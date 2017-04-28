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 18 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года объявлены в розыск, - прокуратура

18 лиц, подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, объявлены в розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области, опубликованном в Facebook.

"С января 2016 года по поручению Генеральной прокуратуры Украины досудебное расследование в объединенном уголовном производстве по событиям 2 мая 2014 г. осуществляет следственное управление Национальной полиции в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

С этого времени благодаря совместным мерам, а именно ежедневной работе совместной группы следователей полиции и прокуроров - процессуальных руководителей установлено и сообщено о подозрениях еще шести лицам, причастным к трагическим событиям", - сказано в сообщении.

Так, по данным ведомства, в сентябре 2016 г. прокуратура совместно с полицией сообщили о подозрении двум лицам в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 г. и захвата Дома профсоюзов. В одном из них принято решение о закрытии уголовного производства в связи со смертью во время майских событий.

В отношении другого лица прокуратурой совместно с Управлением СБУ в области пока подготовлено ходатайство в суд об осуществлении специального досудебного расследования: "Указанный человек по данным следствия находится на территории так называемой "ДНР" и, кроме того подозревается в участии в деятельности террористической организации, умышленных действиях, направленных на посягательство на территориальную целостность Украины и других преступлениях".

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Кроме того, был установлен еще один активный участник массовых беспорядков, которому сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений, массовых беспорядков, и, который объявлен в розыск.

Также сообщается, что в марте 2017 г. правоохранители задержали мужчину, который принимал активное участие в указанных событиях и три года находился в розыске. Указанному лицу было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей) и он был взят под стражу.

Также по результатам досудебного расследования в апреле 2017 г. составлены подозрения в отношении двух граждан по ч. 2 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки) и они также объявлены в розыск.

"Всего в ходе досудебного расследования правоохранительными органами объявлены в розыск 18 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках, убийствах и совершении других противоправных действий", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что в ходе расследования назначены и продолжаются 34 комплексные судебно-медицинские экспертизы относительно возможного наступления смерти пострадавших в помещениях дома "Федерации профсоюзов Одесской области", проведение которых поручено экспертам Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

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"Во время проведения досудебного следствия правоохранительные органы активно сотрудничают с международными организациями. Так, неоднократно проводились совместные встречи с представителями Консультативной миссии Европейского Союза и Мониторинговой миссии ООН по правам человека, на которых обсуждался вопрос о возможности привлечении к проведению экспертных исследований иностранных специалистов. Аналогичные письма направлены прокуратурой области в адрес Главного офиса Консультативной миссии Европейского Союза и мониторинговой миссии ООН по правам человека", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В прокуратуре также проинформировли, что из указанного объединенного уголовного производства были выделены материалы в отдельные производства и в марте 2015 года в суд направлены обвинительные акты в отношении 26 лиц.

"В настоящее время представители прокуратуры поддерживают государственное обвинение по указанным 26 лицам в Малиновском суде г. Одессы. Стороной обвинения представлены доказательства, собранные во время досудебного расследования, в частности, вещественные и письменные доказательства, воспроизведены видеоматериалы и тому подобное", - добавили в ведомстве.
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Всі одеські депутати міськради та облради і мер, які приймали участь в антимайдані, організовували та фінансували проросійський збройний заколот в Одесі - мають бути арештовані!
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18 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года объявлены в розыск, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3579
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швидко працюють, три роки пройшло, і вже подали в росшук))))
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Надо было продажным ментам не выпускать этих тварей а валить всех на месте. Для назидания остальным ватникам.
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Не прошло и три года..
Ладно, "кто не спрятался - мы не виноваты", время было - предостаточно, так что -без обид.
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