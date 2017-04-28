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 Получивший взятку чиновник из Бердянска пытался скрыться от правоохранителей на авто и устроил ДТП, - Нацполиция

Высокопоставленный чиновник Бердянска, осуществляющий правоохранительную деятельность в природоохранной сфере, после получения взятки попытался скрыться от правоохранителей, и протаранил своим автомобилем полицейскую машину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" рассказали в правоохранительных органах Запорожской области.

27 апреля сотрудники областного управления противодействия преступности в сфере экономики задокументировали факт получения чиновником Бердянска взятки в размере 6 тыс грн, однако во время задержания взяточник попытался скрыться.

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"Задержание чиновника, занимающего особо ответственное положение и осуществляющего правоохранительную деятельность в природоохранной сфере, проходило в рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Запорожской области по факту вымогательства ним неправомерной выгоды от граждан. Однако во время задержания взяточник попытался скрыться от сотрудников полиции, протаранив автомобиль полицейских", - рассказали правоохранители.

По информации компетентных источников, чиновник был задержан в одном из центральных парков Бердянска.

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Известно также, что он вымогал и получил взятку от гражданина за непривлечение к ответственности за незаконный вылов рыбы в заповедной зоне. Следствие располагает данными, что злоумышленник неоднократно получал деньги от граждан, задержанных за незаконный вылов в заповедной зоне.

Задержанный взят под стражу. Меру пресечения на время его содержания под стражей определит суд.

В ближайшее время в отношении чиновника может быть открыто еще одно уголовное производство по факту намеренного повреждения имущества правоохранительных органов.

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