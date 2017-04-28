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 Политика Украины
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Все про:ВР (22424) назначение (1324) омбудсмен (272) Лутковская (315)

 Сегодня завершилась 5-летняя каденция пребывания Лутковской на должности омбудсмена

5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека завершилась.

Срок, на который она была назначена Верховной Радой, завершился в пятницу, 28 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Українські Новини.

Лутковская приняла присягу омбудсмена 27 апреля 2012 года, срок ее полномочий составляет 5 лет со дня принятия присяги.

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Парламент по инициативе фракции "Партии регионов" назначил ее на должность 24 апреля 2012 года.

До этого Лутковская занимала должность уполномоченного Кабинета Министров по делам Европейского суда по правам человека с 25 января 2011 года.

Помимо этого, с сентября 2003 до декабря 2005 года она занимала должность заместителя министра юстиции, уполномоченного по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека Минюста.

С декабря 2005 до ноября 2006 года она была заместителем директора по вопросам судебной защиты юридической фирмы "Лавринович и Партнеры".

С ноября 2006 по январь 2011 года Лутковская была замминистра юстиции.

Согласно законодательству, после окончания 5-летней каденции омбудсмена в 20-дневный срок происходит процесс выдвижения новых кандидатов на должность уполномоченного по правам человека.

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Голосование проводится во время пленарных заседаний Рады бюллетенями для тайного голосования, но не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после окончания срока для выдвижения кандидатов для участия в выборах.

Назначенным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов от конституционного состава парламента.

Предложения по кандидатурам на должность уполномоченного вносят председатель Рады или не менее 113 депутатов.

Профильный комитет по результатам специальной проверки подает парламенту свои выводы по каждой кандидатуре.

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Полномочия омбудсмена прекращаются в момент принятия присяги новым уполномоченным по правам человека.

Ранее Лутковская заявила, что согласна на выдвижение своей кандидатуры на второй срок.
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А мы напомним, что 5 лет назад рыги протащили её на эту должность со второй попытки под аккомпанемент липовых терактов в Днепре. То, что эта креатура антинародного рыговского кодла эта ведьма 5 лет старательно подтверждала.
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Лутковска ригівский кандидат.Пам'таємо,як її проштовхували ПР...Лутковська хоче ще..А хо хо не хо хо...
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Слава Тебе Господи! Наконец эта безмозглая крашенная сука уйдет с экрана. Янучарская подстилка, тьху...
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Ще невідомо. Порошенко любить " безмозглых крашенных сук". Або й не крашених, і не тільки сук, але точно без мізків, якщо проаналізувати усі його призначення.
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направление уже новое получила, в ростов.
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У Пеци такие кадры будут работать вечно,Охендовский тому пример...
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на крови жителей Днепра началась и закончилась бесславная каденция рыгианалки Лутковкой
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Кто слышал о ее каких-либо результатах на этой должности за 5 лет? Никто! Ну и для чего такие "ценные" кадры нужны?
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Подивимся чи зможе Верховна Рада знайти в собі сили щоби обрати гідного.
А про цю шмоньку певної нацменшини навіть згадувати не має бажання.
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Хочется забыть эту рожу и больше НИКОГДА не видеть и не слышать о ней.
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Давно пора выпереть ее, толку от нее ноль. Тётка сидела при всех властях, приспособленка.
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Слава Богу! Ватное закончило свою миссию!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня завершилась 5-летняя каденция пребывания Лутковской на должности омбудсмена
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