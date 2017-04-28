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 Деструктивная позиция России не дала обеспечить в декларации безопасную работу СММ ОБСЕ в Украине, - МИД

На 1143-м заседании Постоянного совета ОБСЕ 27 апреля была принята "Декларация в поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в результате трагического инцидента, произошедшего 23 апреля". Представители Российской Федерации при этом препятствовали внесению в этот документ важных для безопасной работы Миссии элементов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Из-за традиционно деструктивной позиции российской стороны одобренный документ, к сожалению, лишен важных для безопасной работы Миссии элементов - всестороннего осуждения как любых угроз, нападок и атак в адрес СММ ОБСЕ так и умышленного создания помех для выполнения наблюдателями своей работы, включительно с ограничением доступа к временно неконтролируемой правительством Украины территории", - говорится в сообщении.

В "Декларации в поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине" выражается соболезнование родным и близким погибшего члена патруля СММ, пожелания полнейшего выздоровления пострадавшим работникам Миссии и отмечается необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ ко всей территории Украины.

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Украинская сторона активно поддерживала необходимость принятия Декларации, которая подтверждает решительную поддержку государствами - участниками ОБСЕ необходимости создания условий для Миссии эффективно выполнять возложенный на нее мандат.

В тот же день в Нью-Йорке делегация Российской Федерации также оказалась единственной, выступившей против принятия предложенного Украиной и США проекта заявления Совета Безопасности ООН для СМИ.

"Все попытки украинской делегации найти компромиссное решение неизменно сталкивались с категорическим неприятием со стороны РФ, которая избрала тактику затягивания и внесения заранее неконструктивных правок", - подчеркнули в МИД.

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В МИД сообщили, что Украина продолжит поддерживать СММ ОБСЕ в ее деятельности, что должно способствовать имплементации Минских договоренностей, прекращению агрессии РФ против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеструктивная позиция России не дала обеспечить в декларации безопасную работу СММ ОБСЕ в Украине, - МИД
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