 Я не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я никогда никого не "писал", - Мартыненко о "пленках Онищенко"

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко прокомментировал свои отношения с Александром Онищенко и весьма резко отреагировал на попытку журналистов процитировать записи с, так называемых "пленок Онищенко".
- Я виделся с Онищенко, по крайней мере, два раза в этот период. Один раз встречался в Лондоне. Летал к своей дочери, не к Онищенко. И мы там встретились случайно, - сообщил Мартыненко. - А второй раз было удивительное совпадение. Мы с женой поехали в отель SHА, - это между Валенсией и Альканто. И встретили Онищенко. Он там находился на каких-то конных соревнованиях. Мы с ним даже пошли один раз вместе поужинали. Потом сходили чаю попить. О чем-то разговаривали. Я не знаю, записывал он тогда разговор, или не записывал. Я даю вам честное слово, я этих записей не читал и не слушал.
При этом, Николай Мартыненко не уверен до конца, были ли встречи случайностью.
- В Лондоне - может, и не случайно. Может, он как-то меня искал. Но в Испании он явно был удивлен меня увидеть. И у меня сложилось впечатление, что та встреча была случайной, - сказал он.
При этом комментировать суть опубликованных Онищенко записей Мартыненко не стал:
- Я не хочу комментировать глупости. - Мы о чем-то с ним разговаривали. Но я пытался ему донести мысль: "Саша, остановись, не болтай лишнего". Я не люблю, когда на мою страну говорят много гадостей. Вот, я в Америке был недавно - и все время слушал про коррупцию. А там выезжает Онищенко - и говорит про свои гадости. Ребята, давайте же о стране что-то хорошее говорить! Ну, я знаю Онищенко давным-давно. Знаю - и имел право сказать ему все, что хочу ему сказать. Но ни с какими заданиями не ездил, никакие миссии не выполнял.
Мартыненко наотрез отказался от каких либо комментариев по "пленкам" и объяснил свою позицию:
- Я не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я не хочу входить в эту дискуссию. Знаете почему? Потому что я никогда никого не "писал". И это не хочу слушать. И не хочу по этому поводу говорить.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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сейчас бы сидел где то
в Англии и плакался как онищенко
что ты политпреследуемый
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Бутусов, поспешай не торопясь!
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