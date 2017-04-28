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 Переименование улиц не противоречит закону о декоммунизации, - горсовет Одессы

Решение о переименовании одесских улиц, принятое горсоветом, не противоречит закону о декоммунизации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявила сегодня в ходе брифинга директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская в обоснование законности решения о переименовании ряда одесских улиц, принятого депутатами на вчерашней сессии.

В частности, чиновник прокомментировала факт начала уголовного производства прокуратурой Одесской области относительно принятого горсоветом вышеупомянутого решения.

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"Сегодня процедура открытия уголовного производства осуществляется в заявительном порядке - вне независимости от того, есть состав преступления или нет. Поэтому говорить о том, что если открыто уголовное производство, то кто-то совершил уголовное преступление, на сегодняшний день нелогично и это не соответствует действительности", - сказала Поповская.

По словам главы юридического департамента, решение горсовета о переименовании улиц не противоречит закону о декоммунизации.

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"Решением горсовета были изменены названия ряда улиц, которые не подпадают под закон о декоммунизации. К примеру, проспект Небесной сотни, который был переименован в соответствии с незаконным распоряжением экс-губернатора, которое даже не было подкреплено общественными слушаниями, уже был ранее переименован решением историко-топономической комиссии Одесского горсовета. Таким образом, такой топоним уже был", - отметила Поповская.

Чиновник также пояснила, что улица Валентины Терешковой также будет переименована. При этом полагают учесть результат общественных слушаний, которые будут проведены по данному вопросу.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".

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Когда у политика нет идей, всё, что он может предложить, это имитация действий.
90%, если не все заявления президента и премьера Украины нужно рассматривать с точки зрения их пиар-кампании. «Отстраивать» свою рекламу они могут только на том, на что директивно влияют, например, на повышении зарплат и пенсий. При этом принимаемые решения не рассматриваются с точки зрения того, являются ли они насущными или дальновидными.
Это так называемая политика постправды, главным инструментом которой является популизм.
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Спорное заявление с обеих сторон. Пора делать экспертное заключение о нарушении закона о декоммунизации.
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Реформа министерств правительства
Сейчас заговорили о реформировании министерств, в частности, о том, что до осени нужно набрать ещё тысячу специалистов и сделать заработную плату «конкурентоспособной». Об этом объявил премьер Гройсман на заседании Кабмина.
Имеет ли это хоть малейшее отношение к глобальным и остро необходимым переменам на территории Украины? Ответ очевиден.

Чтобы деньги пошли в Украину, а люди начали массово зарабатывать, чтобы прекратилась безумная государственная коррупция, нужны совершенно другие реформы.
Декларации Гройсмана не имеет никакого отношения к жизнедеятельности граждан. Государство работает отдельно, люди - отдельно, существуя в двух параллельных мирах. Точка, где они пересекаются, - возможные парламентские выборы осенью. Но вероятность этого события очень незначительная.
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чую-чую запах балашова. И то что вы не написали сакральные числа, не скроет вас. Лично мое мнение, балашов станет депутатом и всех кинет. Так же в принципе как это сделал шляшко. Мне даже кажется что он будет его приемником. Хотя согласен, харизма у него то что надо и говорит он правильные вещи.
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Выбираем Саакашвили и вся эта сепарская мутня закончится в первую же неделю.
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У меня один знакомый как-то в самолете разговорился с бабушкой из Швейцарии. Она говорит:" у вас в Украине так интересно, все время новое, А Я ХОЖУ ВСЮ ЖИЗНЬ ПО УЛИЦЕ ВИШНЕВОЙ. " Вот так . Швейцария есть Швейцария.
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бабушке небось под сотню и она путешествует в отличии от наших украинских бабушек
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Угу, у нас многие дальше райцентра и не выезжают за всю жизнь...
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Тупик Порошенко
Президент окажется в безвыходном положении и без политических конкурентов. Ради кредитов МВФ он взял на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить и которые вызывают настолько бешеный резонанс. Это и повышение пенсионного возраста, и разрешение на продажу земли сельскохозяйственного назначения, и приватизация госпредприятий, и, конечно же, Минские соглашения.
Не решены самые главные вопросы экономического обеспечения Украины, и на этом безнадёжном безденежье президент пытается строить политику. В этом ему помогает премьер, перебирая на себя часть пиар-функций.
Почему именно сейчас решено переформатировать министерства? Какая истинная цель этого действия? Ответ простой: надо о чём-то говорить, надо создавать видимость деятельности. Таким же сотрясанием воздуха и переливанием из пустого в порожнее был «План приоритетных действий правительства на 2020-й год» с червяком вместо графика.
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Фонтан черемухой покрылся,
Бульвар Французский весь в цвету.
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Одесский шарм...вот это милое вопгосом на вопгос....вот всё это жыдовское жопоювиляние вперемешку с воровством,шулерством,ленью ,паясничеством....
Это одесса сегодня...та одесса с которой не справился человек сломавший хребет ворам в законе на их вотчине...
Работы море-жечь не пережечь...
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переименовать улицы названые в честь жуковых и тд. не в новоукраинские постмайдановские это тоже преходящее, а чисто одесские, вон а Бульвар Французский, кросиво, но это уже есть, ладно, это не проблема придумать, а также чисто украинские названия без политики это говорю, всё всегда ненадолго так или иначе, а напр. Калиновая, Вишнёвая, Рушниковая,и кто возразит, будет видно какие у него резоны что он так настаивает поссорится, а не уладить по-хорошему. это всё уже было)
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Достоверно известно, то некоторые одесские улицы названы по местам скопления представителей тех или иных национальностей, заселявших Одессу и формировавших свои общины.
Самый известный пример в Одессе - это Молдаванка.
Таким же образом в городе появились Греческая, Итальянская, Болгарская, Бессарабская, Еврейская, Большая и Малая Арнаутские улицы,Там же находятся улица Украинская и Латвийский спуск. В районе Царского села есть улицы Белорусская и Эстонская. На Ближних Мельницах - улица Литовская. А улица Венгерская расположилась в поселке Судоремонтников.

Но происхождение иных улиц «национального» происхождения до сих пор вызывает вопросы. Например, откуда взялась Индийская улица в районе Первой заставы? Или Испанская улица (вместе с Испанским переулком) на Слободке?
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Проспект ваты.
Бульвар колорадов.
Парк дедов-воевалов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПереименование улиц не противоречит закону о декоммунизации, - горсовет Одессы
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