.
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Экс-милиционер, обвиняемый в вооружении "титушек" во время Евромайдана: "Я никуда не убегаю!"........... трое уже звали.... ща в мацкве..... этот не успел.....

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь Россия..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
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ОНО ЕЩЁ ПОКАЗЫВАЕТ , ЧТО НИКОГО НЕ БОИТСЯ ! ОБНАГЛЕЛ ДО ПРЕДЕЛА !
А НАДО БЫ ПРОСТО ВЫЛОВИТЬ УРОДА И ЗАБИТЬ ЕГО НА СМЕРТЬ , ЧТОБЫ ДРУГИЕ МУСОРА ЗНАЛИ , ЧТО ИХ ЖДЁТ , ЗАМАХНИСЬ ОНИ НА НАРОД ВОССТАВШИЙ .
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Cтесняюсь спросить: те, кто штурмовали госздания на востоке - тоже "народ восставший"? Если нет, то подскажите, по каким признакам можно отличить "народ восставший" от "ненарода"? Если по территориальному, то где оканчивается территория на которой "народ" не является восставшим? Входит ли в нее Николаевская область? А Ровенская, где копатели янтаря фактически создали свою "республику", неподконтрольную Киеву?
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К сожалению у нас так:
Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется подавать в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения.

А должно быть как минимум так:
Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется искать новое место.
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Расстрелять гадюку. А ежели впоследствии таки да окажется, что невиновен - так и быть, реабилитируем. Но изначально - расстрелять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-милиционер, обвиняемый в вооружении "титушек" во время Евромайдана: "Я никуда не убегаю!". ФОТО
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