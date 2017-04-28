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 Политика Украины
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Все про:конфискация (351) Турчинов (3183) Янукович (32401)

 Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов

Сегодня вступило в силу решение суда о перечислении в Государственный бюджет Украины 1,5 миллиардов долларов США, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщили Секретарь СНБО Александр Турчинов и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в "Ощадбанке", где доводили эту информацию руководству банка, информирует Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу СНБО.

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По словам Турчинова, руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Турчинов напомнил, что полтора года в парламенте происходила эпопея, когда по инициативе "С. Пашинского, И. Винника, Т. Чорновол и других был подано закон о спецконфискации, который ВРУ отказывалась голосовать".

"Учитывая, что ВР так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение относительно зачисления этих средств на счета Государственного казначейства - в Государственный бюджет Украины, - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины назвал это решение суда принципиальным, потому что "из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны". "Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", - подытожил он.
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Так ведь перечислять-то нечего,ВСЁ уже давным-давно украдено !!!
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Кацап, ты и сюда выполз насрать? Тебя мало на других ветках ссаными тряпками гоняли?
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... по тропинке шел монах, в светло-серых первонах!
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Если это так, то это одно из немногих, а вернее из нескольких значимых событий для Украины.
Главное удержите судебное решение в ходе обжалования янночкой и к., И ВСЕ НА АРМИЮ!!!
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Оказывается, можно было все решить в суде в рамках действующего законодательства Украины, а не пропихивать одно под видом другого, как это любит делать Танька Черновол.
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Когда прихлопнут эту воровскую власть,и расследуют кто украл эти деньги,то сектант и прочая шушара с АнтиНФ сядет,и сядет надолго,так что эта клоунада вас не спасёт
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Боты фас!
Ваша методичка!

Сирано их украдут. Пустят в афшоры. Парашенки, Гройсманы, Гады, суки, как я ненавижу эту страну!!!!
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1,5 млрд долларов - это весьма круто. В бюджет. Думаю, наши заокеанские партнеры все же смогли вставить в .... одно место кому надо у нас, чтобы наконец научились изымать краденное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов
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