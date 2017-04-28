 Кабмин пока не определил механизм выплат за экономию субсидий: нужно понять, есть ли средства в бюджете, у нас есть некоторый дефицит, - Зубко

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Во вчерашнем решении нет определенного механизма, каким образом монетизировать субсидии. Там есть определение о том, что людям нужно дать средства, но нужно понять, есть ли они в бюджете. У нас есть некоторый дефицит по субсидиям и их выплатам до конца года", - сказал Зубко.
Вместе с тем, он в очередной раз подчеркнул, что монетизация является необходимым процессом.
"В первую очередь, необходимо дать средства предприятиям для расчета. Во вторую очередь необходимо предоставить их людям, которые, сэкономив, смогут реинвестировать средства в энергоэффективность. Реинвестиция субсидий в энергоэффективность является понятной и нужной", - подчеркнул он.
Как известно, накануне Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров осуществляет первый шаг по монетизации субсидий, так что 1,5 млн домохозяйств смогут получить до 700 гривен, сэкономленных от субсидий.
В Министерстве социальной политики добавили, что для получения средств необходимо подать заявление в местное управление социальной защиты населения.
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Что завалили - не говорят. Хорошо бы какойнить кацапский летак "заблудившийся". Хотя скорее всего это Хезболла с территории Сирии чем-то шмальнула в отместку за вчерашнюю аннигиляцию израильскими ВВС их склада боеприпасов и топлива в аэропорту Дамаска
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Сначала будочники на всю страну объявили выплаты по экономии, а потом оказалось, что не посмотрели в казну - денег то нет.
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