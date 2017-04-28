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Все про:Литва (1127) учения (1694) военнослужащие (3608)

 "Удар молнии": в Литве стартуют масштабные военные маневры

В пятницу в Мариямполе и Вилкавишкисе начнутся самые масштабные в этом году национальные военные маневры "Удар молнии" (Žaibo kirtis 2017), в которых будут отрабатывать совместные действия силы МВД и армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

По словам руководителя учений "Удар молнии", начальника Сводного штаба Литовской армии генерал-майора Виталиюса Вайкшнораса, в них будет задействовано более 3000 военнослужащих, 200 полицейских и 200 представителей других ведомств. Кроме того, в процессе их проведения планируется привлечь ещё 2000 резервистов со всей Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Имитировалось вторжение "зеленых человечков", - в Литве прошли учения по противодействию диверсантам на границе

"Планируем моделировать различные действия: это будут неконвенциальные, т.е. на случай гибридной войны, действия, террористические выпады против муниципальных органов. (...) Неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания", - сообщил генерал.

Самые активные действия маневров начнутся 2 мая, на улицах городов их можно будет наблюдать до 6 мая.


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Литовцы - молодцы! Знают, что когда в соседях психи (пуйло и Лукашенко), то расслабляться нельзя.
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"Неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания"Источник: http://censor.net.ua/n438144

Больше похоже на антимайданные учения.
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У мене таке відчуття що навчання параші у Білорусі "Запад-2017" восени це її окупація.
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Падумаешь....

В селе Большие Уки Омской области из-за подтоплений и грызунов прошел крестный ход на лодках - часть жителей продвигались по улице с иконой пешком.
Об этом сообщил сайт Тарской епархии. Из-за растаявшего снега участки района с низинами затопило. Частично пострадало село Большие Уки. Кроме того, к весне в селе расплодились грызуны, которые начали уничтожать садовые деревья и кустарники. Чтобы защититься от стихии, прихожане Христо-Рождественского храма 26 апреля решили провести крестный ход. «Мы ходили испросить Божией помощи, чтобы стихия не нанесла урон жителям села и района. Крестный ход разделился на две части. Прихожане двигались по реке на лодках с иконой Божией Матери Казанская. Другая часть - с чудотворной иконой Божией Матери Абалацкой, с песнопениями и молитвами Божией Матери и святым Угодникам Божиим двинулась пешком из поселка Аёв по Ильинке к местному храму», - рассказали в пресс-службе Тарской епархии и опубликовали снимки с крестного хода. На них прихожане с иконой сплавлялись в резиновой надувной лодке.

"Удар молнии": в Литве стартуют масштабные военные маневры - Цензор.НЕТ 2126
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и как после такого долбо..бизма, не принимать точку зрения пытливого подростка, что он - атеист.
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Ого,аж целый полк,мощь конечно,или немощь,кАзлорылые усцыкаются от таких учений
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Сколько есть.
А что им делать,сразу сдаваться ?
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Правильное название для учений.
Предполагаемый противник известен всем,такие подлежат молниеносному уничтожению.
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ну разом вже не вийде, а от у найтіснішій різносторонній співпраці - так)!
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Чому й ні. Щось на кшталт федерації чи приміром по типу ЕС.
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одна меедленная медленнаяя моолнияя ударила кацапа- после чего пукан кацапа горел на медлеенном медлеееномм огне
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Удар молнии": в Литве стартуют масштабные военные маневры
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