 Евросоюз высказал обеспокоенность ситуацией в парламенте Македонии

"Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе вечером в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Демократия должна следовать своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента, о чем сообщалось", - подчеркнули Ф.Могерини и Й.Хан.
Они выразили убеждение, что политический диалог в учреждениях - это единственный путь вперед, и призвали всех политических игроков "соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла".
Глава дипломатии ЕС и член Еврокомиссии напомнили, что Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и заверили, что Европейский союз готов сотрудничать с парламентом в проведении необходимых реформ для продвижения страны по ее европейскому пути.
Напомним, что вечером 27 апреля митингующие ворвались в праламент Македонии.
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ст... все гаразд
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Ведь за три с половиной года я видел очень много видов озабоченности!
Надо уточнять,вид озабоченности.
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