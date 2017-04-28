 Хельсинкская комиссия Конгресса США будет следит за делами украинских политзаключенных в РФ: "К ним применено ложное правосудие за их достойные поступки"

Об этом сообщил в четверг во время брифинга в американском Конгрессе руководитель аппарата Хельсинкской комиссии посол Дэвид Киллион, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дело Сенцова - это только один из вопиющих случаев огромной несправедливости против украинцев со стороны российского правительства. Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Семена - это лишь несколько имен из этого длинного списка, по отношению к которым применено ложное правосудие за их достойные поступки", - отметил представитель американского правительственного агентства.
"Мы будем концентрировать внимание не только на деле Сенцова, но и на делах всех этих украинцев", - подчеркнул Киллион во время брифинга в Конгрессе на тему нарушений прав человека в России против украинских граждан.
Он также отметил, что Хельсинкская комиссия рассмотрит способы, которые могут помочь решить ситуацию. В этой связи представитель агентства не исключил официального заявления Хельсинкской комиссией по итогам мероприятий, прошедших в последние дни в контексте нарушений прав человека в России и незаконного заключения украинцев в этой стране.
Накануне в Конгрессе США состоялись слушания о нарушениях принципов демократии и прав человека в России.
Хельсинкская комиссия США (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) является независимым правительственным агентством Соединенных Штатов, основанным Конгрессом в 1975 году. Основной целью ее создания предполагается контроль за соблюдением Хельсинкского заключительного акта, который стал основой для деятельности ОБСЕ. Хельсинкская комиссия состоит из членов Сената США, Палаты представителей, а также чиновников из Госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США.
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