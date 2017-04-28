 К обыскам в Dragon Capital причастен Грановский, - Лещенко

"Грановский проиграл суд в Лондоне собственнику Dragon Capital. Поскольку он имеет большое влияние на правоохранительные органы, в частности на СБУ, высока вероятность использования спецслужбы для сведения счетов между ним и лицами, которых власть пытается лишить бизнеса", - заявил Лещенко в эфире телеканала ZIK в четверг, 27 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.
По словам депутата, для проведения следственных действий в офис Dragon Capital 26 апреля пришли 20 сотрудников СБУ, которые намеревались изъять 120 компьютеров компании, парализовав таким образом ее работу.
Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча".
У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.
В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".
731 7
Корчак запуталась, объясняя, как начисляла себе большую премию: "Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех". ВИДЕО(85)
"Если я с тобой пойду, тебя девушка бросит", - Ляшко и Лещенко обсуждают возможность совместного похода на дискотеку и парламентское значение слова "жопа". ВИДЕО(55)
Заседание Комитета, на котором появилась кандидатура Брауна, нелегитимно, - Лещенко(68)
Лещенко и Еднак подали ходатайства о взятии экс-генконсула Грузии в Одессе Нишнианидзе на поруки. ВИДЕО(38)
СМИ обвинили Лещенко в обслуживании интересов Курченко и Януковича(0)
На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ, - Лещенко(15)
Грановский о деле Насирова: Детективы, прокуроры и защита работают качественно и достойно. За этим приятно наблюдать(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
28 апреля день рожденье друга хуйла, он тоже думал что за вторжение в Кувейт ему ничего не будет
Ответить
Ответить