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Все про:Лещенко (519) обыск (1066) Грановский (35) Dragon Capital (1)

 К обыскам в Dragon Capital причастен Грановский, - Лещенко

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко связывает обыски СБУ в офисе инвестиционной компании Dragon Capital c корпоративным конфликтом ее собственника Томаша Фиалы и депутата от БПП Александра Грановского.

"Грановский проиграл суд в Лондоне собственнику Dragon Capital. Поскольку он имеет большое влияние на правоохранительные органы, в частности на СБУ, высока вероятность использования спецслужбы для сведения счетов между ним и лицами, которых власть пытается лишить бизнеса", - заявил Лещенко в эфире телеканала ZIK в четверг, 27 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

По словам депутата, для проведения следственных действий в офис Dragon Capital 26 апреля пришли 20 сотрудников СБУ, которые намеревались изъять 120 компьютеров компании, парализовав таким образом ее работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В компании Dragon Capital проводятся обыски, - Гройсман

Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча".

У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.

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В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".

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Ну кто же еще. У Лещенко во всем, что не происходит виноват или Кононенко или Грановский или оба
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Ну если Грановский проиграл дело в Лондоне, а имеет интерес к компании "Укргаздобыча", то возникает вопрос - кто же это устроил обыски в офисах этих компаний?
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Кононенко! Очевидно же! Следующим кандидатом будет Порошенко... но если он чуть больше напряжет свою память, то имя какой-то Юли может всплыть. А вообще, без звонка Григоришину тут не обойтись!
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Высока вероятность его квартирка это взятка.
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К обыскам в Dragon Capital причастен Грановский, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3667

28 апреля день рожденье друга хуйла, он тоже думал что за вторжение в Кувейт ему ничего не будет
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Срыватель покровов по вызову - теперь можно и квартирку обставить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияК обыскам в Dragon Capital причастен Грановский, - Лещенко
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