Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 28 апреля централизованное электроснабжение города Авдеевка восстановлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района. Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости. Водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечены 28 чел. и 14 ед. тех.", - сказано в сообщении.
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Единственно правильное решение, необходимое для победы (уже четвертый год( и то запороли: "25 апреля 2017 года, прекращена подача электроэнергии на территорию ОРЛО (ДНР/ЛНР?). О СВОЕМ решении сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». (читать: Прекращена подача электроэнергии в ЛНР )
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