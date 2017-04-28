 "НАБУ - это политизированный филиал грузинской мафии", - Мартыненко

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко прокомментировал не только свое задержание, но и методы работы НАБУ.
Он сообщил, что люди в форме, которые явились к нему не имели при себе верно оформленных документов, потому адвокатам политика пришлось требовать верного выполнения процедуры.
"НАБУ - это политизированный филиал грузинской мафии, которая работает по тем методам, по которым они работали в Грузии. Они с коррупцией не борются. Кто такой Гизо Углава (первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро, бывший заместитель главного прокурора Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, - ред.)? Кто возглавлял все эти пытки, бросание людей в тюрьмы? Посмотрите отчеты рабочей группы ООН за период их власти в Грузии - 99% людей шли на сделку со следствием, когда были пытки в тюрьмах. Мы этого хотим? Я считаю реальным руководителем НАБУ не Сытника, а Углаву. Он командует всем", - говорит Мартыненко.
Также политик поделился и предположениями о взаимоотношениях руководства НАБУ с Саакашвили:
"Может, Сытнику пообещали место в партии Саакашвили. Они пытаются сильно подняться политически и понимают, что времени нет. Я же еще немножко и социологией занимаюсь и вижу тенденции Саакашвили. Им нужны громкие фигуры. Сначала Насиров был, затем Мартыненко, сейчас у них Ляшко возник. Еще раз подчеркиваю, что по всем уголовным делам, в которых меня обвиняют, за полтора года ничего не нашли, и не найдут. И я юридически докажу свою правоту по всем эпизодам", - продолжает он.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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"нарушать права человека"
ЗЛОдії у владі України себе приписали до людей, Та Ви злодії-клептократи Нелюди
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які порушення прав людини???
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Дякую, Мартиненко, шо відкрив нам всім очі. Дійсно, ти - святий, а НАБУ - зло. Ти не ланка корумпованої постсовкової системи, а патріот, активіст, спортсмен, і просто красавіца. А НАБУ - фууу. І грузинам фу. Да.
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https://www.youtube.com/watch?v=L2YjZ1gLaUE
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к кацапам не сбежать
он там хунта
в ЕС тоже низя
на него и там дела заведены
только гавкать о политических
преследованиях
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Краще б не виправдовувався, а то ще більше схожий на крадія в якого капелюх горить.
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Эту продажную систему можно либо принять, что и сделало преимущественное большинство считавшихся ранее порядочными людьми, либо тебя из неё выкинут. А система такая уютная. Не хочется, чтобы выкинули.
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Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города".
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что присходит вокруг, а псих - это тот, кто окончательно во всём разобрался.
Уильям Берроуз.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Оптимист - это человек, который, даже находясь в глубокой заднице, старается поудобнее устроиться.
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а то, что НАеБУ марионетки - это видно даже слепому. петрушка и компания вне круга их интересов, а у независимого антикоррупционного органа они были бы первыми кандидатами. ну или вторыми после рыгоаналов.
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Писал бы лучше что НАБУ - выполняет заказ Хуйла...
ну шоб разрущить коалицию
...может кто с дуру и пожалел бы?
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21:30
"Інша Україна" з Михайлом Саакашвілі (соціально-політичне ток-шоу)
http://zik.ua/tv/teleprograma/26.04.2017
Весьма интересно.
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