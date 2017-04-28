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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (21691) ПАСЕ (1034) Логвинский (86) Аграмунт Педро (52)

 Вице-президент ПАСЕ Логвинский снял свою кандидатуру на выборах главы ассамблеи в пользу немецкого кандидата

Народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский вышел в "финал отбора" кандидатов на должность президента этого ведомства.

Об этом депутат заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

Однако Логвинский решил снять свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.

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"В финал вышли два человека - господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы добиться больших результатов", - сказал Георгий Логвинский.

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24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.

25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

"Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил депутат.

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Главное, что теперь точно рашкиного халявщика выкинут...
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А потом ответственно испугался, а после испугал ответственного, и...Вот почему запах нехороший от этого дела. Заявляю ответственно, без испуга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-президент ПАСЕ Логвинский снял свою кандидатуру на выборах главы ассамблеи в пользу немецкого кандидата
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