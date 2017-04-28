 "Удар молнии": в Литве стартуют масштабные военные маневры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
По словам руководителя учений "Удар молнии", начальника Сводного штаба Литовской армии генерал-майора Виталиюса Вайкшнораса, в них будет задействовано более 3000 военнослужащих, 200 полицейских и 200 представителей других ведомств. Кроме того, в процессе их проведения планируется привлечь ещё 2000 резервистов со всей Литвы.
"Планируем моделировать различные действия: это будут неконвенциальные, т.е. на случай гибридной войны, действия, террористические выпады против муниципальных органов. (...) Неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания", - сообщил генерал.
Самые активные действия маневров начнутся 2 мая, на улицах городов их можно будет наблюдать до 6 мая.
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Больше похоже на антимайданные учения.
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В селе Большие Уки Омской области из-за подтоплений и грызунов прошел крестный ход на лодках - часть жителей продвигались по улице с иконой пешком.
Об этом сообщил сайт Тарской епархии. Из-за растаявшего снега участки района с низинами затопило. Частично пострадало село Большие Уки. Кроме того, к весне в селе расплодились грызуны, которые начали уничтожать садовые деревья и кустарники. Чтобы защититься от стихии, прихожане Христо-Рождественского храма 26 апреля решили провести крестный ход. «Мы ходили испросить Божией помощи, чтобы стихия не нанесла урон жителям села и района. Крестный ход разделился на две части. Прихожане двигались по реке на лодках с иконой Божией Матери Казанская. Другая часть - с чудотворной иконой Божией Матери Абалацкой, с песнопениями и молитвами Божией Матери и святым Угодникам Божиим двинулась пешком из поселка Аёв по Ильинке к местному храму», - рассказали в пресс-службе Тарской епархии и опубликовали снимки с крестного хода. На них прихожане с иконой сплавлялись в резиновой надувной лодке.
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А что им делать,сразу сдаваться ?
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С миру по нитке - х.лу саван.
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Предполагаемый противник известен всем,такие подлежат молниеносному уничтожению.
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