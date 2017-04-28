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 Электроснабжение Авдеевки восстановлено, - ГСЧС

Электроснабжение возобновлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 28 апреля централизованное электроснабжение города Авдеевка восстановлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района. Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости. Водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечены 28 чел. и 14 ед. тех.", - сказано в сообщении.

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ну всьо, а то я нічь не спав, все переживав - як там з енергопостачанням Авдіїївки? Цю нічь вже спатиму спокійно.
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Ура товарищи! Монтер Жебривский справился с поставленной задачей.
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Завтра буде в черговий раз перервано - і так по колу. Не розумію для кого ці повідомлення?
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Це вже не так довго триватиме. До Авдіївки тягнуть альтернативну ЛЕП. У травні обіцяють завершити будівництво.
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Треба завершувати війну а не будівництво у зоні бойових дій - але я розумію що це не вигідно нашій нинішній владі бо саме на війні і на крові наших патріотів банда офшоренка панамського "заробляє" свої статки.
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Главное, чтобы бабло пилилось на "васстнавление бамбаса".
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Это война или как? Эвакуировать людей, как положено, из зоны боевых действий не пробовали? Какое, нафиг, электричество на фронте???
Единственно правильное решение, необходимое для победы (уже четвертый год( и то запороли: "25 апреля 2017 года, прекращена подача электроэнергии на территорию ОРЛО (ДНР/ЛНР?). О СВОЕМ решении сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». (читать: Прекращена подача электроэнергии в ЛНР )
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дик нема війни - є АТО. А під час АТО евакуація населення не передбачена.
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А я с самого начала думал, ну че они СИП не бросят в траншею. Даже не зарывая!!! И то толку будут в разы больше чем ЛЭПы делать.
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Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус.(с)
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по-перше -не миші, А ЩУРИ. А по-друге - щури на тому кактусі тааааке бабло дерибанять, що можна і поколотись трохи. Тим більще, що кололяться не вони, а народ, з чиєї кишені роздерибанене бабло.
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Во придумала жидва информационный повод Авдеевку То прекращают електроснабжение То возобновляют Интересно сколько они будут за ету херню цеплятся Уже три года каждую неделю Жидва думает что она одуренно хитрая
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У Маріуполі обстановка напружується, а ці в електриків граються. Інших турбот нема?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектроснабжение Авдеевки восстановлено, - ГСЧС
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