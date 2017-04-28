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 Политика Украины
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Все про:Арьев (496) отставка (2303) ПАСЕ (1036) скандал (5012) Аграмунт Педро (54)

 Арьев: "Аграмунт не написал заявление об отставке. Бюро ПАСЕ только что абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие"

пасе аграмунт

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт не написал заявление о своей отставке. Бюро ПАСЕ абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев.

"Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанной ранее. Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и и проводить другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название", - написал Арьев, добавив, что полный текст заявления по этому поводу вскоре появится на сайте ПАСЕ.

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Глава украинской делегации также напомнил, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента с должности вообще.

"За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру. Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дела с РФ вообще. Токсично", - отметил Арьев.

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Ну так поймайте его и притащите за шкирку,как нагадивщего щенка ....
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Ты бы лучше на шлюпке погрёб, нервы успокоил.
В Николаеве можно.
Как пионер пенсионер в каждой дырке затычка.
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Что ты милок,у меня нервы как стальные канаты а погребу я чуть попозже,когда закончится запрет - енто раз,ну а то что таким как ты я затыкаю пасть,это не может не радовать-енто два !
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КАЖДЫЙ, кто сотрудничает с рашкой - становится прокаженным и токсичным...
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кучка балаболов, переливающих из пустого в порожнее. такая же никчемная организация, как и ООН.
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Сегодня президент ПАСЕ Аграмунт объявит о своей отставке, - Борислав Береза

Когда наши политики поймут, что нельзя просто так бросать слова на ветер?
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когда они начнут за эти слова отвечать по взрослому и не ранее!
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Хотя в общем-то сегодня еще не закончилось...
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Кацапы его переубедили писать заявление об отставке, типа, пошумят парламентарии яйцеголовые и забудут. Кацапский стиль работы сразу видно.
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видать король испании его дерет в гостиннице ине отпускает чтобы во время его визита эта срань не портила ему жизнь
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Отрабатывает деньги хуйло до последнего
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вся эта бодяга означает одно: кацапская госДура остается нелегитимной и спецоперация по ее признанию де-факто через ПАСЕ с треском провалилась, а рашисты становятся изгоями и отщепенцами в глазах нормальных людей
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Бюро ПАСЕ абсолютным большинством голосов выразило ему недовериеИсточник: http://censor.net.ua/n438175 .............

Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дела с РФ вообще. Токсично", - отметил Арьев. Источник: http://censor.net.ua/n438175

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Пять баллов, Арьев! Хорошая работа. А то писали, что в ПАСЕ порядочных евродепутатов не осталось и что полностью прокацапская организация. А оказывается, что просто работать надо постоянно с депутатами!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев: "Аграмунт не написал заявление об отставке. Бюро ПАСЕ только что абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие"
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