 Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину

Об этом глава украинского государства заявил во время выступления,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина ".
"Подчеркиваю, что у меня нет никаких сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси, но она находится в союзнических отношениях с Россией, а к Москве у нас доверия совсем нет. И поэтому для меня было чрезвычайно важным, что я получил от главы Белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории", - сказал он.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции.
Отметим, что совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на сентябрь 2017 года.
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Да и кто такой Лукашенко? - Говорящая голова.
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И если путлер ему прикажет, он сядет на танк с надписью "На Украину".
Нет этой хвойде никакой веры !!!
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там как раз Пукин и гарантировал выход наших ребят.
С этим президентом, правительством и ВР ничего хорошего стране ждать нечего.
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Поверим в честность и силу Лукашенко и не поверим Путину.....
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А Хуйло в свое время заверил: "российских солдат в Крыму нет."
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вот и отмазывает какой он хороший
бабло понад усе
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Чо, все утонули не сдаваясь овцам в плен?
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Крымские будни. "Сын моей подруги заходил в группу детсада и здоровался- "Слава Україні!" Еле уговорили здороваться так только у родных."
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На жаль, це тимчасово. В Криму відбувається відключення російського обладнання з технічних причин. Феодосія...
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- Ты идёшь пока врёшь, мы идём пока врём, они идут пока врут...
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- Ну, не знаю Петя как там будет, ты же понимаешь
- Да уж, Саша, я вот, до сих пор для себя не разобрался, где свои, а где чужие, и на фига я Саакашвили граждаство дал...
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Построят фанерную Брестскую крепость.
Сябры засядут внутри, а фашисты будут их захватывать.
МОЖЕМПАВТАРИТЬ!
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Что дальше, Пэтя?
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