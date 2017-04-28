 Мы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает возможным "крупный" конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Существует вероятность, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - сказал Трамп.
Тем не менее, Трамп сказал, что хочет мирно разрешить кризис, однако, по его словам, "это очень сложно".
"Мы хотели бы решить вещи дипломатическим путем, но это очень трудно", - заявил президент США.
Трамп также заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин много сделал для того, чтобы помочь урегулировать конфликт с Северной Кореей.
"Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть хаос и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек, и я с ним очень хорошо знаком", - отметил Трамп.
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выраженные черты
создавать себе царя батюшку который управляет
тввердой рукой и дохнуть за него на очередной
войне или какой то бредовой идее в гулаге
типа= сруцкого мира =
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