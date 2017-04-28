 Наблюдатели зафиксировали "Грады", танки и около 500 вооруженных боевиков на аэродроме Луганска, - ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ.
"В оккупированных районах Миссия вновь зафиксировала один танк (Т-64) с установленным спереди минным тралом вблизи оккупированного "ДНР" с. Никишино (60 км к северо-востоку от Донецка) и продолжала фиксировать 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пять 2A65 "Мста-Б", 152 мм) и 7 танков (Т-72), размещенных на территории аэродрома на юго-восточной окраине Луганска", - сказано в сообщении.
СММ видела один бронетранспортер (БТР-80), двигающийся в северо-восточном направлении по автодороге Т1309 вблизи подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска).
"В оккупированных районах наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на гусеничную машину неустановленного типа, припаркованную перед домом на северо-восточной окраине оккупированного "ДНР" с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к юго-востоку от Мариуполя) и двигавшийся на юго-запад бронетранспортер (БТР-80) в 1,7 км к востоку от Пикуз, на котором находилось не менее 10 вооруженных членов "ДНР". Команда СММ отметила, что на территории Луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров (5 МТ-ЛБ и 7 БТР-80), 7 БМП-2, 15 грузовиков и 5 машин для буксировки гаубиц. Также, наблюдатели отметили присутствие там более 500 вооруженных мужчин, одетых в форму военного типа", - добавили наблюдатели.
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Что в шахтах нашли, в том и ходят.
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і вапче тамжєнашілюді аніжєдєті мишібрптья
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Ну типу Точка-1 чи оту нову, що недавно тестували.
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Чи за такі логічні поєднання вам не платять ?
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