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 Мы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей, - Трамп

США выступают за урегулирование ситуации с ядерными испытаниями КНДР дипломатическим путем.

Президент США Дональд Трамп считает возможным "крупный" конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Существует вероятность, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - сказал Трамп.

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Тем не менее, Трамп сказал, что хочет мирно разрешить кризис, однако, по его словам, "это очень сложно".

"Мы хотели бы решить вещи дипломатическим путем, но это очень трудно", - заявил президент США.

Трамп также заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин много сделал для того, чтобы помочь урегулировать конфликт с Северной Кореей.

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"Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть хаос и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек, и я с ним очень хорошо знаком", - отметил Трамп.
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какой он нормальный типичный хомокацапиус
выраженные черты
создавать себе царя батюшку который управляет
тввердой рукой и дохнуть за него на очередной
войне или какой то бредовой идее в гулаге
типа= сруцкого мира =
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спамер.ты похож на сифилитичного страуса который прячет башку в песок от стыда спамя посты ПАПА КАРЛА
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Как за что уважает -положили страну в гавно, десятки миллионов сгноили войнами и лагерями, а оставшиеся в живых боготворят их за єто... это ТАЛАНТ, скажу я вам...)))
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на кубі сирсир знатно відсосало... тепер тільки залишилось зі свого улуса дубінкою грозити
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про корею взагалі нема сенсу говорити, якби кітайози не поперли корея була б єдина і без красної чуми
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей, - Трамп
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