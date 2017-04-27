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 Политика Украины
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Все про:Волынь (578) прокуратура (2852) хищение (286)

 Директор коммунального предприятия на Волыни присвоил 600 тыс. грн, выделенных на ремонт школьных котельных

Прокуратурой Волынской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно присвоения государственного имущества в крупных размерах и служебного подлога, совершенных директором КП Луцкого района в сговоре с руководителем частного предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

В прокуратуре сообщили, что в сентябре-декабря 2016 года чиновник подписал акты приемки выполненных строительных работ с внесенными исполнителем заведомо ложными сведениями о выполнении таких работ по реконструкции котельных в общеобразовательных школах сел Садов и Чаруков Луцкого района.

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Несмотря на то, что фактически эти работы выполнены не были, на счета частного предприятия перечислили более 600 тыс. грн.

Директоров обеих компаний, коммунальной и частной, обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Вред, причиненный бюджету Луцкого района, во время досудебного расследования обвиняемые устранили полностью. Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд, отметили в прокуратуре.

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"У нас есть конституция, по которой мы имеем все, что душа пожелает. На деле же царит полное беззаконие, все, кому дадут, берут взятки, все, что плохо лежит, крадется. А на бумаге, да, у нас демократия…"

Г. Гаррисон "Стальную крысу - в президенты"
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У детей украл. Какой срок должен быть за такое?
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600 000 грн....и это не насиров и не мартыненко.. а всего лишь директор КП районного масштаба ... коих по Украине наверное тысячи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор коммунального предприятия на Волыни присвоил 600 тыс. грн, выделенных на ремонт школьных котельных
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