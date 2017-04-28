 Переименование улиц не противоречит закону о декоммунизации, - горсовет Одессы

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявила сегодня в ходе брифинга директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская в обоснование законности решения о переименовании ряда одесских улиц, принятого депутатами на вчерашней сессии.
В частности, чиновник прокомментировала факт начала уголовного производства прокуратурой Одесской области относительно принятого горсоветом вышеупомянутого решения.
"Сегодня процедура открытия уголовного производства осуществляется в заявительном порядке - вне независимости от того, есть состав преступления или нет. Поэтому говорить о том, что если открыто уголовное производство, то кто-то совершил уголовное преступление, на сегодняшний день нелогично и это не соответствует действительности", - сказала Поповская.
По словам главы юридического департамента, решение горсовета о переименовании улиц не противоречит закону о декоммунизации.
"Решением горсовета были изменены названия ряда улиц, которые не подпадают под закон о декоммунизации. К примеру, проспект Небесной сотни, который был переименован в соответствии с незаконным распоряжением экс-губернатора, которое даже не было подкреплено общественными слушаниями, уже был ранее переименован решением историко-топономической комиссии Одесского горсовета. Таким образом, такой топоним уже был", - отметила Поповская.
Чиновник также пояснила, что улица Валентины Терешковой также будет переименована. При этом полагают учесть результат общественных слушаний, которые будут проведены по данному вопросу.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.
Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.
Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".
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90%, если не все заявления президента и премьера Украины нужно рассматривать с точки зрения их пиар-кампании. «Отстраивать» свою рекламу они могут только на том, на что директивно влияют, например, на повышении зарплат и пенсий. При этом принимаемые решения не рассматриваются с точки зрения того, являются ли они насущными или дальновидными.
Это так называемая политика постправды, главным инструментом которой является популизм.
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Сейчас заговорили о реформировании министерств, в частности, о том, что до осени нужно набрать ещё тысячу специалистов и сделать заработную плату «конкурентоспособной». Об этом объявил премьер Гройсман на заседании Кабмина.
Имеет ли это хоть малейшее отношение к глобальным и остро необходимым переменам на территории Украины? Ответ очевиден.
Чтобы деньги пошли в Украину, а люди начали массово зарабатывать, чтобы прекратилась безумная государственная коррупция, нужны совершенно другие реформы.
Декларации Гройсмана не имеет никакого отношения к жизнедеятельности граждан. Государство работает отдельно, люди - отдельно, существуя в двух параллельных мирах. Точка, где они пересекаются, - возможные парламентские выборы осенью. Но вероятность этого события очень незначительная.
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Президент окажется в безвыходном положении и без политических конкурентов. Ради кредитов МВФ он взял на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить и которые вызывают настолько бешеный резонанс. Это и повышение пенсионного возраста, и разрешение на продажу земли сельскохозяйственного назначения, и приватизация госпредприятий, и, конечно же, Минские соглашения.
Не решены самые главные вопросы экономического обеспечения Украины, и на этом безнадёжном безденежье президент пытается строить политику. В этом ему помогает премьер, перебирая на себя часть пиар-функций.
Почему именно сейчас решено переформатировать министерства? Какая истинная цель этого действия? Ответ простой: надо о чём-то говорить, надо создавать видимость деятельности. Таким же сотрясанием воздуха и переливанием из пустого в порожнее был «План приоритетных действий правительства на 2020-й год» с червяком вместо графика.
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Бульвар Французский весь в цвету.
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Это одесса сегодня...та одесса с которой не справился человек сломавший хребет ворам в законе на их вотчине...
Работы море-жечь не пережечь...
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Самый известный пример в Одессе - это Молдаванка.
Таким же образом в городе появились Греческая, Итальянская, Болгарская, Бессарабская, Еврейская, Большая и Малая Арнаутские улицы,Там же находятся улица Украинская и Латвийский спуск. В районе Царского села есть улицы Белорусская и Эстонская. На Ближних Мельницах - улица Литовская. А улица Венгерская расположилась в поселке Судоремонтников.
Но происхождение иных улиц «национального» происхождения до сих пор вызывает вопросы. Например, откуда взялась Индийская улица в районе Первой заставы? Или Испанская улица (вместе с Испанским переулком) на Слободке?
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Бульвар колорадов.
Парк дедов-воевалов.
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