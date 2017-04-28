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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (7198) МВФ (2409) Нафтогаз (2253)

 Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но медленно, - представитель МВФ

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда прокомментировал проблему коррупции в Украине.

Украина сделала важные шаги вперед в отдельных областях, в других остается еще много несделанного. Международный валютный фонд (МВФ) может попытаться оказать поддержку в некоторых их них, но другие требуют политического действия руководства страны. Об этом сообщило первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Тиждень".

"Коррупция во многих странах вытекает из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе хорошо управляют банками, коррупции меньше", - сказал представитель МВФ.

По его словам, одно из измерений для решения вопроса коррупции - наличие институтов. Здесь создано НАБУ, как предусмотрено программой. Второй - прозрачность, это вопрос е-деклараций. Третий - обеспечение законности, здесь речь о внутреннем управлении, и президент и правительство должны воспринимать его серьезно. Еще одно измерение - это очистка банковской системы от проблем.

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Липтон также добавил, что еще один аспект борьбы с коррупцией - либерализация. Среди эпицентров коррупции в Украине была газовая система. Очистка "Нафтогаза" и его структур, урегулирование цен таким образом, чтобы исключить возможности покупать импортируемое топливо газ дешево, а продавать дорого, - таковы способы очищения от коррупции.
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Нет не медленно движется а быстро ,только движется совсем в другую сторону ....
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П'ятниця, 28 квітня 2017, 10:50

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі РНБО.
"Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януоковача і команди - 1,5 млрд доларів - мають бути перераховані до держбюджету", - повідомили у прес-службі РНБО.
"Щойно до Ощадбанку з цією ухвалою їздили Генпрокурор Юрій Луценко та секретар РНБО Олександр Турчинов. Вони довели до керівництва це Ощадбданку і поїхали доповідати про це президенту", - зазначили у прес-службі.
"Станом на зараз відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету", - додали в РНБО.
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Тепер треба ще обнародувати цифру грабунку Януковичем народних коштів,що він вивіз,коли втікав з України.
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Уже первое место по коррупции ! Двигаться некуда - теперь нужно удержать лидерство !
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Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но медленно, - представитель МВФ.
Напомнило анекдот: "Рабинович - плохой солдат, но он старается..."
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У нас борьба с коррупцией больше цирк напоминает. Арестовали и через суд отпустили. И так поголовно. Кто то помнит что бы когото за коррупцию за последние три года посадили?
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ну да, типа ловить коррупционеров уже начали, осталось дело за малым - начать их судить.
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Этот чудак на букву М хоть понимает что МВФ и спонсирует эту коррупцию давая кредиты преступной власти и тем самым держа её ещё на плаву,хотя МВФ глубоко наплевать на Украину и Украинский Народ,им бы своё урвать,да побольше,при этом мило улыбаясь и говоря правильные слова
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У вас все виноваты кроме собственной преступной власти -мафии!!!
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Нормально...Добываем полное количество украинского газа, необходимого населению , дёшево-продаём своему же населению дорого. Спасибо,бля,за подсказку!Если подсказываете,то кто-то и контролировать наших шахер-махеров должен,иначе на хрена нам такие подсказки!!
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щас екцперты из чата все растолкуют что к чему
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Пока массово народ не начнет выходить на улицы , никакого движения не будет! Барыги настригут зелени и у.....бегут за кордон, им плевать на народ ! Ни один барыга не посажен! В стране катастрофа! Все белые и пушистые и Насиров, и Мартыненко и иже с ними, а страна на 1м месте по коррупции, а коррупционеров нет!!!))))))
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Какие массовые выходы на улицу???? Этим воспользуется х-о и захватит всю Украину.
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Ну,выйдет народ массово на улицы и что толку? Разве у народа есть программа выхода из этого тупика , снова смерти ,во имя чего ? Коррупция ,как плесень,проникла во всю нашу жизнь и одним ударом меча её не победить.
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Ну и то! Если выйдут на улицу не тысяча , а сотни тысяч, как в Румынии, тогда быстренько зашевелятся барыги и примут во первых ЗАКОН О ВЫБОРАХ! Закон о том, что нельзя отпускать коррупционеров под залог (ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ), про импичмент президенту и т.д! Эта власть на крови Героев пришла! Меня сердце болит за Украину!
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Таки да, чего уж там движется. Она реально на первом месте по коррупции.
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если все украинские банки плохие, тогда почему не разрешить всему населению открывать счета в нормальных банках за границей ?
проблема решится моментально и без всяких субсидий привату...
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НАБУ - это наверное последнее, что случайно возникло в период растерянности власти и еще осталось у народа после революции достоинства. И то не надолго. Наша политическая система семимильными шагами движется в сторону российской. То же затыкание рта СМИ (Шустер, ЭРА...), "управляемая демократия", борьба с "грантоедами" и т.п. Только, если в России все это выглядит страшно, то у нас карикатурно и мерзко! Гадко смотреть, как "депутаты" практически всех фракций за небольшим исключением сбились в кодлу, объединенные общим страхом и ненавистью перед борцами с коррупцией и другими честными людьми. Вчера перестал уважать и Портникова, когда он усадил против одной "девочки-грантоедки" пять прожженных политиканов из БПП и НФ, во главе с упырем Мосийчуком, которые битый час доказывали, что борьба с коррупцией это второстепенная задача и никаких антикоррупционных судов страна не увидит. Грустно и тошно, господа, жить в этой Богом проклятой стране!
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Такими заявлениями мвф все больше и больше дискредитирует себя ,как борца с коррупцией. И уже всем понятно шо ничего хорошего для Украины он не несет.
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вот так новость
а как же закон недоделаного фронта
без него же нельзя было конфисковать
деньги шапкокрада
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это же под какой микроскоп
он смог рассмотреть движение
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Заявления МВФ - это объективный показатель ситуации. Треп ватных тролляк в коментах - проплаченный.
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так расскажи нам еще о том
сколько в результате этой
объективной ситуации посажено коррупционеров
и сколько денег возвращено
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В соответствии с нашими обязательствами перед ЕС, мы должны кроме НАБУ еще создать Антикоррупционный суд. Нам поставили срок до июня принять закон. Поэтому МВФ прав, сделано пол работы по этой теме, т.е. "движемся вперед но медленно".
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пол работы
ну вы оптимист
НАЗКа когда приняли
а результатов ноль
фыктически фейковая организация
по вашему когда заработает этот суд
лет через пять
когда от Украины останутся рожки да ножки
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Мечтай. Причем тут НАЗК ? Речь идет о НАБУ, создание которого сопровождалось западными экспертами и деньгами. Эта структура вместе с новым Судом и забьет гвоздь в коррупционные схемы.
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о чем мечтаешь ты я не знаю
я говорю что с нашим рыгошаКАЛадным
гидрантом можно обосралть любое начинание
а если и будет какая подвижка в виде
волшебного бенделя от запада
так они его могут превратить в фейк
или работа будет лет через пять
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Коррупция в Украине? Повальная, пропитала все слои общества, всю власть снизу , доверху. Все решается по знакомству, по деньгам.Суды , юрисдикция отдельная песня. 100 % виноват человек, все об этом знают, да и он особо не скрывает. Но не посодют, в лучшем случае пожурят, назначив штраф в 17 гр. Потому что денех у него достаточно. А какой то бедолага поймает десяток рыбешек семье на зажарку вечером, впаяют по полной , тысяч на 2-3 ,а то и больше.Это частный пример. А правда заключается в том , что воровство в многие миллионы , безопаснее , чем украсть на пару сотен гривен или тысяч.
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та не, в судах изменения уже есть.
купить решение суда уже не так просто, начали оглядываться
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Все таки в Македонии есть не рабы,в отличии от некоторых.
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Одажды, в студёную зимнюю пору
Гляжу,- поднимается медленно...
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Что-то очень коррупционные мотивы связывают этот МВФ с нашей жидовской властью если делают подобные заявления!
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борьба с коррупцией и коррупция это как заяц и черепаха
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Чтобы процесс ускорить надо еще поднять зарплаты борцам
и пенсионный возраст старикам...
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Як би вона рухалась в перед, навіть поволі, то вже б у в'язниці сиділи як мінімум всі попередні премєрмінісри й президенти враховуючи вайсмана, яценюка, гройсмана.
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Офигенные барцы, мля.
Братья - близнецы!
Борьба по руцки!
Бывший глава антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии.

http://echo.msk.ru/news/1970988-echo.html
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понятное дело мвф надо бидбадьорыты краину. но движения никакого. одни презентации ..
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"Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но медленно, - представитель МВФ" - наша власть действует по принципу - «Поспешишь, людей насмешишь».
Без тесного сотрудничества в этом вопросе с Китаем, коррупцию в Украине не победить.
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Volodymyr Ariev
около часа назад
Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше. Бюро Асамблеї щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ.
Тобто від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта, фактично, залишилась одна назва. Повна заява з цього приводу невдовзі на сайті ПАРЄ.
P.S. ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі. За 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру.
P.P.S. Я не думаю що тепер хтось тут захоче мати справи з РФ взагалі. Токсично.
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"Медленно"? Европейские дяди со своей "толерантностью" вообще нюх потеряли- даже не в состоянии назвать вещи своими именами- движется не медленно, а не движется вообще, если не идет в обратном направлении! Даже пример Маккедонии, когда люди ворвались в парламент и начистили морды депутатам, ничему не учит. Доведут народ до ручки- вынесут с ВР и Кабмина. Украинцы- народ терпеливый, но скоро и у них терпець увірветься. Мерзавцы.
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ага, но коррупция по прежнему лидирует на первом месте.
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Товарищь прапорщить, а крокодилы летают.
Литають, но тикы так, низэнько, низэнько.
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