 Сегодня президент ПАСЕ Аграмунт объявит о своей отставке, - Борислав Береза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня Педро Аграмунт объявит о своей отставке. Вчера вечером Бюро ЕРР приняло решение требовать отставки Президента ПАСЕ, а это значит, что в Ассамблее не осталось групп которые еще не высказали недоверие Аграмунту. Скорее всего, что главу группы ЕРР Фишера, согласно квоте, назначат и.о. Президента до июня, а уже летом на ближайшей сессии выберут нового президента. После этого можно будет говорить, что сотрудничество с Россией привело к краху политическую карьеру Педро Аграмунта, который войдёт в историю, как первый и единственный президент ПАСЕ, который лишился своего поста досрочно", - написал он.
В то же время Береза отметил, что украинская делегация продолжит работу в ПАСЕ "на благо Украины системно отстаивая интересы нашего государства и противодействуя Мордору".
Напомним, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию.
В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.
25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.
26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.
"Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил депутат.
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Попутного ветра в сраку путенской шлюхе Аграмунту.
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