EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  512  19
Все про:выплаты (193) ЖКХ (1446) Кабмин (10199) субсидия (298) тарифы (1454) Зубко (248)

 Кабмин пока не определил механизм выплат за экономию субсидий: нужно понять, есть ли средства в бюджете, у нас есть некоторый дефицит, - Зубко

Решение Кабинета министров Украины, которое было принято в среду на заседании правительства, о денежной компенсации 1,5 млн домохозяйств за сэкономленные субсидии, не содержит механизма выдачи средств.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Во вчерашнем решении нет определенного механизма, каким образом монетизировать субсидии. Там есть определение о том, что людям нужно дать средства, но нужно понять, есть ли они в бюджете. У нас есть некоторый дефицит по субсидиям и их выплатам до конца года", - сказал Зубко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман (обновлено)

Вместе с тем, он в очередной раз подчеркнул, что монетизация является необходимым процессом.

"В первую очередь, необходимо дать средства предприятиям для расчета. Во вторую очередь необходимо предоставить их людям, которые, сэкономив, смогут реинвестировать средства в энергоэффективность. Реинвестиция субсидий в энергоэффективность является понятной и нужной", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева

Как известно, накануне Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров осуществляет первый шаг по монетизации субсидий, так что 1,5 млн домохозяйств смогут получить до 700 гривен, сэкономленных от субсидий.

В Министерстве социальной политики добавили, что для получения средств необходимо подать заявление в местное управление социальной защиты населения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Самарский фотограф одним снимком показал как город готовится к ЧМ-2018





Кабмин пока не определил механизм выплат за экономию субсидий: нужно понять, есть ли средства в бюджете, у нас есть некоторый дефицит, - Зубко - Цензор.НЕТ 8611

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По любому дефицит.Деньги народные то по офшорам припрятали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це точно, як юліна 1000, пшик але гворити й говорити можна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юлина тысяча (200 баксов ) как раз реально была выплачена а Гройсмана 700 грн (28 баксов) развод для лохтората
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тем более-надо ещё заявление подать,чтобы приняли в соцслужбах.То пускай подавятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Израильские средства ПВО (ЗРК "Пэтриот") сбили над Голанскими высотами воздушную цель, летевшую из Сирии, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Что завалили - не говорят. Хорошо бы какойнить кацапский летак "заблудившийся". Хотя скорее всего это Хезболла с территории Сирии чем-то шмальнула в отместку за вчерашнюю аннигиляцию израильскими ВВС их склада боеприпасов и топлива в аэропорту Дамаска
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у кого більше 700 гривень треба їх використати до 1-го травня, бо пропадуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а с 700 гривен возьмут еще и подоходный налог с военным сбором, ибо окажется, что это - дополнительный доход...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А бредовость самой идеи "компенсации" неизрасходованной субсидии и системы субсидий вообще - не рассматривается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бредовая идея - это сама субсидия. Надо повысить пенсии и зарплаты и ликвидировать субсидии. Сколько денег идет на зарплату этим госслужащим. Сколько стоят их офисы, ремонты и т д. Надо сделать экономически обоснованные тарифы и прекратить разбрасывать деньги. Каждый должен понимать, какую площать он может содержать. Льготы - только семьям погибших в АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык разве ж механизм и сама выплата - это так важно? главное в этом деле - поскорее и поторжественнее растрепаться)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Однако,есть и хорошие новости:со следующего отопительного сезона для нетрудоспособных максимальную площадь дома или квартиры увеличили с 49 до 75 квадратных метров на человека для начисления субсидий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
но просубсидированные нормы потребления с 1 мая урежут
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо то я не очень понял.если у меня есть больше 2000 сэкономленоных денег субсидии,то мне дадут только 700? шо за херня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
твои гривны безнал, а дадут нал,чтобы ты их отнёс в фонд энергосбережения и заплатил налог с дохода
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это по барыжьи !
Сначала будочники на всю страну объявили выплаты по экономии, а потом оказалось, что не посмотрели в казну - денег то нет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин пока не определил механизм выплат за экономию субсидий: нужно понять, есть ли средства в бюджете, у нас есть некоторый дефицит, - Зубко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти