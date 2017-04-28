 Вступили в силу новые правила движения на перекрестках, где организовано круговое движение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.
Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах. Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.
Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.
Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением.
Правительство в течение месяца должно привести все нормативные акты в соответствие с этим законом.
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27.04.2017 в 19:33
Приветствую, друзья! Захарова, которая очень смелая в Фейсбуке, наделала кирпичей, когда журналисты у неё начали спрашивать про убийства и пытки людей с нетрадиционной ориентацией в Чечне. Кадырку боится, аж трясётся. Вот и вся россия!https://www.youtube.com/watch?v=Khz5r3tCvqE
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МИД РФ: Дайте Трампу шанс наладить отношения с Россией
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есть такие места где на кругах с одной стороны большой трафик, а с других маленький..
вот и получается, что если я не в главном трафике, то буду стоять как вкопаный..
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В некоторых случаях....в таких как ваш к примеру...вполне возможно что кольцо не будет главным..... Что будет обозначено соответствующими знаками....
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У нас в Одессе есть два круга на одном перекрестке, недалеко друг от друга. На одном те кто в круговом имеют преимущество, на другом - те кто в круговом, должны были уступать. И там и там - ад в час-пик. Но вот там где круговое имеет преимущество - круг постоянно движется, видны просветы, хоть и к нему тянутся пробки. А вот там где въезжают в круг по преимуществу, матюки из окон, "целуются" и подрезают регулярно.
И главный плюс - везде станет одинаково и не будет путаницы.
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В Европарламенте подтвердили, что Украина получит безвизовый режим 11 июня
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А ЗНАКИ ВЕЗДЕ ЗАМЕНИТЬ УСПЕЛИ?!!!!!
А ЧТО ПРИОРИТЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ, ЗНАК ИЛИ СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ ОБ УКАЗЕ?!!!!
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"В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу.
Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу."
....
"Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением." - это как?
Так закон вступил в силу или нет?
Если не отменяет знаки, то въежающая со второстепенной дороги машина движеться по кольцу с учётом вошедшего в силу закона или по знаку и "помеха справа", если знак "главная" примыающей к кольцу дороги он не видит априори?
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При этом мозг "ездунов" не в состоянии осилить факта, что знаки приоритета ВЫШЕ этого правила.
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Если ехать по знакам то что тогда поменялось?
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В Киеве, при моем водительском стаже почти в 25 лет, я не припоминаю ни одного "круга" без знаков приоритета.
А сейчас начнется дурдом. Именно потому, что огромное количество "прокладок между сиденьем и рулем" будут считать себя "на круге" на главной, несмотря на то, что знаки приоритета указывают на обратное.
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Говорю ты мне ехать мешаешь иди в машину и езжай отсюда. Думал будет быковать дальше. Не, пошел, село и поехало.
Честно говоря я думал он "волыну" вытянет потому что видон у него был очень неадекватный.
Так вот о чем я. какая разница какой круг, если 90% вообще не знают как по нему нужно ехать и как сьежать с круга!
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Там, глядишь, еще чего-нибудь придумают. Техосмотр какой-нибудь, например, который и новой машине хрен пройдешь, или водительские удостоверения на еще более новые менять с досдачей экзамена (ПДД ведь изменились).
А там и безвиз подоспеет.
И можно будет ехать.
За кордон.
Ну их в ж*пу, этих неуемных "реформаторов".
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