 Получивший взятку чиновник из Бердянска пытался скрыться от правоохранителей на авто и устроил ДТП, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" рассказали в правоохранительных органах Запорожской области.
27 апреля сотрудники областного управления противодействия преступности в сфере экономики задокументировали факт получения чиновником Бердянска взятки в размере 6 тыс грн, однако во время задержания взяточник попытался скрыться.
"Задержание чиновника, занимающего особо ответственное положение и осуществляющего правоохранительную деятельность в природоохранной сфере, проходило в рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Запорожской области по факту вымогательства ним неправомерной выгоды от граждан. Однако во время задержания взяточник попытался скрыться от сотрудников полиции, протаранив автомобиль полицейских", - рассказали правоохранители.
По информации компетентных источников, чиновник был задержан в одном из центральных парков Бердянска.
Известно также, что он вымогал и получил взятку от гражданина за непривлечение к ответственности за незаконный вылов рыбы в заповедной зоне. Следствие располагает данными, что злоумышленник неоднократно получал деньги от граждан, задержанных за незаконный вылов в заповедной зоне.
Задержанный взят под стражу. Меру пресечения на время его содержания под стражей определит суд.
В ближайшее время в отношении чиновника может быть открыто еще одно уголовное производство по факту намеренного повреждения имущества правоохранительных органов.
8 0
Материалы по теме: Взяточники
В Харькове за взятку 200 тыс. грн пытались купить остановку общественного транспорта, - Сарган. ФОТО(8)
В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(23)
Глава комиссии по вопросам экологии Киевского облсовета задержан за получение 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО(5)
Капитан полиции на Буковине вымогал у водителя 6 тыс. грн за возврат изъятого автомобиля(3)
На Закарпатье в ДТП погиб зять нардепа Ланьо. ФОТО(0)
Во Львове задержан посредник, который обещал передать судьям одного из судов $2 тысячи взятки. ФОТОрепортаж(8)
Полиция разоблачила декана одного из факультетов ДонГТУ в регулярном получении от студентов взяток. ФОТО(6)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума