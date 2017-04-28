 Штаб Макрона запретил доступ российским СМИ к своим медиа-событиям, - Reuters

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Спикер штаба кандидата в президенты Франции Эмманюеля Макрона подтвердил в четверг в Париже, что российским государственным новостным агентствам "Спутник", RT и видеоагентству Ruptly отказано в доступе к медиа-событиям, проводимым штабом. Причина запрета - штаб назвал эти СМИ "двуглавыми организациями", которые распространяют государственную российскую пропаганду и "лживые новости".
"Распространение лжи, методично и систематично - вот в чем проблема", - сказал представитель кампании.
Россия в свою очередь обвинила штаб Макрона в дискриминации и ущемлении свободы прессы. Пресс-секретарь российского МИДА Мария Захарова назвала запрет "возмутительным".
Во втором туре президентской гонки во Франции 7 мая сойдутся два кандидата - центрист Эмманюель Макрон и "евроскептик" Марин Ле Пен. Макрон, по словам Reuters, занимает жесткую позицию относительно санкций ЕС против России в связи с конфликтом в Украине, а вот Ле Пен является любительницей Путина и в конфликте между Россией и Украиной принимает сторону Кремля.
"Кремль разгорячился по поводу обвинений от штаба Макрона в том, что сети, базы данных и сайты кампании стали объектами атак со стороны России, чем подтвердил подозрения, что Россия пытается подорвать кампанию Макрона и помочь Ле Пен", - пишет Reuters.
Напомним, во вторник 25 апреля сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюеля Макрона не пустили кремлевских пропагандистов телеканала Russia Today в помещение штаба.
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