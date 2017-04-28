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Все про:Македония (22) Могерини (293) Хан (86)

 Евросоюз высказал обеспокоенность ситуацией в парламенте Македонии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан осудили продолжающиеся нападения на членов парламента в столице Македонии Скопье.

"Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе вечером в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось", - подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.

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Они выразили убеждение, что политический диалог в учреждениях - это единственный путь вперед, и призвали всех политических игроков "соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла".

Глава дипломатии ЕС и член Еврокомиссии напомнили, что Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и заверили, что Европейский союз готов сотрудничать с парламентом в проведении необходимых реформ для продвижения страны по ее европейскому пути.

Напомним, что вечером 27 апреля митингующие ворвались в праламент Македонии.
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Я також дуже схвильований, але в мене ст... все гаразд
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у евроимпотентов по ночам беспокойства,а по утрам озабоченность
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Никогда не поймешь этих демократов, как они отличают демократических протестантов от демократических членов парламента.
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Давайте из Талата Хафери сделаем диктатора и нарисуем его рядом сГитлером, путиним, Ким ИР Сеном и Эрдоганом...Мы ведь можем?
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А какую озабоченность?
Ведь за три с половиной года я видел очень много видов озабоченности!
Надо уточнять,вид озабоченности.
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Ой, ночи пацаны не спят, всё о Македонии думают...
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