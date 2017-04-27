EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  641  22
Материалы по теме:
Все про:Геращенко_Антон (879) Насиров (507)

 Практически нет угрозы, что Насиров сбежит из Украины, - Геращенко

Экс-глава Государственной службы Роман Насиров не сбежит из Украины, потому что в таком случае он потеряет 100 млн грн залога.

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"А вы бы бежали, если бы 100 млн грн или почти 4 млн долларов пропали бы в результате вашего бегства? Если Насиров сейчас перестанет выполнять требования следствия и появляться на допросы, то 100 млн грн. залога, которые за него вснесены, они войдут в бюджет Украины, на них одних машин "скорой помощи" можно будет купить штук 50, наверне. Поэтому никуда Насиров не сбежит, он будет дальше защищать себя с адвокатами. На сегодня угрозы, что он пропадет с Украины я практически не вижу", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что по законодательству никто не считается виновным, пока его вина не доказана в суде и на данный момент статус Насирова - подозреваемый.

Смотрите также: Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне". ВИДЕО

Напомним, в среди апреля Насиров был избран главой Федерации дзюдо Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странная логика у Тохи . Это значит Онищенко, Клюев, и другие , практически ничего не потеряли ?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У СІЗО Насіров буде давати покази проти порошенка та всієї банди БПП+НФ а на волі Насіров буде крутити дулю НАБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не сбежит он по другой причине. НАБУ ему предъявить нечего. Реструктуризация долгов по налоговым выплатам - абсолютно законная и обычная процедура во всём мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, НАБУ - либо дилетанты, либо продажные марионетки. На возмещении НДС можно было Насирова лет на 12 посадить, а реструктуризация налогового долга - не преступление вообще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а геращенко готов заложить свою голову репутацию за свои слова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
криво все конечно на форуме ибо нет редактирования своего текста как и нет просмотра... просто каменный век..
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще один... если насралову будет грозить срок то ломиться будет как Пшонка в аэропорту сметая всё на своем пути...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насирова остановит потеря 4 лимонов баксов ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чёт кааца, шо даж этот путь весь не пройдёт.... ускорено смоется... или смоют...

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На месте антонины,я бы сказал даже более откровенно.
Ромке насралову в украине ничего не угрожает.Или Вы думаете его посадят?
Ой не смешите мои тапочки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но вот что самое интересное!
А кто такая антонина херащенко?
На фене выражаясь КОТ.
Кто Он Такой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
2 вкрадених лярда (це тільки що озвучили) і якісь копійки застави... Геращенко, худнути треба, але не мозком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Ромы жена без денех совсем Асталась, к тому же браслет на интимном месте.. Ну куда он побежит, а?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опыт показывает , что те из воров , которые сбежали , потом очень жалели .
Гораздо безопаснее остаться здесь , среди продажных прокуроров и судей , следователей , которые в темноте двумя руками неспособны найти собственную задницу и президента-коррупционера , папы всех воров .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настало время акуительных историй... И нет им конца и края.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Имея на кону 100 тугриков - не возможно сбежать, а еще машинки прикупить скорые... Вдуматься только. Какие не вероятные истории и потуги... Может быть проще? Не воровать? А те 50 скорых? Сколько бы они спасли людей и на передовой и в тылу. А так блеяние и синие ссылки в вечность в материале о праведнике Насирове. Совесть тебя - Насиров не мучает? Если зачатки такой имеются? Вряд ли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так он убежит не из-за драных 4 миллиона, а из-за того что украинское кривосудие бессильно против него. Свинина бестолковая.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрактически нет угрозы, что Насиров сбежит из Украины, - Геращенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти