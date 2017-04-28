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Все про:отставка (2302) ПАСЕ (1035) Сирия (2406) скандал (5009) Береза Борислав (115) Аграмунт Педро (53)

 Сегодня президент ПАСЕ Аграмунт объявит о своей отставке, - Борислав Береза

Член украинской делегации ПАСЕ, народный депутат (внефракционный) Борислав Береза сообщил, что в пятницу президент Ассамблеи Педро Аграмунт объявит о своей отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Педро Аграмунт объявит о своей отставке. Вчера вечером Бюро ЕРР приняло решение требовать отставки Президента ПАСЕ, а это значит, что в Ассамблее не осталось групп которые еще не высказали недоверие Аграмунту. Скорее всего, что главу группы ЕРР Фишера, согласно квоте, назначат и.о. Президента до июня, а уже летом на ближайшей сессии выберут нового президента. После этого можно будет говорить, что сотрудничество с Россией привело к краху политическую карьеру Педро Аграмунта, который войдёт в историю, как первый и единственный президент ПАСЕ, который лишился своего поста досрочно", - написал он.

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В то же время Береза отметил, что украинская делегация продолжит работу в ПАСЕ "на благо Украины системно отстаивая интересы нашего государства и противодействуя Мордору".

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Напомним, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.

25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

"Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил депутат.



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еще одному вылезло боком облизывание с ватным шайтанатом... идиот...
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"Сегодня президент ПАСЕ Аграмунт объявит о своей отставке"
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Попутного ветра в сраку путенской шлюхе Аграмунту.
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и что? в бестолковой организации, которая ничего не решает уйдет в отставку тело, которое ничего не решает, а вместо него будет другое тело, которое тоже ничего не решает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня президент ПАСЕ Аграмунт объявит о своей отставке, - Борислав Береза
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