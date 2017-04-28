 "Ощадбанк" начал выполнять решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича, - СНБО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Руководство Ощадбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО в пятницу утром.
Как отметили в пресс-службе, в головной офис Ощадбанка с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели эту информацию к сведению руководства финучреждения.
Агентство пока не располагает информацией о том, в рамках какого дела, в каком суде проходил процесс, когда и кем вынесено соответствующее решение.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко
Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева вызвал В.Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.
"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в документе.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года сообщил о вручении экс-президенту уведомления о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).
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Порошенко, кум, сват, брат, ...
зібрались на Деребанчик 1,5 млрд
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Почему спец-конфискация?
Может просто вернуть в бюджет украденное.
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