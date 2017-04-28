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 "Мы были в хороших отношениях", - Мартыненко подтвердил знакомство с главой компании STEUERMANN

Николай Мартыненко подтвердил свое знакомство с Вольфгангом Айбергером.

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко прокомментировал свои отношения с главой фирмы STEUERMANN Вольфгангом Айбергером, которую, по версии следствия контролировал политик.

Мартыненко подтвердил, что действительно знаком с ним, и находился в хороших отношениях.

"В последнее время общаемся очень мало и редко. В том числе эта ситуация испортила отношения. Потому что моя фамилия принесла ему дискомфорт. Хотя, на самом деле Айбергера и Машу Лапиньш (сотрудница STEUERMANN, - ред.) я знаю давно. И я пользовался их услугами во время приезда в Вену - заказать гостиницу, какие-то медицинские услуги и т.п. Маша хорошо знает русский язык", - сказал Мартыненко.

При этом, Мартыненко заявляет, что к самой компании он никакого отношения не имеет. Также он отрицает и причастность к деятельности "Запорожского абразивного комбината", в набсовет которого входит Айбергер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочь Мартыненко дала показания НАБУ

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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он просто с ними знаком, он просто . В V, VI и VII созывах ВРУ - глава Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, а его друзья просто выступают прокладкой в торговле ядерным топливом просто перемещая бумажки и просто зарабатывая 17 лямов баксов..как все оказывается просто в этом мире для некоторых..
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Наивно бы было думать,что человек нанёсший ущерб государству в особо крупных размерах сам и сразу во всём сознался.
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Далее прокуроры пишут: Матыненко контролировал STEUERMANN. Почему? Потому что дал показания Жвания. Повторяю то, что сказал на суде: Жвания - неадекватен, он желает, чтобы мои дети носили мне передачи в тюрьму. Я с ним сейчас не общаюсь и к его показаниям отношусь соответственно. Я к STEUERMANN не имею никакого отношения и никогда там не работал.

Ай да Мартын! Ай да сукин сын! Красава!
"Мы были в хороших отношениях", - Мартыненко подтвердил знакомство с главой компании STEUERMANN

Шо характерно, тама усе такие


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А почему он должен был быть его врагом? Строить обвинения на показаниях Жвании по меньшей мере глупо. Как заинтересованное лицо он конечно пытается утопить бывших партнёров и конкурентов. И попытки заставить поверить, что он сам белый и пушистый вызывают смех.
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Я представляю сколько отношений разных у нашего президента завязано. В Испании особенно, где вилла есть)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы были в хороших отношениях", - Мартыненко подтвердил знакомство с главой компании STEUERMANN
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