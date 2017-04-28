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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1344) наркотики (1447) психиатрия (53)

 Почти 4% жителей Украины нуждаются в психиатрической и наркологической помощи, - Минздрав

В Украине почти 4% населения нуждаются в помощи психиатра или нарколога.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Согласно официальным данным, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 млн жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи. Это почти 4% от всего населения страны", - отметили в Минздраве.

В структуре психических расстройств в 2015 году были распространены расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики), что составляло 58,41% от всех зарегистрированных случаев. Нарушения здоровья, связанные со стрессом, невротические и соматофорфные расстройства составляли 8,9%, расстройства настроения - 1,8%. Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% - люди трудоспособного возраста.

В Минздраве отмечают необходимость создания программы охраны психического здоровья, начались публичные дискуссии по этому вопросу.

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"Мы все заинтересованы в создании современной, научно обоснованной и согласованной с европейскими требованиями системы охраны психического здоровья в Украине и разработке Программы развития этой системы", - сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По данным ВОЗ, показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году - достигнет 15%. Наивысшим этот показатель является для стран Восточной Европы, куда относится и Украина. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе особенно высок, а уровень потребления алкоголя сверхвысокий и продолжает расти.

Напомним, по данным ООН, от наркотической зависимости страдают около 27 млн человек.
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Не 4, а как минимум 52, голосовавших за однотурового.
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Да не было 52 %-ов, не зря же Охендую орден "За заслуги" вручили, а сейчас по полной отмазывают от суда.
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Когда ему орден вручали, ото полнарода сразу и рехнулись у телевизора окончательно...
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Окуевский принес пПеце сразу 520 но явный перегиб нолик убрали а остальное оставили..за то и АРден Пидракуя
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100 раз уже спрашивал таких умников:
за кого надо было голосовать в мае 14 года(вместо "однотурового") ?
За юлю или за ляшка (остальные набрали 1-2%)
так ни разу вменяемого ответа и не получил
саша саша саша - попробуй ты :
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За КОГО угодно, за любого кого, но извините сменить диктатора и расхитителя Януковича на члена его правительства, это реально-когнитивный диссонанс.
Это то же самое что второму по величине таракану поручить вывести тараканов из квартиры.
Или тушить пожар паяльной лампой, от которой он начался.
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Вы реально считали, что олигарх Порошенко будет бороться с олигархом Порошенко ?
Или Вы забыли как в 2007 глава СНБО Порошенко "сажал" бандитів в тюрьми ?
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Не надо отвечать вопросом на вопрос
что петя плохой , я уже понял (и не спорю)
КАК НАДО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ В МАЕ 14 ГОДА ?
ФАМИЛИЯ ?
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В Украине нет достойных? Народ выбирает только из тех, кого ему предложили? Народ не может сам выдвинуть достойную кандидатуру? Неужто всё так запущено в Украине?
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Если не было за кого голосовать, не надо было ходить на выборы.
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Ну там мы же постоянно видим это даже в парламенте ,ну например Парубий и Добкин младший и таких сладких парочек там выше крыши !!!
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Опасная заявочка..Это новая политика нашей власти по борьбе с инакомыслящими?
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Прошу админа обратить внимание на опечатку. Не 4%, а 40%.
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Tам все правильно, а 40проц. это из сидящих на цензоре
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Если верить профессору Чезаре Ломброзо, там 80% психически больных.
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Цікаво, що саме вважається психічним розладом?
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Предполагаю, что с такими министрами здравохоронения этот процент в ближайшие годы утроится....
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У нас уже давно здоровье народа совсем не зависит от медицины.Больше зависит от политики.
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"Че́заре Ломбро́зо (итал. Cesare Lombroso; 6 ноября 1835, Верона, Австрийская империя - 19 октября 1909, Турин, Италия) - итальянский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирождённом преступнике."
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15,5 л. спирта в год на душу населения и всего 4% ?
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А почему никто не говорит о социальном геноциде пенсионеров в стране???
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Совсем не страшно - на Раисии в данной помощи нуждаются 149% насаления
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 4% жителей Украины нуждаются в психиатрической и наркологической помощи, - Минздрав
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