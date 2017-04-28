 Экс-милиционер, обвиняемый в вооружении "титушек" во время Евромайдана: "Я никуда не убегаю!". ФОТО

Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется подавать в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения.

Шевченковский районный суд Киева третий день не может решить вопрос с мерой пресечения, поскольку адвокаты постоянно заявляют отвод судей.





По версии следствия, Заворотний и еще трое миллиционеров в ночь на 21 февраля 2014 года получили со складов МВД и передал "титушкам" более 100 автоматов Калашникова и 50 тыс боеприпасов к ним.