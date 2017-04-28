 Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов

Об этом сообщили Секретарь СНБО Александр Турчинов и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в "Ощадбанке", где доводили эту информацию руководству банка, информирует Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу СНБО.По словам Турчинова, руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.Турчинов напомнил, что полтора года в парламенте происходила эпопея, когда по инициативе "С. Пашинского, И. Винника, Т. Чорновол и других был подано закон о спецконфискации, который ВРУ отказывалась голосовать"."Учитывая, что ВР так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение относительно зачисления этих средств на счета Государственного казначейства - в Государственный бюджет Украины, - сказал Турчинов.Секретарь СНБО Украины назвал это решение суда принципиальным, потому что "из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны". "Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", - подытожил он.