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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:вакцина (283) здравоохранение (148) медицина (1480) Минздрав (1342) прививка (42) Супрун Ульяна (125)

 Вакцинация - это вопрос национальной безопасности Украины: уже есть тяжелые последствия отказа от прививок, - Супрун

Проведение прививок детям от наиболее распространенных инфекционных заболеваний – это вопрос национальной безопасности. Из-за низкого охвата прививками населения в Украине фиксируются случаи столбняка, кори, даже смерти от туберкулеза.

Об этом на брифинге по случаю европейской недели иммунизации сказала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вакцинация, без преувеличения, - вопрос национальной безопасности Украины. Это наиболее успешная и экономически эффективная профилактическая стратегия, которая позволяет предупредить 28 тяжелых инфекционных заболеваний. Чем более развита страна, тем больше вакцин включены в медицинской помощи детям и взрослым", - сказала Супрун.

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Сейчас в украинский календарь иммунизации включено 10 прививок, а в странах ЕС, Северной и Южной Америки проводят вакцинацию минимум от 13 инфекционных заболеваний.

По рекомендациям ВОЗ должно быть вакцинировано 95% детского населения.

Сейчас, из-за отказа родителей от вакцинации, а также недостаточной информированности о последствиях этого отказа, а также через антивакцинальну кампанию в медиа, Украина находится на последнем месте в мире по уровню охвата прививками населения. По словам Супрун, уже есть тяжелые последствия отказа от вакцинации в Украине.

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"Есть случаи столбняка, кори, есть даже смерти от туберкулеза, два месяца назад туберкулез привел к смерти двухлетнего мальчика. Низкий уровень прививки привел к вспышке полиомиелита в 2015 году", - сказала Супрун.

В.о. министра подчеркнула, что отказ от вакцинации как со стороны родителей, так и со стороны врачей, которые пользуются устаревшими протоколами и опасаются так называемых противопоказаний, ставит под угрозу жизни детей.

Сейчас, по словам Супрун, благодаря проведению закупок вакцин с помощью ЮНИСЕФ, вакцин в Украине достаточно, в том числе в регионах. В случае отказа в предоставлении вакцины она посоветовала родителям обращаться в облгосадминистрации, в случае неполучения ответа - в Министерство здравоохранения.

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А про осложнения после прививок пощебетать на желаИшь, птица заморская?
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Чтобы быть объективными,надо сравнивать потери ОТ вакцинации и БЕЗ вакцинации.Иначе,это информация "вилами по воде".
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це ж про які? нежить і температура 37,2 півтора дні? жах! краще вже правець з поліомієлітом
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Супрун намного большая опасность для здоровья украиенцев,чем отказ от вакцинации! Нужно отказываться от Супрун,а не от вакцинации!
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Соглашаюсь с Супрун в первую очередь потому, что это заявление совпадает с мнением Комаровского. )
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Анарируйте и далее, только не перестарайтесь ибо даже тамарка усомнится
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из-за отказа родителей от вакцинации--------а чем "супруны" своих детей прививают? неужто из общего бака? Ты докажи БЕЗОПАСНОСТЬ,писдеть каждый может((((
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Пора эту суку эссесовку останавливать,иначе она точно уничтожит не один миллион Украинцев,к экономическому геноциду добавили ещё и медицинский геноцид Украинского Народа,твари
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Домовой, не забувай що жахливі епідемії вдалося зупинити за допомогою вакцинацій і прочитай креще як і коли перші вакцини виникли.
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Вот когда эта энтузиастка последует примеру доктора Вирхова и опробует все на себе и на своем потомстве, тогда ей можно будет поверить. Возможно....
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хохлы оказались живучей чем предполагало жидовское правительство. основной целью которого является уничтожение украинского народа и освобождение территорий для будущего великого жидовского царства. хохлы с голоду не сдохли. от войны и холода тоже. осталась всеобщая эвтаназия под видом вакцинации.
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Каацап, обрети свое счастье в грязном хлеву с объедками ягеля....
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Тамарка, а отказы последовали по причине отсутствия вакцин?
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Чего народ тут скулит? Считаете, что в Украине массовые смерти от осложнений? Не хотите - не делайте прививки. Ваши проблемы.
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Да , конечно. вакцинация это очень серьезно.Она спасает много жизней. Но дайте качественную вакцину с минимумом осложнений и дайте квалифицированный персонал , который будет действовать строго по протоколу и снимет с себя ответственность при летальных и нелетальных последствиях. Вакцинация у нас как русская рулетка. Неизвестно когда и в кого выстрелит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакцинация - это вопрос национальной безопасности Украины: уже есть тяжелые последствия отказа от прививок, - Супрун
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