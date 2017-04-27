 В США началось расследование получения экс-советником Трампа Флинном денег от России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Главная служба Пентагона по вопросам надзора начала расследование в отношении полученных денег от иностранных групп бывшим советником по вопросам национальной безопасности и отставным генерал-лейтенантом Майклом Флинном", - отметили члены комитета по надзору Палаты представителей США.
Расследование определит, нарушил ли Флинн необходимую процедуру получения финансов от иностранных правительств и компаний, потому что согласно с законодательством, отставные высокопоставленные военные чины подпадают под запрет получать какие-либо платежи или заимствования от иностранных государств за исключением случаев, когда на это дается особое разрешение.
К Флинну есть вопросы в контексте получения им $45 тыс. от российских официальных лиц. Также, по сообщениям американских СМИ, Флинн получал деньги и от турецкого правительства для лоббирования их интересов.
Обвинения Флинна в платных выступлениях на российских мероприятиях появились в середине марта. Тогда в СМИ обнародовали информацию, что Флинн получил почти 70 тысяч долларов от трех российских компаний накануне президентских выборов в США.
Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля 2017 года. В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что "не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других про свои разговоры с послом России". В декабре 2015 года Флинн летал в Москву на празднование 10-летия пропагандистского телеканала RT и сидел на банкете справа от Путина.
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