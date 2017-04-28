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 Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела сил АТО вблизи Красногоровки, - штаб

В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад на приморском направлении погиб военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще 4 защитника получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб

Отмечается, что противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, которая находится на временно неподконтрольной Украине территории.

"Известно, что на данном направлении противник применил минометы калибром 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности по позициям Вооруженных Сил Украины противник применил 20 мин калибром 82-мм и 30 мин калибра 120-мм", - добавили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 26 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО.



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