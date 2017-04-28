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 Штаб Макрона запретил доступ российским СМИ к своим медиа-событиям, - Reuters

Кремль назвал позицию штаба возмутительной и заявил, что не встает на чью-либо сторону во французской предвыборной гонке.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Спикер штаба кандидата в президенты Франции Эмманюеля Макрона подтвердил в четверг в Париже, что российским государственным новостным агентствам "Спутник", RT и видеоагентству Ruptly отказано в доступе к медиа-событиям, проводимым штабом. Причина запрета - штаб назвал эти СМИ "двуглавыми организациями", которые распространяют государственную российскую пропаганду и "лживые новости".

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"Распространение лжи, методично и систематично - вот в чем проблема", - сказал представитель кампании.

Россия в свою очередь обвинила штаб Макрона в дискриминации и ущемлении свободы прессы. Пресс-секретарь российского МИДА Мария Захарова назвала запрет "возмутительным".

Во втором туре президентской гонки во Франции 7 мая сойдутся два кандидата - центрист Эмманюель Макрон и "евроскептик" Марин Ле Пен. Макрон, по словам Reuters, занимает жесткую позицию относительно санкций ЕС против России в связи с конфликтом в Украине, а вот Ле Пен является любительницей Путина и в конфликте между Россией и Украиной принимает сторону Кремля.

"Кремль разгорячился по поводу обвинений от штаба Макрона в том, что сети, базы данных и сайты кампании стали объектами атак со стороны России, чем подтвердил подозрения, что Россия пытается подорвать кампанию Макрона и помочь Ле Пен", - пишет Reuters.

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Напомним, во вторник 25 апреля сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюеля Макрона не пустили кремлевских пропагандистов телеканала Russia Today в помещение штаба.

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Хоч би Макрон переміг, а не та путінська лярва
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У лярвы появится новое прозвище - "фанера". Она так же пролетает над Парижем.
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Информационная работа о вреде российской пропаганды дает свои плоды в Европе.
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рішення правильне, але спецслужбам Франції треба бути напоготові: кацапські араби можуть втнути якусь неприємну хрєнотєнь
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Гнати треба кацапів від себе як прокажених!
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))) это успех российских СМИ, своеобразное признание их заслуг в деле промывания мозгов расейским аленям
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У Макрона шансы выше значительно. Вот росися себе ещё одного "друга"-президента поимеет, в результате своих действий. Врядли он простит всё.
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Всё что сделали в штабе Макрона, это вывесили на входе табличку "3/14дарасам вход запрещён!" и кремль тут же "отреагировал"...
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Вот такая вот правда-матка кремлёвскому диктатору и его халуям,прозвучавшая для них,на мой взгляд совсем неожиданно.
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Скрепонутых давят не по детски, и это радует.
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И ВЕЗДЕ РОССИЯ СУЁТ СВОЙ НОС ! ЧТО ЗА НЕЛЮДИ НАСЕЛЯЮТ ЭТУ ТЕРРИТОРИЮ ?
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Щойно на "Россия24": Пожежу в лісах Іркутської області гасять з тоненьких шлангів, воду набирають з 50-літрових бідонів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШтаб Макрона запретил доступ российским СМИ к своим медиа-событиям, - Reuters
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