 В результате взрывов в Балаклее разрушены или повреждены 392 здания, - РГА

Об этом в ходе заседания выездного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил глава Балаклейской РГА Степан Масельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В многоквартирном жилом фонде повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе повреждены 228 домов, 2 разрушены. Повреждены 14 объектов социальной сферы, из них 8 учебных заведений, 4 учреждения культуры, 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение спорта", -рассказал чиновник.
Как сообщил заместитель главы ХОГА Евгений Шахненко, на данный момент основные работы по замене окон и ремонту кровель в многоквартирных домах Балаклеи выполнены более, чем на 90 %.
"Строительные компании приступили к обустройству откосов в квартирах после установки окон, а также установке входных дверей - там, где они повреждены. Работы на ул. Арсенальной уже на завершающей стадии, в поселке Нефтяников работы по окнам и кровлям планируем завершить до 1 мая, все остальные строительные работы (по внутренним конструкциям, откосам и т.д.) планируем закончить до 1 июня. Что касается частного сектора, то из 228 домов в данный момент уже отремонтированы 97, остальные - в работе", - сказал Шахненко.
По словам начальника регионального филиала "Укрзализныци" Николая Уманца до 1 июня планируется восстановить полностью вокзальный комплекс на железнодорожной станции "Балаклея".
апомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
411 1
Материалы по теме: Взрывы на складе в Балаклее
В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов в Балаклее(4)
"Украэрорух" уверен, что их информация о воздушном объекте надежна. Теперь две экспертизы надо будет сверять между собой, - журналист о расследовании взрыва на складе в Балаклее(82)
Возможность возвращения военнослужащих в воинскую часть в Балаклее рассматривается, но окончательного решения пока нет, - Минобороны(1)
Жителям Балаклеи финансово компенсируют потерянное жилье, - РГА(24)
В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв(0)
Радиус опасной зоны в Балаклее уменьшен с 10 километров до 150 метров, - Зубко(1)
Радиус зоны опасности в Балаклее сократили до 250 метров(5)
Едут в поезде Ленин, Сталин, Хрущев и Брежнев. Едут, едут. Вдруг поезд останавливается. Впереди кончились рельсы. Ленин говорит:
-Так, товагищи, давай-те ка быстго огганизуем субботничек, рельсы дгужненько сзади наперед положим, и дальше поедем.
Органзовали субботник, рельсы положили, поехали. Едут себе, вдруг рельсы опять кончаются. Сталин говорит:
-Так, зачем нам рельсы? полсостава расстрелять - положить вместо рельсов!!!
Поехали по трупам. Наконец трупы закончились.
Встает Хрущев, и говорит:
Насобирать с окружающего поля кукурызных кочанов, положить вместо рельс.
Положили - поехали. Кукуруза закончилась.
Брежнев встает и говорит:
-Товарищи, а теперь все дружно раскачиваемся на сиденьях и представим, будто мы едем.
Какое логическое продолжение - состав поехал обратно.
Ответить