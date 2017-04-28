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 Политика Украины
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 Я не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я никогда никого не "писал", - Мартыненко о "пленках Онищенко"

Экс-нардеп Николай Онищенко, который недавно был задержан следователями НАБУ, рассказал о своих отношениях с Александром Онищенко.

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко прокомментировал свои отношения с Александром Онищенко и весьма резко отреагировал на попытку журналистов процитировать записи с, так называемых "пленок Онищенко".

- Я виделся с Онищенко, по крайней мере, два раза в этот период. Один раз встречался в Лондоне. Летал к своей дочери, не к Онищенко. И мы там встретились случайно, - сообщил Мартыненко. - А второй раз было удивительное совпадение. Мы с женой поехали в отель SHА, - это между Валенсией и Альканто. И встретили Онищенко. Он там находился на каких-то конных соревнованиях. Мы с ним даже пошли один раз вместе поужинали. Потом сходили чаю попить. О чем-то разговаривали. Я не знаю, записывал он тогда разговор, или не записывал. Я даю вам честное слово, я этих записей не читал и не слушал.

При этом, Николай Мартыненко не уверен до конца, были ли встречи случайностью.

- В Лондоне - может, и не случайно. Может, он как-то меня искал. Но в Испании он явно был удивлен меня увидеть. И у меня сложилось впечатление, что та встреча была случайной, - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жвания - неадекватен, он желает, чтобы мои дети носили мне передачи в тюрьму", - Мартыненко

При этом комментировать суть опубликованных Онищенко записей Мартыненко не стал:

- Я не хочу комментировать глупости. - Мы о чем-то с ним разговаривали. Но я пытался ему донести мысль: "Саша, остановись, не болтай лишнего". Я не люблю, когда на мою страну говорят много гадостей. Вот, я в Америке был недавно - и все время слушал про коррупцию. А там выезжает Онищенко - и говорит про свои гадости. Ребята, давайте же о стране что-то хорошее говорить! Ну, я знаю Онищенко давным-давно. Знаю - и имел право сказать ему все, что хочу ему сказать. Но ни с какими заданиями не ездил, никакие миссии не выполнял.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "НАБУ - это политизированный филиал грузинской мафии", - Мартыненко

Мартыненко наотрез отказался от каких либо комментариев по "пленкам" и объяснил свою позицию:

- Я не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я не хочу входить в эту дискуссию. Знаете почему? Потому что я никогда никого не "писал". И это не хочу слушать. И не хочу по этому поводу говорить.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

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ну и лошара
сейчас бы сидел где то
в Англии и плакался как онищенко
что ты политпреследуемый
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Тебя записали ворюга,тут тебе не баня,нема ни голых ни дурных
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в заголовке опечатка, поначалу не мог врубиться - Николай Онищенко дает показания на Александра Онищенко. потом оказалось что это Мартыненко.
Бутусов, поспешай не торопясь!
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Так это... вроде ж в видео Онищенко говорит, что у него пару компроматов на главноего антикоррупционера в стране. Теперь то понятно, чего Лещенко о Бене и Онищенко молчит
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Так а что там нового? Про "дружбу" Лещенко и Григоришина и так все знают. Просто еще раз подтвердили.
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Да, у нас сейчас антикоррупционером очень выгодно быть)
Я не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я никогда никого не "писал", - Мартыненко о "пленках Онищенко" - Цензор.НЕТ 2041
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я никогда никого не "писал", - Мартыненко о "пленках Онищенко"
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