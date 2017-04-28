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 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

Трое украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 27 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки трое военнослужащих ВСУ получили ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 26 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО.



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