 Вакцинация - это вопрос национальной безопасности Украины: уже есть тяжелые последствия отказа от прививок, - Супрун

Об этом на брифинге по случаю европейской недели иммунизации сказала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вакцинация, без преувеличения, - вопрос национальной безопасности Украины. Это наиболее успешная и экономически эффективная профилактическая стратегия, которая позволяет предупредить 28 тяжелых инфекционных заболеваний. Чем более развита страна, тем больше вакцин включены в медицинской помощи детям и взрослым", - сказала Супрун.
Сейчас в украинский календарь иммунизации включено 10 прививок, а в странах ЕС, Северной и Южной Америки проводят вакцинацию минимум от 13 инфекционных заболеваний.
По рекомендациям ВОЗ должно быть вакцинировано 95% детского населения.
Сейчас, из-за отказа родителей от вакцинации, а также недостаточной информированности о последствиях этого отказа, а также через антивакцинальну кампанию в медиа, Украина находится на последнем месте в мире по уровню охвата прививками населения. По словам Супрун, уже есть тяжелые последствия отказа от вакцинации в Украине.
"Есть случаи столбняка, кори, есть даже смерти от туберкулеза, два месяца назад туберкулез привел к смерти двухлетнего мальчика. Низкий уровень прививки привел к вспышке полиомиелита в 2015 году", - сказала Супрун.
В.о. министра подчеркнула, что отказ от вакцинации как со стороны родителей, так и со стороны врачей, которые пользуются устаревшими протоколами и опасаются так называемых противопоказаний, ставит под угрозу жизни детей.
Сейчас, по словам Супрун, благодаря проведению закупок вакцин с помощью ЮНИСЕФ, вакцин в Украине достаточно, в том числе в регионах. В случае отказа в предоставлении вакцины она посоветовала родителям обращаться в облгосадминистрации, в случае неполучения ответа - в Министерство здравоохранения.
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