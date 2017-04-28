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 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки подразделения противника 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Так, на приморском направлении, огнем из минометов калибром 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. Из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из минометов калибром 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Гнутово. Защитников Широкино обстреливал из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка противник вел огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовки Второй - из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

На донецком направлении, по позициям вблизи Авдеевки враг бил из артиллерии калибром 122-мм, минометов калибром 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибром 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Зайцево и Каменки противник применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецкого - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых гранатометов.

На луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибром 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям вблизи Крымского. По опорным пунктам вблизи Катериновки противник вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов. Защитников станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского - из стрелкового оружия.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 26 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Тяжко хлопцям на передовій...
Але вистоять,мусять вистояти та повернутися живими з перемогою.
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Нове граффіті в Чернігові Автор: Дмитрий AderihoВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб - Цензор.НЕТ 9641
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Ну, я б здивувався аби кацапські терористи сапували клумби.
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Пусть Бог оберегает ребят на переловой........
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А ми їм з "гуманітарних соображєній" воду - хай стріляють, суки !
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смерть клятим рашистам та путіну-хуйло!!!! мочкуйте їх хлопці у відповідь як умово краще!!! за загиблого хлопця та поранених треба зробити те, шо ви вміїте.....!!!!
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а мы им водицы из..."гуманитарных" соображений...даром даем.
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Украина не будет прекращать поставки воды на оккупированные территории, отака куйня малята
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Электроэнергия не качественная или давление воды слабое? А может пенсии не вовремя? Чем недовольны бывшие сограждане? А может, не дай Бог, обидеться решили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб
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