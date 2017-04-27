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Все про:Пентагон (405) подкуп (465) расследование (2095) Россия (70209) США (12451) Трамп (1017)

 В США началось расследование получения экс-советником Трампа Флинном денег от России

По информации The Washington Post министерство обороны США начало официальное расследование о получении бывшим генералом, экс-советником президента США Дональда Трампа Майклом Флинном денежных вознаграждений от иностранных правительств и компаний, в том числе и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Главная служба Пентагона по вопросам надзора начала расследование в отношении полученных денег от иностранных групп бывшим советником по вопросам национальной безопасности и отставным генерал-лейтенантом Майклом Флинном", - отметили члены комитета по надзору Палаты представителей США.

Расследование определит, нарушил ли Флинн необходимую процедуру получения финансов от иностранных правительств и компаний, потому что согласно с законодательством, отставные высокопоставленные военные чины подпадают под запрет получать какие-либо платежи или заимствования от иностранных государств за исключением случаев, когда на это дается особое разрешение.

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К Флинну есть вопросы в контексте получения им $45 тыс. от российских официальных лиц. Также, по сообщениям американских СМИ, Флинн получал деньги и от турецкого правительства для лоббирования их интересов.

Обвинения Флинна в платных выступлениях на российских мероприятиях появились в середине марта. Тогда в СМИ обнародовали информацию, что Флинн получил почти 70 тысяч долларов от трех российских компаний накануне президентских выборов в США.

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Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля 2017 года. В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что "не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других про свои разговоры с послом России". В декабре 2015 года Флинн летал в Москву на празднование 10-летия пропагандистского телеканала RT и сидел на банкете справа от Путина.
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По меркам америки спалился подешевке, мудачило однако
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Скоро пойдет в моду среди лидеров государств - карликоепство .
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Ну, да... Это он еще от Рашка Тудэй чего-то там получил... Жаль, надо было это приурочить к очередной годовщине
В США началось расследование получения экс-советником Трампа Флинном денег от России - Цензор.НЕТ 4663
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США началось расследование получения экс-советником Трампа Флинном денег от России
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