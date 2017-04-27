 Практически нет угрозы, что Насиров сбежит из Украины, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
"А вы бы бежали, если бы 100 млн грн или почти 4 млн долларов пропали бы в результате вашего бегства? Если Насиров сейчас перестанет выполнять требования следствия и появляться на допросы, то 100 млн грн. залога, которые за него вснесены, они войдут в бюджет Украины, на них одних машин "скорой помощи" можно будет купить штук 50, наверне. Поэтому никуда Насиров не сбежит, он будет дальше защищать себя с адвокатами. На сегодня угрозы, что он пропадет с Украины я практически не вижу", - сказал Геращенко.
Он подчеркнул, что по законодательству никто не считается виновным, пока его вина не доказана в суде и на данный момент статус Насирова - подозреваемый.
Напомним, в среди апреля Насиров был избран главой Федерации дзюдо Украины.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
641 22
Материалы по теме: Задержание Насирова
Суд продлил меру пресечения для Насирова. ФОТО (обновлено)(24)
Заседание суда по Насирову перенесено на утро. ФОТО(12)
Суд будет заседать ночью, потому что у Насирова на завтра запланирована операция. ФОТО(50)
Насиров шестой час ожидает начала судебного заседания по своему делу. ФОТО(52)
Давиденко: поведение Мартыненко, его защиты, друзей и соратников вызывает уважение(0)
"Как только закроют дело, я буду ждать извинений и возвращаться на работу", - Насиров(87)
Источники 100 млн грн, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП(91)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
голову репутацию за свои слова?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,
Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
Ответить
Ромке насралову в украине ничего не угрожает.Или Вы думаете его посадят?
Ой не смешите мои тапочки.
Ответить
А кто такая антонина херащенко?
На фене выражаясь КОТ.
Кто Он Такой?
Ответить
Ответить
Ответить
Гораздо безопаснее остаться здесь , среди продажных прокуроров и судей , следователей , которые в темноте двумя руками неспособны найти собственную задницу и президента-коррупционера , папы всех воров .
Ответить
Ответить
Источник: ii
Ответить
Ответить
Ответить