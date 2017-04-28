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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (532) конфискация (351) Луценко (6795) Порошенко (12773) СНБО (3183) Турчинов (3183) Янукович (32401)

 "Ощадбанк" начал выполнять решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича, - СНБО

Государственный банк "АО "Ощадбанк" (Киев) приступил к спецконфискации $1,5млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в соответствии с решением суда, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Руководство Ощадбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО в пятницу утром.

Как отметили в пресс-службе, в головной офис Ощадбанка с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели эту информацию к сведению руководства финучреждения.

Агентство пока не располагает информацией о том, в рамках какого дела, в каком суде проходил процесс, когда и кем вынесено соответствующее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева вызвал В.Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в документе.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года сообщил о вручении экс-президенту уведомления о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).






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Не перепутайте, пжлуйста, спецконфискация В БЮДЖЕТ а не себе и не в офшоры
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Ну они же не ты, что бы перепутать. Еще добавь об испанской вилле и липецкой фабрике для полноты методических указаний.
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Порошенко, кум, сват, брат, ...
зібрались на Деребанчик 1,5 млрд
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И я не успел написать, как они тут как тут! Зрада не дремлет!
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А для чего они втроем утихарились, ты знаешь?
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О как,могут если хотят,и ни какого Закона в Верховной Зраде принимать не надо,только денег этих нет давно,и по этому большая непонятка зачем весь этот цирк
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А чего ещё нету комментариев зрады типа -"совещаются как делить"? Недорабатываете!...
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Порошенко, Луценко и Турчинов проводят совещание о спецконфискации в госбюджет $1,5 млрд средств Януковича и его команды - Цензор.НЕТ 403 Да, недооценил я быстроногих зрадных оленей - пока писал их уже столько понабежало!
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Сейчас там Попандопало всё правильно поделит,при чём Попандопало это вся троица ....
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"Это мне ,это вам,это Остапу Ибрагимовичу-- А Козлевичу???" (с)
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совещание о спецконфискации

Почему спец-конфискация?
Может просто вернуть в бюджет украденное.
.
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Потом средства отдадим Молдове или ментам на зарплату,остальное украдут,те кто у корыта.
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Раньше пляшка на троих, теперь 1,5 млрд. Ну ладно, поглядим, как эти деньги будут использованы. Может чего путного и придумают.
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что сказать? ПОТОМ КТО БУДЕТ ОТДАВАТЬ? АФЕРА Ж,,В, не удивлюсь если овосч в доле... счас раздерибанят 1,5 млрд, потом суд постановит вернуть и с наших карманов вытащат еще столько же
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Та не, они совещаются куда их стырить, чтоб никто не догадался. Надо отослать эти деньги в Панаму - Панама пришлёт бамбука для производства дудочек.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ощадбанк" начал выполнять решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича, - СНБО
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