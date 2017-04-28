 Экс-милиционер, обвиняемый в вооружении "титушек" во время Евромайдана: "Я никуда не убегаю!". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется подавать в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения.
Ночью Заворотный вышел из СИЗО и находился дома. "Я никуда не убегаю. Дело сфабриковано. Я не имел отношения к Евромайдану, никогда не участвовал в политике", - сказал обвиняемый журналистам.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева третий день не может решить вопрос с мерой пресечения, поскольку адвокаты постоянно заявляют отвод судей.
По версии следствия, Заворотний и еще трое миллиционеров в ночь на 21 февраля 2014 года получили со складов МВД и передал "титушкам" более 100 автоматов Калашникова и 50 тыс боеприпасов к ним.
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Байдачный привел понятный и простой пример, объясняющий абсурдность фермерских криков и скандалов: «Вот есть 10-этажный дом, в нем строительный брак - есть один балкон, на который нет двери. Так фермеры предлагают сломать и разрушить весь дом, вместо того, чтобы исправить конкретную оплошность строителей? Или, если есть претензии к какой-то статье Конституции, в которую можно внести поправку, вы предлагаете отменить всю Конституцию? Где здесь хоть капля логики? Возможно в той инвентаризации найдется несколько спорных участков, так вот именно с ними и нужно разбираться. Не создавая проблем честным людям, бойцам АТО, и не тратя на новую инвентаризацию миллионы бюджетных гривен».
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"...сапоги хорошие, надо брать..."
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Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,
СибирьРоссия..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
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А НАДО БЫ ПРОСТО ВЫЛОВИТЬ УРОДА И ЗАБИТЬ ЕГО НА СМЕРТЬ , ЧТОБЫ ДРУГИЕ МУСОРА ЗНАЛИ , ЧТО ИХ ЖДЁТ , ЗАМАХНИСЬ ОНИ НА НАРОД ВОССТАВШИЙ .
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Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется подавать в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения.
А должно быть как минимум так:
Прокуратура не успела продлить срок содержания обвиняемого под стражей. В связи с этим прокурорам придется искать новое место.
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