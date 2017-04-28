 Арьев: "Аграмунт не написал заявление об отставке. Бюро ПАСЕ только что абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев.
"Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанной ранее. Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и и проводить другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название", - написал Арьев, добавив, что полный текст заявления по этому поводу вскоре появится на сайте ПАСЕ.
Глава украинской делегации также напомнил, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента с должности вообще.
"За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру. Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дела с РФ вообще. Токсично", - отметил Арьев.
3333 17
Вице-президент ПАСЕ Логвинский снял свою кандидатуру на выборах главы ассамблеи в пользу немецкого кандидата(53)
"Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шукла, летавший с Аграмунтом в Сирию(47)
"Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки. ВИДЕО(16)
В ПАСЕ могут расследовать обстоятельства финансирования визита Аграмунта в Сирию, - Арьев(5)
Совет Европы, к сожалению, повторяет судьбу Лиги Наций - Портников(0)
Арьев об отставке главы ПАСЕ Аграмунта: "Он вроде как хочет "пропетлять" и в последний момент отказаться от этого"(9)
Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко(33)
Ответить
В Николаеве можно.
Как пионер
пенсионерв каждой дырке затычка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда наши политики поймут, что нельзя просто так бросать слова на ветер?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дела с РФ вообще. Токсично", - отметил Арьев. Источник: http://censor.net.ua/n438175
___
Пять баллов, Арьев! Хорошая работа. А то писали, что в ПАСЕ порядочных евродепутатов не осталось и что полностью прокацапская организация. А оказывается, что просто работать надо постоянно с депутатами!
Ответить