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 Политика Украины
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 Наблюдатели зафиксировали "Грады", танки и около 500 вооруженных боевиков на аэродроме Луганска, - ОБСЕ

град

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер и Дополнением к нему, а также Меморандумом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ.

"В оккупированных районах Миссия вновь зафиксировала один танк (Т-64) с установленным спереди минным тралом вблизи оккупированного "ДНР" с. Никишино (60 км к северо-востоку от Донецка) и продолжала фиксировать 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пять 2A65 "Мста-Б", 152 мм) и 7 танков (Т-72), размещенных на территории аэродрома на юго-восточной окраине Луганска", - сказано в сообщении.

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СММ видела один бронетранспортер (БТР-80), двигающийся в северо-восточном направлении по автодороге Т1309 вблизи подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска).

"В оккупированных районах наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на гусеничную машину неустановленного типа, припаркованную перед домом на северо-восточной окраине оккупированного "ДНР" с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к юго-востоку от Мариуполя) и двигавшийся на юго-запад бронетранспортер (БТР-80) в 1,7 км к востоку от Пикуз, на котором находилось не менее 10 вооруженных членов "ДНР". Команда СММ отметила, что на территории Луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров (5 МТ-ЛБ и 7 БТР-80), 7 БМП-2, 15 грузовиков и 5 машин для буксировки гаубиц. Также, наблюдатели отметили присутствие там более 500 вооруженных мужчин, одетых в форму военного типа", - добавили наблюдатели.

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наблюдатели отметили присутствие там более 500 вооруженных мужчин, одетых в форму военного типа

Что в шахтах нашли, в том и ходят.
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Чому немає артударів по визначеним позиціям терористів? Якщо почнеться наступ та буде прорив нашої оборони, то говнокомандувача прийдеться віддати під трибунал! Давати ворогу концентрувати сили та засоби на напрямку головного удару це найбільший ідіотизм який може зробити командувач. Вся тактика та стратегія всіх війн на планеті полягає в тім щоб не дати ворогу сконцентрувати сили та засоби на головному напрямку і натомість сконцентрувати свої сили та засоби на напрямку свого головного удару. Ми як дебіли оголосили припинення вогню і тим самим дозволили ворогу готувати напад в будь якому місці фронту, не знищуючи склади бронетехніки та місця скупчення живої сили терористів превентивними артударами! Якщо ми і далі будемо вести себе як дебіли ворог зможе сконцентрувати сили і вдарити з кількох напрямків і в одному з напрямків прорвати нашу оборону і розвинути наступ і вийти в тили нашим військам. Щоб цього в жодному разі не відбулось має йти активна робота артилерії по всім розвіданим цілям на глибину до 50км по всім населеним пунктам де бойовики зберігають зброю та базують свої підрозділи.
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ти шо? то ж торгові партньори!
і вапче тамжєнашілюді аніжєдєті мишібрптья
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Артиллерия ВСУ до аэропорта достреливает?...
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Мабуть марш полёт на Киев,або Лондон.Або на виступ подводного оркестра собрались
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точки У , пионы и гвоздики и сравнять всю эту ПИДОрашенскую нечисть с землей!!!!
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У нас есть ещё страшней оружие Порошенка.Это крупноколиберные Минские угоды.Долбят уже третий год по сепарам.Только почемуто наши хлопцы погибают .
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Так декілька ракет їм туди підкиньте для повного комплекту,
Ну типу Точка-1 чи оту нову, що недавно тестували.
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Чому у м"даків які виписують тут про "чому не атакують" і тд, не виникає питання куди дівається то що кацапія постійно туди заганяє Там уже має бути 3 танка на двох квадратних метрах
Чи за такі логічні поєднання вам не платять ?
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Главное только наблюдать.А потом и водку можно бухануть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели зафиксировали "Грады", танки и около 500 вооруженных боевиков на аэродроме Луганска, - ОБСЕ
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