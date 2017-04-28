Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но медленно, - представитель МВФ.

Украина сделала важные шаги вперед в отдельных областях, в других остается еще много несделанного. Международный валютный фонд (МВФ) может попытаться оказать поддержку в некоторых их них, но другие требуют политического действия руководства страны. Об этом сообщило первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Тиждень".
"Коррупция во многих странах вытекает из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе хорошо управляют банками, коррупции меньше", - сказал представитель МВФ.
По его словам, одно из измерений для решения вопроса коррупции - наличие институтов. Здесь создано НАБУ, как предусмотрено программой. Второй - прозрачность, это вопрос е-деклараций. Третий - обеспечение законности, здесь речь о внутреннем управлении, и президент и правительство должны воспринимать его серьезно. Еще одно измерение - это очистка банковской системы от проблем.
Липтон также добавил, что еще один аспект борьбы с коррупцией - либерализация. Среди эпицентров коррупции в Украине была газовая система. Очистка "Нафтогаза" и его структур, урегулирование цен таким образом, чтобы исключить возможности покупать импортируемое топливо газ дешево, а продавать дорого, - таковы способы очищения от коррупции.
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Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі РНБО.
"Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януоковача і команди - 1,5 млрд доларів - мають бути перераховані до держбюджету", - повідомили у прес-службі РНБО.
"Щойно до Ощадбанку з цією ухвалою їздили Генпрокурор Юрій Луценко та секретар РНБО Олександр Турчинов. Вони довели до керівництва це Ощадбданку і поїхали доповідати про це президенту", - зазначили у прес-службі.
"Станом на зараз відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету", - додали в РНБО.
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Напомнило анекдот: "Рабинович - плохой солдат, но он старается..."
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Медленно? Да оно и с места не сдвинется.......
ВСП отказался привлечь к ответственности судью Изовитову-Ваким за запрет митингов активистов Евромайдана: рассматривается вопрос о ее бессрочном назначении на должность
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мы на 45 пунктов ниже, вместе с парашей.
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проблема решится моментально и без всяких субсидий привату...
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Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
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а как же закон недоделаного фронта
без него же нельзя было конфисковать
деньги шапкокрада
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он смог рассмотреть движение
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сколько в результате этой
объективной ситуации посажено коррупционеров
и сколько денег возвращено
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ну вы оптимист
НАЗКа когда приняли
а результатов ноль
фыктически фейковая организация
по вашему когда заработает этот суд
лет через пять
когда от Украины останутся рожки да ножки
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я говорю что с нашим рыгошаКАЛадным
гидрантом можно обосралть любое начинание
а если и будет какая подвижка в виде
волшебного бенделя от запада
так они его могут превратить в фейк
или работа будет лет через пять
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купить решение суда уже не так просто, начали оглядываться
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Протестующие ворвались в парламент Македонии и избили депутатов http://zn.ua/WORLD/protestuyuschie-vorvalis-v-parlament-makedonii-i-izbili-deputatov-247015_.html …
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что рыба гниет с головы
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Гляжу,- поднимается медленно...
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и пенсионный возраст старикам...
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Братья - близнецы!
Борьба по руцки!
Бывший глава антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии.
http://echo.msk.ru/news/1970988-echo.html
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Без тесного сотрудничества в этом вопросе с Китаем, коррупцию в Украине не победить.
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около часа назад
Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше. Бюро Асамблеї щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ.
Тобто від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта, фактично, залишилась одна назва. Повна заява з цього приводу невдовзі на сайті ПАРЄ.
P.S. ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі. За 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру.
P.P.S. Я не думаю що тепер хтось тут захоче мати справи з РФ взагалі. Токсично.
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Литають, но тикы так, низэнько, низэнько.
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