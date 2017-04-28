 Почти 4% жителей Украины нуждаются в психиатрической и наркологической помощи, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
"Согласно официальным данным, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 млн жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи. Это почти 4% от всего населения страны", - отметили в Минздраве.
В структуре психических расстройств в 2015 году были распространены расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики), что составляло 58,41% от всех зарегистрированных случаев. Нарушения здоровья, связанные со стрессом, невротические и соматофорфные расстройства составляли 8,9%, расстройства настроения - 1,8%. Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% - люди трудоспособного возраста.
В Минздраве отмечают необходимость создания программы охраны психического здоровья, начались публичные дискуссии по этому вопросу.
"Мы все заинтересованы в создании современной, научно обоснованной и согласованной с европейскими требованиями системы охраны психического здоровья в Украине и разработке Программы развития этой системы", - сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По данным ВОЗ, показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году - достигнет 15%. Наивысшим этот показатель является для стран Восточной Европы, куда относится и Украина. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе особенно высок, а уровень потребления алкоголя сверхвысокий и продолжает расти.
Напомним, по данным ООН, от наркотической зависимости страдают около 27 млн человек.
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за кого надо было голосовать в мае 14 года(вместо "однотурового") ?
За юлю или за ляшка (остальные набрали 1-2%)
так ни разу вменяемого ответа и не получил
саша саша саша - попробуй ты :
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Это то же самое что второму по величине таракану поручить вывести тараканов из квартиры.
Или тушить пожар паяльной лампой, от которой он начался.
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Или Вы забыли как в 2007 глава СНБО Порошенко "сажал" бандитів в тюрьми ?
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что петя плохой , я уже понял (и не спорю)
КАК НАДО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ В МАЕ 14 ГОДА ?
ФАМИЛИЯ ?
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и ничего - живут
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