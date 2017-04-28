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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1674) Мартыненко (363) САП (465)

 Дочь Мартыненко дала показания НАБУ

Дочь экс-депутата Николая Мартыненко Анна вчера по собственной инициативе дала свидетельские показания НАБУ относительно заявлений со стороны НАБУ и САП о якобы ее фигурировании по делу ее отца.

Об этом она сказала в комментарии "Цензор.НЕТ", подчеркнув, что это все, что она может рассказать на данном этапе.

Ранее во время избрания меры пресечения экс-депутату представители НАБУ утверждали, что часть средств, полученных якобы незаконным путем, использовалась для оплаты в том числе расходов его дочери в Лондоне.

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Анна Мартыненко сообщила, что добровольно обратилась в НАБУ после приезда из Лондона, где она работает. "Я уже давно работаю за рубежом, веду отдельную от родителей жизнь и сама себя обеспечиваю. Платеж на мое имя, который упоминало НАБУ, касался оплаты моего проживания в Лондоне. В тот момент я переезжала на другую квартиру и у меня возникли финансовые трудности с предоплатой аренды. Поэтому она была произведена в кредит - в счет моего личного долга, который я сама уже погасила. Эта ситуация касается только меня и не надо привязывать сюда моего отца", - подчеркнула дочь экс-депутата.

"Надеюсь, что НАБУ и САП больше не будут безосновательно упоминать мое имя в пиар-кампании против моего отца. Я - не публичное лицо, далека от политики и прошу уважать моё право на личную жизнь", - сказала Анна Мартыненко.

Напомним, ранее Анна Мартыненко через Цензор.НЕТ обратилась к НАБУ и САП, заявив, что готова ответить на их вопросы и дать необходимые объяснения.
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Понятное дело,что будут судить а вдруг он возьмёт в плен парламент или правительство или самого соевого фельдмаршала ???
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Дочь Тимошенко... дочь Мартыненко....
это что мля за должности такие?

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Настоящие патриоты ,только не понятно когда Лондон стал столицей Украины !!!
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Вот тута Павлик Морозов и не помешал бы....
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Дочь Мартыненко дала показания НАБУ заради папашки.
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Закон один для всех,а не закон для одних,а для других - неприкосновенность.Ну и какая дочь не будет выгораживать своего отца??
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веду отдельную от родителей жизнь и сама себя обеспечиваю................

При нашем отношении к кровиночке.....
На западе... я бы поверил.
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Мабуть в её понимании,снять бабки со счёта или банкомата,це вже работа
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Ты шо? Канешна.... да и поехала она туда на стипендию.... кстате там надо справку из банка, шо платёжеспособен.... сам покупал за 100$ коррупционер, аднака
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выписка/протокол банка о возвращение средств?
и так по цепочке.
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Бюро - многочисленная структура, более 700 сотрудников. На прошлый год в бюджете на него было выделено около полумиллиарда гривен, в этом году руководство бюро запросило и получило в бюджете-2017 ещё на 58% больше-773,6 миллиона гривен. С учетом того, что в прошлом году бюро передало в суды аж 44 дела, то получается, что для налогоплательщиков каждое доведенное до суда дело ("доведенное до суда" - это отнюдь не значит, что по этим делам судом вынесены обвинительные приговоры) этим ведомством обходится больше, чем в 10 миллионов гривен. Плюс скандалы с освоением бюджетов - типа дорогущих носков по 373 грн. за пару.

https://www.facebook.com/m.chaplyga/posts/1335936866485304
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НАБУ к тому же стало активным участником бизнес-разборок. Примеры - срыв приватизации ОПЗ, дело против МАУ, вмешательство в пользу российского олигарха Григоришина (он же спонсор Лещенко) на «Запорожьеоблэнерго»
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Странно, что они не сказали, что якобы не готовы к этому) Интересно, а дети Порошенко давали бы показания, окажись он в подобной ситуации?)
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Не знаю как дети, а вот его соратники первыми бы начали бежать с Украины
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А вот интересно, если бы дочь сама не приехала, детективы НАБУ вызвали бы ее на допрос или как всегда начали бы шить дело без каких либо показаний свидетелей
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Все действия НАБУ можно назвать не профессиональными, они не знают даже КПК, как они могут вести хоть какое-то дело?
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