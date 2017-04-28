 ВСП отказался привлечь к ответственности судью Изовитову-Ваким за запрет митингов активистов Евромайдана: рассматривается вопрос о ее бессрочном назначении на должность

Об этом говорится в сообщении ВСП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Указано, что палата 27 апреля рассмотрела дисциплинарное дело, открытое против Изовитовой-Ваким по заявлению заместителя прокурора Харьковской области Олега Кващука.
Указанная судья 25 ноября 2013 года удовлетворила иск Харьковского городского совета и запретила проведение акций активистов Евромайдана в центре Харькова, мотивируя это предотвращением распространения инфекционных болезней.
Первая дисциплинарная палата ВСП решила отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Изовитову-Ваким, а дисциплинарное дело против нее - закрыть.
Высший совет правосудия также рассматривает вопрос внесения представления Президенту для назначения Извотовой-Ваким судьей бессрочно.
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правосудияправоблудия?
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А вы визжите "Безобраззииия!"
Усё путём!
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А кто думал что будет по другому?!! Вот мне не понятны люди которые тут расказывают про реформы про перспективы где они их увидели?!! единственная перспектива это СМОТАТЬСЯ ОТ ЭТОГО стада (вроде безвиз открыли)!!
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и все у него будет хорошо
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Надо было судей вешать-стрелять.
Именно они опора ЛЮБОЙ злочинной влады.
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а как они по-вашему зарабатывают?
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