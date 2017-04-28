В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко прокомментировал свои отношения с главой фирмы STEUERMANN Вольфгангом Айбергером, которую, по версии следствия контролировал политик.
Мартыненко подтвердил, что действительно знаком с ним, и находился в хороших отношениях.
"В последнее время общаемся очень мало и редко. В том числе эта ситуация испортила отношения. Потому что моя фамилия принесла ему дискомфорт. Хотя, на самом деле Айбергера и Машу Лапиньш (сотрудница STEUERMANN, - ред.) я знаю давно. И я пользовался их услугами во время приезда в Вену - заказать гостиницу, какие-то медицинские услуги и т.п. Маша хорошо знает русский язык", - сказал Мартыненко.
При этом, Мартыненко заявляет, что к самой компании он никакого отношения не имеет. Также он отрицает и причастность к деятельности "Запорожского абразивного комбината", в набсовет которого входит Айбергер.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Ай да Мартын! Ай да сукин сын! Красава!
"Мы были в хороших отношениях", - Мартыненко подтвердил знакомство с главой компании STEUERMANN
Шо характерно, тама усе такие
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