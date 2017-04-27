 Директор коммунального предприятия на Волыни присвоил 600 тыс. грн, выделенных на ремонт школьных котельных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.
В прокуратуре сообщили, что в сентябре-декабря 2016 года чиновник подписал акты приемки выполненных строительных работ с внесенными исполнителем заведомо ложными сведениями о выполнении таких работ по реконструкции котельных в общеобразовательных школах сел Садов и Чаруков Луцкого района.
Несмотря на то, что фактически эти работы выполнены не были, на счета частного предприятия перечислили более 600 тыс. грн.
Директоров обеих компаний, коммунальной и частной, обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Вред, причиненный бюджету Луцкого района, во время досудебного расследования обвиняемые устранили полностью. Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд, отметили в прокуратуре.
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