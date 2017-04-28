 Вступило в силу постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты на газ

Как информирует Цензор.НЕТ, постановление №494 от 10 апреля 2017 года от "Об отмене некоторых постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" опубликовано в официальном издании Кабинета министров "Урядовый курьер".
Согласно законодательству Украины, документ вступает в силу на следующий день после опубликования.
"НКРЭКУ отменила 46 постановлений, устанавливающих тарифы на услуги транспортировки газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО" Укртрансгаз " и региональных облгазов", - говорится в документе.
Напомним, 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об абонплате за газ.
1460 10
Розенко: Мы вернулись к справедливому механизму расчетов за газ, когда богатые платят полную цену(80)
"Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25%(105)
Беларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко(224)
К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева(108)
Итоги недели: кто успеет добежать до канадской границы?(0)
Гройсман: В Украине за 6 лет выдали 150 лицензий на добычу газа, ни одной - госкомпаниям. ВИДЕО(26)
"Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме 762 млн долл.(70)
Ответить
Ответить
С 15-го апреля в силу вступили новые тарифы на холодную воду и водоотведение.
В минувшую пятницу в газете «Урядовый курьер» №71(5940) были опубликованы постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 22.03.2017 №310, 310 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).
Постановления вступили в силу со дня, следующего за днем публикации в официальном печатном издании - т.е., с 15-го апреля.
Ответить
будуть вводити)))
Ответить
Ответить
не прокатило у него с абонплатой.
ну ниче, мальчик думаю не хило поднял бабла.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить