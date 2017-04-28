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 Политика Украины, Общество
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 В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович

По словам председателя Украинского института национальной памяти, российские провокации - это один из мотивов, который побудил к переформатированию майских праздников.

В эфире "5 канала" председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о возможных провокациях на майские праздники, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в Одессе продолжается битва украинского мира и "русского мира", битва, которая не закончилась 2 мая 2014 г., когда была наиболее яркая вспышка этого противостояния. Попытки реванша проявились еще несколько недель назад, в дни так называемого освобождения Одессы, когда вышли с красными флагами разного рода активисты. Я убежден, что будут какие-то попытки еще 2 мая, и я убежден, что будут какие-то попытки 9 мая. В общем, у меня складывается впечатление, что в этом году 9 мая по всей стране попытаются пророссийские силы использовать как свой реванш. Собственно, к это один из мотивов, который побудил нас к тому, чтобы уже в этом году прийти к определенному переформатированию этих празднований и выходных. И сделать выходной все-таки 8 мая, а не 9 мая ", - отметил Вятрович.

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У меня тоже есть информация, кстати, что планируются в Одессе провокации.
Мне передали, дословно: «на эти майские старайся избегать мест скопления людей. Будут провокации». И так далее.
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Ключевое слово "будут", а не "возможно будут".
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Сплотимся все, как один человек, вокруг нерушимого блока БПП с радикалами.
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Так ты БППшный , а первое впечатление , что Ольгинский .
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Ну і чого лякати? 1000-5000 нацгвардійців і не буде ніяких проблем.
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"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. М.М. Жванецкий.
Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным - это добро, а быть слабым - зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно.
Джек Лондон, "Морской волк".
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"В этом году пророссийские силы в Украине..." - о каких пророссийских силах разговор? О тех, которые выпускают из судов беркутню и прочую ватную шелупень, или о правительстве, которое покрывают первых?
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Читать следует так: шоколадные силы.
Это - синоним с "российскими".
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ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛАСЬ ЗА ОДЕССКИЙ ГОРСОВЕТ - ДОСЕПАРИЛИСЬ!

Apr. 27th, 2017 at 12:21 PM

Как известно, Одесса - сложный город. Сложный тем, что в самый разгар "русской весны" она отстояла своё право быть украинским городом, а непонятно каким и непонятно под кем. Тем не менее, благодаря серьезной составляющей из латентной ваты, в виде представителей пенсионного возраста, яро эфорящих на воспоминания о "сытой и беззаботной" жизни в концлагере под названием Совок, представители сепаратистского толка из политических кругов полностью подмяли под себя власть в городе.

Намедни, Одесский городской совет в ходе сессии утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили в мае 2016 года. Таким образом, горсовет попытался вернуть декомунизированным улицам их прежние названия, тем самым нарушая закон о декомунизации. Но, самоуправство было пресечено.
По факту переименования Одесским городским советом ряда улиц Прокуратурой Одесской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Что же, притон на Думской в очередной раз доказал свою приверженность идеям "русского мира". Причём с каждым разом проявление сепаратистских наклонностей лишь усиливается, особенно накануне 2 и 9 мая. Питаю надежды, что прокуратура сделает правильные выводы, хотя, уголовное производство по ч.2 ст.436-1 УК Украины это лишь малая доля из того, что можно было бы пришить всему этому шоблу. В частности, на вчерашней сессии депутаты вполне-таки наговорили и натворили на превышение полномочий, подделку документов и т.д. Странно, что эти моменты уважаемой Прокуратурой были упущены. Но, то такое.
Наблюдаем!
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Вятрович,патриот ты наш дорогой ,а откуда у тебя такие большие денюжки и почему ты такой правильный патриот не на передовой а улицы переименовываешь ????
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1. Які "такі"?

2. Історичний фронт для нас не менш важливий при використанні кацапами продовження методів совкової пропаганди і перебріхування історії.
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"В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша"

Вони вже побудували макет ВР для штурму? А гатлінги на горищі готові? І набоїв вдосталь?
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вата она то пугает то намеревается, намереваться как образ жизни
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Пане Вітрович, не маніпулюйте датами, Ви не з комп"ютером маєте справу, а з традиціями поколінь українців. Це там Ви можете легко зітерти дані пам"яті з дисків, - а от з душами людськими це не вийде! А для протистояння провокаціям сепаратистів у нас є відповідні органи та й громадськість осторонь не стоїть.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 12 ч.12 часов назад
Трамп подписал указ о проверке угрозы импорта алюминия на нацбезопасность США. Резко поднимут пошлины. Привет, Дерипаске. Минус $1 млрд.
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класно Одеситам на 2 травня шашлики на шару...... феєрверки з вати.....
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"Необходимо, однако, что-то делать и с ударами по Сирии исподтишка, наносимые всеми, кому не лень. Потому что сегодня каждый такой удар - это своего рода пощечина России. Мировые беспредельщики показывают, что им плевать не только на борьбу с терроризмом, но и на мнение Москвы. Характерно, что новые удары последовали после того, как Россия заявила о сокращении своей группировки на авиабазе Хмеймим" - Невеселые рожи кремлядей - Кто еще не вытер ноги об Россию? Милости просим!
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Он имеет в виду БППе и дружков порошенко, типа труханова и "подрахуя"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович
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