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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2558) Лукашенко (1635) Порошенко (12777) Россия (70219) учения (1695)

 Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента Украины Петра Порошенко, что белорусско-российские учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку для вторжения в Украину.

Об этом глава украинского государства заявил во время выступления,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина ".

"Подчеркиваю, что у меня нет никаких сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси, но она находится в союзнических отношениях с Россией, а к Москве у нас доверия совсем нет. И поэтому для меня было чрезвычайно важным, что я получил от главы Белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для российских войск, отправляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - Министр обороны Эстонии Цахкна об учениях "Запад-2017"

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции.

Отметим, что совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на сентябрь 2017 года.
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"Мы были бы самыми наивными простаками, если бы раскрывали все свои секреты до конца." (В.И. Ленин)
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Верить нельзя никому (Мюллер, шеф Гестапо)
)))
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РФ формує в Білорусі 100-тисячне військове угруповання, фактично армію для наступу на Львів та для перерізання шляхів постачання військової допомоги з НАТО! Іншим ударом путін висадить морський десант на півдні, в Одесі, Миколаєві, Херсоні і відріже Україну від портів, щоб унеможливити постачання зброї морем! Ми опинимось фактично в оточенні, де нас буде добивати двохмільйонна армія путіна! Поки є час нам потрібно терміново збільшувати чисельність ЗСУ з 204 тис. до 600 тис. контрактників. Надіятись на обіцянки Лукашенка може тільки повний дебіл. Треба сформувати на Заході армію в 250 тис. солдат та офіцерів і так само обіцяти Лукашенку, що ми не проти Білорусі війська готуємо. А якщо путін нападе на Литву чи Польщу нам прийдеться активно застосувати свої війська для протидії путіну і можливо пройти танковими колонами через Білорусь, маю надію Лукашенко не образиться, ми ж брати.
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Увы, и это еще не вся правда... А слова Лукашенко? - Их унес ветер.
Да и кто такой Лукашенко? - Говорящая голова.
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Росія планує використати більше 4тис. вантажних вагонів для перекидання бронетехніки в Білорусь для навчань Захід-2017, а потім ця техніка та війська лишаться в Білорусі і будуть готуватись для наступу на Україну, Польщу, Литву. Фактично Білорусь вступила в війну проти України на боці путіна.
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Тут у Львові москалі зустрінуть з квітами і вони зможуть втриматися з своєю навіть 100000 армією стільки скільки захочуть.
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путін не буде захоплювати Львів, йому достатньо контролювати дороги та залізницю, щоб не дати НАТО постачати зброю та бронетехніку в Україну. В великих містах путін не втримається, він буде захоплювати райцентри на дорогах, щоб повністю їх контролювати за підтримки авіації та ракетних комплексів, розміщених в Білорусі та в Калінінграді на кораблях Балтійського флоту.
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Лука - это путинская хвойда, котрая должна ему (путлеру) уже десяткки миллиардов, а по нутру это пролсто хитрожепый бульбожер.
И если путлер ему прикажет, он сядет на танк с надписью "На Украину".
Нет этой хвойде никакой веры !!!
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Он бы ещё у Захарченко обещания взял. Можно подумать Лука что то решает.
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а Пукин тоже заверил?!... бацька за миллиард баксов и за наследственный трон для сыночка Витеньки предаст и глазом не моргнет... это называется "политик" (произносить с французским прононсом)
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извинтеляюсь... обшибся... мальчонку Колюней зовут
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Грустно и страшно вспоминается гарантии под Илловайском. Согласно статье http://news.liga.net/articles/politics/6463425-god_posle_ilovayska_pochemu_sily_ato_poterpeli_zhestokoe_porazhenie.htm
там как раз Пукин и гарантировал выход наших ребят.
С этим президентом, правительством и ВР ничего хорошего стране ждать нечего.
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Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся на подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину.

Поверим в честность и силу Лукашенко и не поверим Путину.....

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"Лукашенко заверил..."
----------------
А Хуйло в свое время заверил: "российских солдат в Крыму нет."
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А ещё ранее говорил, что и Крым ему не нужен.
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а вдруг он (авианосец) подплывет поближе к берегу
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Скоро также будет выглядеть крымское побережье
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Лука уже ничего не решает! Он зажат хуйлом со всех сторон! Порох это понимает, но на публику говорить так естественно нельзя! Поэтому и звучат пустые заверения!
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не надо верить этому хуйловскому холую. Хуйло спрашивать не будет
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так он же петин торговый партнер
вот и отмазывает какой он хороший
бабло понад усе
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Не вижу оснований в данном вопросе полностью доверять Лукашенко.Как говорится - доверяй,но проверяй.
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Лохотрон, надо быть готовыми ко всему, слова путинского иждивенца не дорого стоят.
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Шота на Великой Кацапии уже цельные сутки ничего не взорвалось, не упало и не потопло...
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Сектор Крыма‏ @SectorCrimea 18 ч.18 часов назад
Крымские будни. "Сын моей подруги заходил в группу детсада и здоровался- "Слава Україні!" Еле уговорили здороваться так только у родных."
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Обіцянка-цяцянка ,а дурневі радість.(с) РФ уже колись гарантувала Україні територіальну цілістність....
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Сектор Крыма‏ @SectorCrimea 18 ч.18 часов назад
На жаль, це тимчасово. В Криму відбувається відключення російського обладнання з технічних причин. Феодосія...

Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся на подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину - Цензор.НЕТ 7329
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Після того як кацапи зайдуть в Білорусь на "навчання" все що каже Бацька буде до "одного місця".
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К такой заеве Луки,Украине,треба учитывать от кого вона исходит.А поскольку,вона исходит,от флюгера,то и,заяву краще сприймати,як намёк на те,що трактор,може бути и не зовсiм трактор
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Лукашенко, чи навіть скоріше Білорусь можуть опинитися в ролі Чехословаччини 1968 року, правда тут москалі свої війська введуть офіційно але просто не виведуть і на тому станеться, не буде більше Білорусі.
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Лукашенко заверил, что с липяцкой буде усе хорошо...
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- Просклоняй фразу: Я иду по ковру
- Ты идёшь пока врёшь, мы идём пока врём, они идут пока врут...
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нет, мы ожидали:
- Ну, не знаю Петя как там будет, ты же понимаешь
- Да уж, Саша, я вот, до сих пор для себя не разобрался, где свои, а где чужие, и на фига я Саакашвили граждаство дал...
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Та бацько и сам может оказать в каком там ростове, кто его будет спаршивать
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москальским прихвостням верить - себя не уважать
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А Пепік і радий перевести стріли на Лукашенко,якщо Путін нападе...
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Я понял смысл учений.
Построят фанерную Брестскую крепость.
Сябры засядут внутри, а фашисты будут их захватывать.
МОЖЕМПАВТАРИТЬ!

Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину - Цензор.НЕТ 9936
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И бабы Ванги, царство ей небесное, нет, чтобы обстановочку прояснила...
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До сентября время еще есть, можно создать резервные армии(на всякий случай)
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Ну что сказать? Скажу - Будапештский меморандум!
Что дальше, Пэтя?
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Один брехун бере за аксіому слова іншого брехуна. Адже так брехуну легше жити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину
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