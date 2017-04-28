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 Политика Украины
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 ВСП отказался привлечь к ответственности судью Изовитову-Ваким за запрет митингов активистов Евромайдана: рассматривается вопрос о ее бессрочном назначении на должность

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) приняла решение не привлекать к дисциплинарной ответственности судью Харьковского окружного административного суда Елену Изовитову-Ваким за запрет митингов активистов Евромайдана в ноябре 2013 года.

Об этом говорится в сообщении ВСП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Указано, что палата 27 апреля рассмотрела дисциплинарное дело, открытое против Изовитовой-Ваким по заявлению заместителя прокурора Харьковской области Олега Кващука.

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Указанная судья 25 ноября 2013 года удовлетворила иск Харьковского городского совета и запретила проведение акций активистов Евромайдана в центре Харькова, мотивируя это предотвращением распространения инфекционных болезней.

Первая дисциплинарная палата ВСП решила отказать в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Изовитову-Ваким, а дисциплинарное дело против нее - закрыть.

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Высший совет правосудия также рассматривает вопрос внесения представления Президенту для назначения Извотовой-Ваким судьей бессрочно.
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А что еще мог сказать этот ВСП - Высший совет правосудия правоблудия?
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Высший совет правосудия (ВСП) ВЫСШИЙ - ПРАВОСУДИЯ!

А вы визжите "Безобраззииия!"
Усё путём!
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НУ НУ
А кто думал что будет по другому?!! Вот мне не понятны люди которые тут расказывают про реформы про перспективы где они их увидели?!! единственная перспектива это СМОТАТЬСЯ ОТ ЭТОГО стада (вроде безвиз открыли)!!
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чиновнику надо любить шаКАЛад
и все у него будет хорошо
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пусть назначают....когда начнут линчевать не будет сомнений что есть плохие судьи и хорошие...
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Повзучий реванш мафії колаборантів і масштабних злодіїв у всі владні структури України.
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Ну да, а Беркут, который исполнял решения этого т.н. судьи: или в бегах, или сидит.
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Ой, не треба... Більшість "беркутів", або в "корді", або спокійно працююць собі в "новій реформованій поліцї"...
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На сколько я помню, не "беркут", а кернисёныши "оплот" с битами были "санитарами" и само гепа может допа (не помню), руководило ими!
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Все согласно логике.А ну ка сейчас судья разрешит протесты против нынешней пречестнейшей власти? То то же.Защитники власти всегда в почете,благодаря им власть и существует,хоть честная,хоть нечестная.
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Все правильно, "послушные " судьи нужны преступной власти, с такими " судьями " правосудие" -придворный палач. Увидите - утвердят,ничего не меняется во власти, поэтому и "палачи" все те же.
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Действенный совет - Одного- двух судейских шлепнуть за преступные решения и вмиг присмиреют.
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Хоч Верховний Суд України,хоч ВСП ,хоч адміністративний,хоч якийсь в біса другий- всі погрузли в брехні та баблі.
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Не, не пёдырыча надо было гнать с Украины.
Надо было судей вешать-стрелять.
Именно они опора ЛЮБОЙ злочинной влады.
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Дешёвые шлюхи любой власти нужны..! Особенно П...Расам!!!
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если, в деле, есть документ за подписью врачей, то у судьи не было никаких вариантов. Она не спец, а, вдруг, реально эпидемия? Игнорировать такие доказательства не имела права, вот и приперли к стенке. Там не судью надо гнобить, а тех, кто готовил этот иск.
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те, которые по 3 часа в день габотают.
а как они по-вашему зарабатывают?
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Это не Высший совет правосудия, а Высший совет беспредела,направленный на подрыв государства Украина, против ее народа!
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Тогда зачем он сто лет кому-то нужен этот ВСП,только огромную зарплату получать можете,а где ваша работа и восторжествование справедливости???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП отказался привлечь к ответственности судью Изовитову-Ваким за запрет митингов активистов Евромайдана: рассматривается вопрос о ее бессрочном назначении на должность
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