 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки подразделения противника 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Так, на приморском направлении, огнем из минометов калибром 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. Из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из минометов калибром 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Гнутово. Защитников Широкино обстреливал из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка противник вел огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовки Второй - из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.
На донецком направлении, по позициям вблизи Авдеевки враг бил из артиллерии калибром 122-мм, минометов калибром 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибром 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Зайцево и Каменки противник применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецкого - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых гранатометов.
На луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибром 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям вблизи Крымского. По опорным пунктам вблизи Катериновки противник вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов. Защитников станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского - из стрелкового оружия.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 26 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Але вистоять,мусять вистояти та повернутися живими з перемогою.
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