 Вице-президент ПАСЕ Логвинский снял свою кандидатуру на выборах главы ассамблеи в пользу немецкого кандидата

Об этом депутат заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.
Однако Логвинский решил снять свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.
"В финал вышли два человека - господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы добиться больших результатов", - сказал Георгий Логвинский.
24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию.
В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.
25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.
26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.
"Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил депутат.
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