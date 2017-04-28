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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2291) ПДД (283) правила (51)

 Вступили в силу новые правила движения на перекрестках, где организовано круговое движение

В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах. Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках

Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.

Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением.

Правительство в течение месяца должно привести все нормативные акты в соответствие с этим законом.
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Вступили в силу новые правила движения на перекрестках, где организовано круговое движение - Цензор.НЕТ 8235КРЫМский бандеровец:
27.04.2017 в 19:33
Приветствую, друзья! Захарова, которая очень смелая в Фейсбуке, наделала кирпичей, когда журналисты у неё начали спрашивать про убийства и пытки людей с нетрадиционной ориентацией в Чечне. Кадырку боится, аж трясётся. Вот и вся россия!https://www.youtube.com/watch?v=Khz5r3tCvqE
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Рамзанка Дыров герой роисии!!! ево низя трогать, а то заставит на бутылку сеадиться и кричать Чечня круто!!!
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А если слева от меня постоянный трафик (бывает такое), я так и буду стоять и всех пропускать??
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Трафик был из-за того, что на круг постоянно кто-то заезжал пользуясь преимуществом перед круговыми.. Теперь этого не будет.
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а если кольцо узкое, в одну машину?
есть такие места где на кругах с одной стороны большой трафик, а с других маленький..
вот и получается, что если я не в главном трафике, то буду стоять как вкопаный..
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Нельзя та однозначно утверждать. Разные бывают ситуации. Я знаю где будут проблеммы и воможно жертвы.
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Идеально все равно не получится. Но я считаю, что такая унификация все же упростит решение проблемы. Понятно, что правило будет лучше всего работать там, где все лучи, подведенные к кругу одинаково активны, но тем не менее...
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Согласен, но большинство кольцевых развязок неравнозначные и там где, по сути, бОльши поток проходил кольцо как по прямой, без затыков, теперь остановится и бдет стоять уныло глядя на карусель.
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Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением. Источник: http://censor.net.ua/n438145

В некоторых случаях....в таких как ваш к примеру...вполне возможно что кольцо не будет главным..... Что будет обозначено соответствующими знаками....
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Дело в том, что непозволительно создавать пробку в самом кругу, тогда априори нарушаются правила въезда в этот круг. В круге должен быть постоянный трафик, в круге помещается лимитированное количество машин. А когда заезжают в круг 3-4 машины и тупо стоят несколько минут, пропуская тех, кто имеет преимущество въезда в этот круг, то позади тебя автоматически все лишаются въезда в этот самый круг, он уже заполнен.

У нас в Одессе есть два круга на одном перекрестке, недалеко друг от друга. На одном те кто в круговом имеют преимущество, на другом - те кто в круговом, должны были уступать. И там и там - ад в час-пик. Но вот там где круговое имеет преимущество - круг постоянно движется, видны просветы, хоть и к нему тянутся пробки. А вот там где въезжают в круг по преимуществу, матюки из окон, "целуются" и подрезают регулярно.

И главный плюс - везде станет одинаково и не будет путаницы.
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У тех левых на кольце тоже есть левые. Проверено. Все будет хорошо
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любит он это дело: по кругу, по кругу, по кругу...
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И тапочки перед входом выдавать . А еще лучше вообще не пускать. А то натоптали тут
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Хорошо,теперь в незнакомом месте парится не будешь,везде одинаково.Еще бы поворот на право на красный,если не мешаешь разрешить,а то зеленые стрелочки не всегда вешают на светофор.
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А в знакомом месте главное теперь вспомнить и никого не снести.

А ЗНАКИ ВЕЗДЕ ЗАМЕНИТЬ УСПЕЛИ?!!!!!

А ЧТО ПРИОРИТЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ, ЗНАК ИЛИ СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ ОБ УКАЗЕ?!!!!
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Дочитал. И?

"В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу.
Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу."

....
"Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением." - это как?


Так закон вступил в силу или нет?

Если не отменяет знаки, то въежающая со второстепенной дороги машина движеться по кольцу с учётом вошедшего в силу закона или по знаку и "помеха справа", если знак "главная" примыающей к кольцу дороги он не видит априори?

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Елы палы,это значит что знаки будут вешать стандартно.
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Знаки приоритета нужно ставить/вешать, а не х.рней заниматься.
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Уже можно по указу ездить? Или на установленные знаки смотреть?
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лучше оглядываться и поначалу махать рукой..
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Теперь в арсенале "ездунов", которые из всех ПДД знают только "помеху справа", добавится - "я на кольце - все мне должны уступать дорогу".
При этом мозг "ездунов" не в состоянии осилить факта, что знаки приоритета ВЫШЕ этого правила.
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Честно говоря я так и не понял. Знаки не отменили но правило поменяли. Так как теперь ехать? По знакам или по правилу?
Если ехать по знакам то что тогда поменялось?
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Это правило действует только ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗНАКОВ ПРИОРИТЕТА.
В Киеве, при моем водительском стаже почти в 25 лет, я не припоминаю ни одного "круга" без знаков приоритета.
А сейчас начнется дурдом. Именно потому, что огромное количество "прокладок между сиденьем и рулем" будут считать себя "на круге" на главной, несмотря на то, что знаки приоритета указывают на обратное.
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Они бы лучше с алкашами и наркошами за рулем бороться начали. Позавчера на Виноградаре меня один подрезал на кругу на Мазде СХ7 я ему бибикнул, он остановился, подходит..., а глаза стеклянные зрачки увеличены, пальци веером растопырил руками трясет и орет, - ты какога хуя мне сигналишь?!
Говорю ты мне ехать мешаешь иди в машину и езжай отсюда. Думал будет быковать дальше. Не, пошел, село и поехало.
Честно говоря я думал он "волыну" вытянет потому что видон у него был очень неадекватный.
Так вот о чем я. какая разница какой круг, если 90% вообще не знают как по нему нужно ехать и как сьежать с круга!
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Абсолютно с Вами согласен. Стоят же знаки приоритета, зачем ковырять всеми знакомое "помеха справа"? Короче, закон в свой карман, показали видимость работы...Тот случай, когда лучше ничего не делать, чем делать плохо
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Во, во... сезон рихтувальника продовжується, а то задумали, тільки осінь-зима. Тепер таких кілець знаєте скільки? У нас є одне таке. З одного боку знак "рух по колу" встановили по руху головної дороги перед(!) т-подібним перехрестям з досить жвавим рухом, з другого - заховали за зупинку громадського руху на висоті 1,5 м, а з двох інших (другорядних), взагалі такого знаку нема. О-то "карусель" тепер там буде! Хоч СТО поряд відкривай!
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кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением....Ну и зачем было принимать такое постановление о преимуществе транспорта уже находящемуся на ротатории. Какой то дурак поставит знак . что главная дорога на възде в круг, и снова авария может быть.Стереотип то работает , что преимущество на ротатории.
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Та да, не доработано это. Теперь по идее не соответствующие знаки должны убрать, но будет же как всегда - где-то останутся и начнутся аварии.
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Знаки, в принципі, мають стояти завжди, бо за відсутності знака це виходить перехрестя рівнозначних доріг.
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Бред какой-то...Пороха гнать надо,как Янучару.Иначе будет жопа всем.
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Не совсем понятно что теперь делать если знаки устанавливают другой приоритет на кольце?
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Ехать по знакам. При этом, если примыкание к кольцу - главная, въезжая на кольцо, опасливо смотреть - не едет ли по кольцу "ездун", не читавший ПДД.
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От питається, а нахрена такі дебільні зміни вводити? Та є для цього знаки пріоритету! Є логіка руху. Не завжди доцільно робити кільце головним, бо такий там трафік. А якщо доцільно, то достатньо відповідний знак встановити. Тепер така плутанина буде, що аж страшно. Ідіотів за кермом у нас знаєте скільки? В нього ж мозок не працює, йому сказали, що кільце головне і ВСЕ! А чи є там відповідний знак, чи нема, воно ж того не осилить, Ну а звичка? Їздили тут так десятиліттями, а тут раптом щось помінялось і все! Добре щоб лиш залізо, а то ж і люди. В нас змінили пріоритет на одному перехресті, бо так потрібно було. З кожного боку на під*їздах до нього крім відповідних знаків ще величезні банери "Увага, порядок проїзду перехрестя змінено!". Великі такі, жовті, щоб увагу звертали. І що? Там вже стільки народу полягло. А заліза скільки...
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Просто убрано при проезде перекрестков с круговым движением правило "помехи справа" в том случае, если проезд данного перекрестка не регулируется дорожными знаками. А где регулируется, там круг может быть и второстепенным. Вроде и путаница, но иногда так диктует дорожная обстановка.
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Месячишко-другой можно и на такси поездить-посмотреть.
Там, глядишь, еще чего-нибудь придумают. Техосмотр какой-нибудь, например, который и новой машине хрен пройдешь, или водительские удостоверения на еще более новые менять с досдачей экзамена (ПДД ведь изменились).
А там и безвиз подоспеет.
И можно будет ехать.
За кордон.
Ну их в ж*пу, этих неуемных "реформаторов".
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