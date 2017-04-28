 В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович

В эфире "5 канала" председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о возможных провокациях на майские праздники, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что в Одессе продолжается битва украинского мира и "русского мира", битва, которая не закончилась 2 мая 2014 г., когда была наиболее яркая вспышка этого противостояния. Попытки реванша проявились еще несколько недель назад, в дни так называемого освобождения Одессы, когда вышли с красными флагами разного рода активисты. Я убежден, что будут какие-то попытки еще 2 мая, и я убежден, что будут какие-то попытки 9 мая. В общем, у меня складывается впечатление, что в этом году 9 мая по всей стране попытаются пророссийские силы использовать как свой реванш. Собственно, к это один из мотивов, который побудил нас к тому, чтобы уже в этом году прийти к определенному переформатированию этих празднований и выходных. И сделать выходной все-таки 8 мая, а не 9 мая ", - отметил Вятрович.
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Мне передали, дословно: «на эти майские старайся избегать мест скопления людей. Будут провокации». И так далее.
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"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. М.М. Жванецкий.
Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным - это добро, а быть слабым - зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно.
Джек Лондон, "Морской волк".
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Это - синоним с "российскими".
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Apr. 27th, 2017 at 12:21 PM
Как известно, Одесса - сложный город. Сложный тем, что в самый разгар "русской весны" она отстояла своё право быть украинским городом, а непонятно каким и непонятно под кем. Тем не менее, благодаря серьезной составляющей из латентной ваты, в виде представителей пенсионного возраста, яро эфорящих на воспоминания о "сытой и беззаботной" жизни в концлагере под названием Совок, представители сепаратистского толка из политических кругов полностью подмяли под себя власть в городе.
Намедни, Одесский городской совет в ходе сессии утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили в мае 2016 года. Таким образом, горсовет попытался вернуть декомунизированным улицам их прежние названия, тем самым нарушая закон о декомунизации. Но, самоуправство было пресечено.
По факту переименования Одесским городским советом ряда улиц Прокуратурой Одесской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Что же, притон на Думской в очередной раз доказал свою приверженность идеям "русского мира". Причём с каждым разом проявление сепаратистских наклонностей лишь усиливается, особенно накануне 2 и 9 мая. Питаю надежды, что прокуратура сделает правильные выводы, хотя, уголовное производство по ч.2 ст.436-1 УК Украины это лишь малая доля из того, что можно было бы пришить всему этому шоблу. В частности, на вчерашней сессии депутаты вполне-таки наговорили и натворили на превышение полномочий, подделку документов и т.д. Странно, что эти моменты уважаемой Прокуратурой были упущены. Но, то такое.
Наблюдаем!
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2. Історичний фронт для нас не менш важливий при використанні кацапами продовження методів совкової пропаганди і перебріхування історії.
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Вони вже побудували макет ВР для штурму? А гатлінги на горищі готові? І набоїв вдосталь?
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Трамп подписал указ о проверке угрозы импорта алюминия на нацбезопасность США. Резко поднимут пошлины. Привет, Дерипаске. Минус $1 млрд.
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