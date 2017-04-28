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 Политика Украины
  2022  64
Материалы по теме:
Все про:адвокат (909) НАБУ (1670) Грузия (3359) Мартыненко (358) Саакашвили (1805) Насиров (508)

 "НАБУ - это политизированный филиал грузинской мафии", - Мартыненко

Экс-нардеп Николай Мартыненко уверен, что методы работы руководства НАБУ могут нарушать права человека.

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко прокомментировал не только свое задержание, но и методы работы НАБУ.

Он сообщил, что люди в форме, которые явились к нему не имели при себе верно оформленных документов, потому адвокатам политика пришлось требовать верного выполнения процедуры.

"НАБУ - это политизированный филиал грузинской мафии, которая работает по тем методам, по которым они работали в Грузии. Они с коррупцией не борются. Кто такой Гизо Углава (первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро, бывший заместитель главного прокурора Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, - ред.)? Кто возглавлял все эти пытки, бросание людей в тюрьмы? Посмотрите отчеты рабочей группы ООН за период их власти в Грузии - 99% людей шли на сделку со следствием, когда были пытки в тюрьмах. Мы этого хотим? Я считаю реальным руководителем НАБУ не Сытника, а Углаву. Он командует всем", - говорит Мартыненко.

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Также политик поделился и предположениями о взаимоотношениях руководства НАБУ с Саакашвили:

"Может, Сытнику пообещали место в партии Саакашвили. Они пытаются сильно подняться политически и понимают, что времени нет. Я же еще немножко и социологией занимаюсь и вижу тенденции Саакашвили. Им нужны громкие фигуры. Сначала Насиров был, затем Мартыненко, сейчас у них Ляшко возник. Еще раз подчеркиваю, что по всем уголовным делам, в которых меня обвиняют, за полтора года ничего не нашли, и не найдут. И я юридически докажу свою правоту по всем эпизодам", - продолжает он.

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Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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звичайно. а хто проти порошенка то вони агенти фсб. дебіл....
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Против Януковича все были агенты ЦРУ... шоу продолжается
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"нарушать права человека"

ЗЛОдії у владі України себе приписали до людей, Та Ви злодії-клептократи Нелюди
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И нарушают права человека , особенно того который ворует ))
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а що мартиненко це чоловік?!
які порушення прав людини???
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це воно ляпнуло в сторону Саакашвілі. подивіться програму Інша Україна на ютубі
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Міхо вже куралєсіл по всій Україні з антикорупційними форумами. Всі пам"ятають автопарковки з дорогущих антикорупційних автівок на збіговиськах. А на цих тусовках була третина кабміну Кілі Азірова
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Потому что грузины сильно подпортили овечью шкуру, в которую нарядилась верхушка Народного фронта. Вот они и пинают генацвалов как только могут. Когда нет аргументов то можно своих противников и мафией обозвать.
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Більше того, це агенткремля

Дякую, Мартиненко, шо відкрив нам всім очі. Дійсно, ти - святий, а НАБУ - зло. Ти не ланка корумпованої постсовкової системи, а патріот, активіст, спортсмен, і просто красавіца. А НАБУ - фууу. І грузинам фу. Да.
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И такие дебилы у нас рулят Украиной!!! И не стыдно ему перед народом выставлять себя клоуном.
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Это не дебилы, а сволочи.... в военное время мерзкие сволочи....
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Согласна, конечно. Просто удивительно, что у этих сволочей отсутствует даже чувство самосохранения. Ведь сколько верёвочке не виться ... Вот потому и дебилы.
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а что ему еще говорить
к кацапам не сбежать
он там хунта
в ЕС тоже низя
на него и там дела заведены
только гавкать о политических
преследованиях
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Та ти шо? А я думала Коза Ностра к нам пожаловала.
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А кто тогда НФ и БП-п-п-п-п-п-п? Страшно представить, уроды конченые
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В БПП судя по всему, одни ангелы во плоти, а Петя офшорник и слепой трастовик так вообще святейший
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Мартыненко проворовавшийся чинуша, которого НАБУ взяло за жабры
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НАеБУ может только себя за член взять. За два года "деятельности" ни одного дела до ума не довели
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Как только берут какого-нить питара за фаберже, оно сразу про права человека вспоминает! А когда самосвалами бабло с бюджета вывозило, то "права человека" ему не мешали!
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Ага, мафия))) Нарушает права барыг на распил бюджета и круговую поруку с судьями и прокурорами
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Злодій це не людина - це скотина безправна.
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Как смешно это слышать от ДЕПУТАТИШКИ ))))))) Особенно ЭКС. Так как ЭКС были сплошь 100 процентов ПРОДАЖНЫЕ коррупционеры
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мартиненко думає, що люди повірять йому в його брехню, повірять в його чесно зароблені мільйони.
Краще б не виправдовувався, а то ще більше схожий на крадія в якого капелюх горить.
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Ааааа,так это грузинская мафия вывела Украину на первое место по коррупции,ну тогда понятно ..........
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Кстати, вспомнила о тех, кто его брал на поруки. И среди них - Тетерука. Вот вам и наглядный пример, как вписываются в систему даже те, кто воевал.
Эту продажную систему можно либо принять, что и сделало преимущественное большинство считавшихся ранее порядочными людьми, либо тебя из неё выкинут. А система такая уютная. Не хочется, чтобы выкинули.
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А я то думаю, почему в Украине постоянно задерживают и депортируют столько грузинских воров в законе, а оказывается вон где собака зарыта. У себя в Грузии пролетели, так решили украинцев стричь?
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це тобі на замітку- поки в Грузії був Саакашвілі всі злодії в законі тікали звідтіля як криси. зрозумів ?
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"Он ограничен правдой, а лжец может нести всё ,что угодно." Роберт Шекли
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Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города".
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что присходит вокруг, а псих - это тот, кто окончательно во всём разобрался.
Уильям Берроуз.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Оптимист - это человек, который, даже находясь в глубокой заднице, старается поудобнее устроиться.
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О как, как за жопу взяли ну все виноваты, только не оно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Они выборочно ведут дела - это факт. Людей АП никто и пальцем не трогает. У Гонтаревой обыски провели для галочки, на этом все закончилось, при чем это делали в ее отсутствие.
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не у говнотаревой, а в НБУ. это немножко разные вещи.
а то, что НАеБУ марионетки - это видно даже слепому. петрушка и компания вне круга их интересов, а у независимого антикоррупционного органа они были бы первыми кандидатами. ну или вторыми после рыгоаналов.
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Грузинська мафія прийде - порядок наведе .
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да. Мы хотим пыток. Пыток пидаров как ты которые сидят у кормушки и за гос деньги дочку в англии обучают, квартиры покупаю и бизнесы свои финансируют. Да я за то что-бы такие как он седели в клетках.
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все это "политические" преследования, по-любому... при любой власти можно было красть от пуза и нихто тебя политически не преследовал, за твои широкие взгляды на чужие карманы..., а счас что-то пошло не так...и, ессно, либо грузины виноваты, либо евреи...
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А чё этому воришкеМартыненко - грузины не угодили?
Писал бы лучше что НАБУ - выполняет заказ Хуйла...
ну шоб разрущить коалицию
...может кто с дуру и пожалел бы?

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Нашим міліонерам та мільярдерам не слід використовувати слова"мафія","крадій","олігарх","злодій" в своїй риториці,бо всі ці слова їх же і характеризують.Незалежно від партій та комітетів ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"НАБУ - это политизированный филиал грузинской мафии", - Мартыненко
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