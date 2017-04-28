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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (8693) тарифы (1454) НКРЭКУ (197)

 Вступило в силу постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты на газ

газ

Вступило в силу решение Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отмене абонентской платы на газ, принятое комиссией 10 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, постановление №494 от 10 апреля 2017 года от "Об отмене некоторых постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" опубликовано в официальном издании Кабинета министров "Урядовый курьер".

Согласно законодательству Украины, документ вступает в силу на следующий день после опубликования.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы начинаем ротацию членов НКРЭКУ", - Домбровский. ВИДЕО

"НКРЭКУ отменила 46 постановлений, устанавливающих тарифы на услуги транспортировки газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО" Укртрансгаз " и региональных облгазов", - говорится в документе.

Напомним, 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об абонплате за газ.

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КОГДА ЦЕНУ ПОНИЖАТЬ БУДЕТЕ ВОРЮГИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА КОМ УСЛУГИ 30 МЛРД И СУБСИДИИ 45 М ЛРД
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по Налоговоу Кодексу Украины с 1 января 2017 года ЦЕНА газа догбыча Укрпаина в связи со снижением % ставки рентной платы для Укргазвыдобування должна была снизиться на 1000-1700 гривен на 1000 кубов.. задал я вопрос КМУ те отправили в НКРЕКП..и МИнэкономики- Ответ Минэкономики в стиле все харашо паравоз летит наш без остановки (типа пошел нах...) а НКРЕКП до сих пор ответа так и не дало вернее ответило так они не устанавливают розничные цены на газ???!! это парафия КМУ согласно Кодексов по газу.. Закона о рынке газа о газотранспортной системе... так что МУ нагло включило дурака уже считай 5 месяц...бОлванчиком Гройся делается...
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Зато нам повысили цены на воду для бесплатного снабжения ордло.
С 15-го апреля в силу вступили новые тарифы на холодную воду и водоотведение.
В минувшую пятницу в газете «Урядовый курьер» №71(5940) были опубликованы постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 22.03.2017 №310, 310 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).
Постановления вступили в силу со дня, следующего за днем публикации в официальном печатном издании - т.е., с 15-го апреля.
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а інші абонплати не відмінили?!
будуть вводити)))
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Эта долбаная НКРЭКУ во главе с пороховской малолеткой - какой-то олигархический стёб над украинцами. Вместо регулирования выдаёт только геморрой на голову людей.
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так его уже поперли вроде..
не прокатило у него с абонплатой.
ну ниче, мальчик думаю не хило поднял бабла.
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Работники газа в Житомире вкрай УХУ ЕЛИ. Плачу без субсидий раз в месяц, два месяца 2-3-4 тысячи гривен. Не успел "вовремя" оплатить, то когда ездил за ребенком в школу - влезли во двор, опечатали ввод и теперь платить за переподключение почти 400 гривен.
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Дебилы бля...! Не,ну это ш нада токово, сначала придумали х_ню, потом героически боролись шоб эта х_ня не была воплощена в жизнь, теперь гордо рапортуют о победе над этой х_ней. Пздц... Всем Членам КУКАРЭКУ выплатить по миллиону за интенсивный труд.
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А когда вступит в силу народный приговор НКРЕ КП на столбах развесить (руководство)?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВступило в силу постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты на газ
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