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Все про:США (12454) Трамп (1019)

 Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН

Белый дом опубликовал список достижений президента США Дональда Трампа за первые 100 дней во главе страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Справка "100 дней безопасности и защищенности президента Трампа" опубликована на сайте Белого дома.

В разделе о сохранении национальной безопасности указывается, что "Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии".

Одним из пунктов в списке стала изоляция Сирии и России в ООН. В частности, указывается, что Трамп добился "дальнейшей изоляции Сирии и России в ООН путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпином".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко

Кроме того, в список достижений Трампа вошло введение санкций против Сирии после химической атаки в Идлибе, а также санкций в отношении Ирана из-за нарушения международного договора об ограничении использования баллистических ракет.

Трамп за первые 100 дней повысил расходы на $54 млрд, способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.

Отмечается, что действия Трампа также "резко сказались" на нелегальной миграции. Так, с января число нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%.

Кроме того, президент США подписал распоряжение о начальном финансировании строительства стены на границе Мексики и США.
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РАБссиянские Вяликия Скрепо-Сталагмиты Путлера покорили сердце Трампыча.Онехдот.
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Президент США - оказался агентом госдепа...)))
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН - Цензор.НЕТ 2073
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физиономия Трампа напоминает:
хитрое Ху*ло и беспомощный жёлторотик Обама
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН - Цензор.НЕТ 1339

беспомощное Ху*ло и новый президент США
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН - Цензор.НЕТ 4931
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На следующие 100 дней неплохо было б к чертям расфигачить Северную Корею, отключить кацапам SWIFT, наложить на Московию полное торговое эмбарго и ввести программу "Нефть в обмен на продовольствие".
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Какое еще продовольствие?!
Ягель, стекломой и все!!
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Пожелаю Трампу не останавливаться на достигнутом.)
Дерзай,Дональд! Работы много...
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При чём моряки "скотовоза", о том, что в него впендюрился "корабль-разведчик", узнали только из новостей...
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Срочное сообщение известного журналиста: Нынешняя власть сделала все для того, чтобы «русский мир» взял реванш!
Оппозиционный блок проводит сбор подписей под своими требованиями к украинским властям, так как рассчитывает, что осенью этого года в стране пройдут досрочные парламентские выборы.
Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил донецкий журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, главный редактор интернет-издания «ОстроВ» Сергей Гармаш.
«Это чисто пропагандистская кампания. Нет никакой конкретики. Если вы хотите прекратить войну - предложите, как это сделать: сдаться или победить? По-другому же войну не прекратишь. Кампания эта наверняка связана с надеждами Оппоблока на досрочные парламентские выборы этой осенью. И в связи с этим они оседлали майскую волну. То есть используют в своих интересах майские праздники, 9 мая. Фактически, это начало избирательной кампании. Понятное дело, что со своими требованиями к Путину они не обратятся. Их позиция основывается на том, что у нас якобы «гражданская» война, а значит, это внутренние вопросы», - отметил журналист.
Он акцентировал внимание, что Оппозиционный блок использует тезисы, которые априори невозможно не поддержать.
«Конечно, они используют эмоции и настроения людей, действительно уставших от войны. Для этого забрасываются тезисы, которые просто нельзя не поддержать. Ну, кто у нас не поддержит прекращение войны? Все поддержат, потому что никто не хочет войны. Но при этом конкретных предложений нет. Требовать мира от одной стороны бессмысленно. Прекратить войну должны обе стороны конфликта», - подчеркнул Гармаш.
По его словах, в восточных регионах Украины настроения людей за последние три года практически не изменились.
«Если нынешняя власть не будет менять систему, а продолжит пытаться лишь подминать ее под себя, то это все закончится контрреволюцией «русского мра». Люди в том же Мариуполе говорят мне, что пророссийские настроения граждан не изменились вообще, а напротив укрепились за эти 3 года. Они видят, что у нас сохранилась практически та же власть, представители которой в 2014 году открыто поддерживали сепаратизм. Почти весь правоохранительный блок на востоке является пророссийским. Как минимум на уровне районов. Кто там будет противодействовать агрессии РФ?» - заявил журналист.
По его мнению, бездействие нынешних властей страны может привести к реваншу пророссийских сил.
«Реванш старых сил возможен не потому, что Оппозиционный блок прилагает какие-то усилия, а потому, что нынешняя власть не делает вещи, которые должна была. Жизнь на местах фактически не изменилась, даже наоборот ухудшилась. Вот и получается, что у пророссийски настроенных граждан нет причин менять свою позицию. Нынешняя власть не устранила ни одной предпосылки Майдана. Опасность контрреволюции крайне высока», - резюмировал Гармаш.
Стоит отметить, что нынешняя власть не просто «ничего не сделала» для Украины, она все сделала для того, чтобы «русский мир» таки сумел взять реванш….
Реального срока не получил ни один сепаратист. В Харькове всех захватчиков ОГА отпустили из зала суда.
Войну перестали называть войной, Донбасс перестали называть оккупированной территорией, а в официальных документах нет ни единого слова о том, что Россия агрессор. Только бла-бла шоу по телеканалам которые юго-восточная часть страны и так не смотрит!
Стоит отметить, что Порошенко и «люби друзи» уже предали один Майдан (Оранжевую Революцию). Тогда, власть была плавно передана в руки Януковича. Ющенко получил деньги, а Порошенко посады и привилегии в бизнесе… Вы думаете второй раз Порошенко не предаст?
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Вони для цього і створені Сатаною. Просто в спам.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas

Пентагон в панике! Минобороны РФ опубликовало видео с учений ПВО по нейтрализации американских "томагавков" с использованием новейших ЗРК

https://twitter.com/A_Vitauskas/status/857654718243459074


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матросик рядом только пилотку попридержал, видать штатная ситуация
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Ага, схоже на анекдот:
"Приходят два студента к прорабу устраиваться на производственную практику. Тот говорит:
- Хорошо. Приходите завтра. Только к нам комиссия приедет, так что что-бы ни происходило - не подавайте вида.
Начался следующий рабочий день. Комиссия ходит по объекту, смотрит... Проходят мимо работающих студентов. Вдруг у дома отваливается панель.
Студенты (глядя на часы):
- Надо же. 10.30. Точно по расписанию."
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Результат 100-дневного правления Трампа - могут оценить сами американцы.......
P.S. по-немецкому ТВ сказали, что не так все гладко=>были/есть блокировки демократов, а также республиканцы не всегда согласны с "планами" Трампа
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не читайте на нічь ліберастичних видань, якщо інших нема - ніяких не читайте.
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН - Цензор.НЕТ 1430
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Сподіваюсь - пан Трамп щодо кацапії , значно перевершить досягнення свого великого попередника Рональда Рейгана щодо срср.
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ну а шо?=))

В селе Большие Уки Омской области из-за подтоплений и грызунов прошел крестный ход на лодках - часть жителей продвигались по улице с иконой пешком.
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН - Цензор.НЕТ 2186
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пУТЛЕР приостановил снос пятиэтажек в Мацкве,Мэру Собянину могут предъяву сделать,типа Лужкову, потерял доверие пУтлера.. на носу выборы,а Собянкин дискредитирует педофила...
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А как же ж иначе, добрый царь-батюшка накажет подлого боярина, чтоб людишек не обижал. Учитывая гнилую сущность царя вовы либо очередная многоходовочка либо умело использованная ситуация.
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А тем временем в израильских СМИ. 27 апреля 2017
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Российские ЗРК С-400 вообще не заметили израильские F-35 в небе Дамаска.

Израильские ВВС нанесли удар в районе аэропорта Дамаска.
По данным агентства Reuters, целью бомбардировок стал склад боеприпасов ливанской группировки "Хезболла".

При этом ПВО Дамаска, состоящее из российских ЗРК С-400 вообще не заметило самолеты Израиля, новейшие американские истребители F-35, появившиеся на вооружении ЦАХАЛа в конце прошлого года.
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Сейчас в Эстонии назодится парочка таких F-35 на учениях НАТО
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Та у жирика еще то шампанское после победы Трампа в горле колом стоит.
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Сенсация.
Советские летчики угнали на запад 35 истребителей Миг-25.Предатели,а всё началось с Виктора Беленко в 1976 году.Сегодня он живёт в Калифорнии и занимается бизнесом.в 1995 году был в Москве.А кацаПсины гутарили типа погиб в автокатастрофе.
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"Советские летчики угнали на запад 35 истребителей Миг-25" И НАТОвский истребитель-невидимку назвали еф-35, совпадение-не думаю
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РФ и в ООН и в Совбезе ООН находится незаконно! Она узурпировала место СССР, воспользовавшись формальным, в нарушении Устава ООН, обращением СНГ в 1991 года временно, до членства бывших республик (за исключением двух стран основателей ООН - Украины и Беларуси, членов ООН с апреля 1945 года) СССР. До сих пор в Уставе ООН нет РФ, там записан СССР. Гнать надо с ООН этих самозванцев! РСФСР в отличие от Украины и Беларуси никогда членом ООН не была. Нет в Уставе ООН варианта наследства, причем самозваного, стать членом ООН можно только подав прошение. Гнать надо этих самозванцев. За замену СССР на РФ нужно голосовать, а голосов за признание этого фашистского государства и агрессора членом ООН и членом Совбеза ООН - нет. Для сомневающихся и кацапов - смотрите (это с официального сайта ООН http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-v/index.html):
Глава V ГЛАВА V: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТАВ
Статья 23
Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности.
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Ну как бы и да,от Россия будут и дальше отделяться республики типа Татарстана, она саа будет сокращаться, до окружной, так и что , все будет ветошью прикидываться Ветой в ООН зло употре блять
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"Дебилы ждут авианосец США", - блогер прокоментував шокуюче фото з КНДР
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН - Цензор.НЕТ 8892
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Точно що дебіли - хочуть позбутися всього свого металобрухту за кілька хвилин.
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