 Дочь Мартыненко дала показания НАБУ

Об этом она сказала в комментарии "Цензор.НЕТ", подчеркнув, что это все, что она может рассказать на данном этапе.
Ранее во время избрания меры пресечения экс-депутату представители НАБУ утверждали, что часть средств, полученных якобы незаконным путем, использовалась для оплаты в том числе расходов его дочери в Лондоне.
Анна Мартыненко сообщила, что добровольно обратилась в НАБУ после приезда из Лондона, где она работает. "Я уже давно работаю за рубежом, веду отдельную от родителей жизнь и сама себя обеспечиваю. Платеж на мое имя, который упоминало НАБУ, касался оплаты моего проживания в Лондоне. В тот момент я переезжала на другую квартиру и у меня возникли финансовые трудности с предоплатой аренды. Поэтому она была произведена в кредит - в счет моего личного долга, который я сама уже погасила. Эта ситуация касается только меня и не надо привязывать сюда моего отца", - подчеркнула дочь экс-депутата.
"Надеюсь, что НАБУ и САП больше не будут безосновательно упоминать мое имя в пиар-кампании против моего отца. Я - не публичное лицо, далека от политики и прошу уважать моё право на личную жизнь", - сказала Анна Мартыненко.
Напомним, ранее Анна Мартыненко через Цензор.НЕТ обратилась к НАБУ и САП, заявив, что готова ответить на их вопросы и дать необходимые объяснения.
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это что мля за должности такие?
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показанияНАБУ заради папашки.
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При нашем отношении к кровиночке.....
На западе... я бы поверил.
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и так по цепочке.
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https://www.facebook.com/m.chaplyga/posts/1335936866485304
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