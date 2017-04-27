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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2391) информационная война (463) пропаганда (1990) Йованович (59)

 Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны

Украина сегодня находится на передовой информационной войны, а украинские журналисты – в авангарде этой битвы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович 27 апреля в Киеве на международной медиа-конференции, в которой приняли участие представители региональных СМИ страны.

Йованович призвала украинских журналистов в своей работе "опираться на факты и быть объективными".

"Мы считаем, что дальнейшее движение Украины по пути реформ - лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это нелегко. Много вызовов, одна из наибольших проблем - распространение дезинформации. Поэтому очень важно, чтобы Украина имела такие СМИ, которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием", - отметила посол США в Украине.

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Международная медиа-конференция, посвященная 15-летию Программы партнерства в области масс-медиа в Украине (UMPP), прошла в Киеве 27 апреля при участии представителей украинских министерств и региональных СМИ. Организаторами конференции выступили IREX (Украина) и посольство США в Украине.

В марте 2017 года более 90 политиков, политических экспертов и общественных активистов из разных стран подписали открытое письмо в адрес руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини, в котором призвали "воспринимать всерьез угрозу со стороны российской дезинформации".

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В письме, инициатором которого является чешская общественная организация "Европейские ценности", говорится, что "агрессивные действия Кремля являются беспрецедентными для современной эпохи", а также содержится призыв утроить ресурсы нового отдела Европейской службы внешнего действия, которая занимается развенчиванием российской пропаганды и фейковых новостей.
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ПВО ЦАХАЛа поразили цель на границе с Сирией


Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны - Цензор.НЕТ 3926 Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны - Цензор.НЕТ 719 Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны - Цензор.НЕТ 719

Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны - Цензор.НЕТ 719

Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны - Цензор.НЕТ 719
Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны - Цензор.НЕТ 719
Радиостанция "Решет Бет" прервала эфир в 19:56, чтобы сообщить, что на севере Израиля, в районе Голанских высот сработала система противовоздушной обороны.
Согласно этому сообщению, для поражения цели, запущенной с территории Сирии, была задействована батарея Patriot.
Жители Цфата сообщили, что слышали, по крайней мере, два взрыва.
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила: "Система противовоздушной обороны Patriot перехватила цель в районе Голанских высот".
Согласно сообщениям в СМИ, ПВО ЦАХАЛа на границе с Сирией сбили беспилотный летательный аппарат, находившийся в запрещенной для полетов зоне.
10 канал ИТВ передал, что военные ведут поиск места падения БПЛА. Не исключено, что аппарат упал на сирийской территории.
Инцидент на границе с Сирией произошел после того, как прошлой ночью в районе международного аэропорта Дамаска были уничтожены склады вооружений ливанской террористической организации "Хизбалла". Агентство Reuters со ссылкой на разведывательные источники и сирийскую оппозицию сообщило, что удар был нанесен израильской армией.
Судя по имеющейся информации, удар был нанесен по одному из основных центров хранения оружия в Сирии, куда для "Хизбаллы" коммерческими и военными грузовыми самолетами доставлялись оружие и боеприпасы из Ирана. Склады располагались к востоку от Дамаска, в непосредственной близости от аэропорта. Их охраняли боевики "Хизбаллы" и представители иранского "Корпуса стражей исламской революции".
В сообщении Reuters говорилось, что по складам было нанесено пять ударов.
Ливанский телеканал "Аль-Манар", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что были уничтожены склады и топливные резервуары, есть погибшие. По предварительным данным, есть потери понесли и "Хизбалла", и КСИР. В общей сложности, были убиты не менее двух человек, около 10 получили ранения.
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не согласиться -нельзя. Ещё бы оружие дали.Тем более, что наличие такового не только физически убивать террористов будет, а и морально убьёт не один миллион кассабов и в кремле тоже
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На передовій так, але далеко не тільки інформаційної...
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Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны....

Та шо вы гврыте!

Обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие..., обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие...
И о погоде в Европе: В Варшаве, Берлине, Хельсинки облачно, температура 20 - 25 градуса по цельсию, «град», местами «торнадо»… Приятного дня!
Чемберленство EU и USA таки может привести мир к третьей мировой захВАТНИЧЕСКОЙ войне...
"Вооружите Украину или сдайтесь"
("Arm Ukraine or Surrender").
ПТУРС, УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ….
Сегодня и сейчас !
Concerned ... support ... listen carefully ... think ... endorse ... emphasize ... understand ... outraged ... very angry... too outraged. .., disgrace ... concerned ... support ... listen carefully... think ... endorse ... emphasize ... understand ... outraged strongly ... outraged, outraged over ... mess ...
And the weather in Europe: Warsaw, Berlin, Helsinki cloudy Temperature 20 - 25 degrees Celsius, «hail», «tornadoes» places ... Have a nice day!
Policy Chamberlain EU and USA can still lead the world into a third world war of conquest.
"Prepare Ukraine or surrender"
("Arm Ukraine or Surrender").
ATGM, drums ... drones…
Today, right now!
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" Поэтому очень важно, чтобы Украина имела такие СМИ, которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием "

Доверие зарабатывается десятилетиями . Хто из наших СМИ , может похвастаться наличием доверия
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разве только інформаціонной..?а гибель и увечия молодіх украинских ребят когда начнут замечать
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а кто то заметил гибель миллиона человек в руанде ?
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Украина? Украина находится на своем месте, как и многие. Передовая для украинца? Сам украинец. Определяется, взвешивает, верит и не верит. Осознает себя. Громкие слова? Нам не нужны. Ни передовые ни задние. В жизни все проще и без слов.
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Посол США Йованович: Украина находится на передовой информационной войны./Редакция цензора этого не понимает.
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Не плохо бы Украине вместе с США всякие спутники запустить, чтобы не рашкины спутники грузили информацией совок. А украинские. Украинцы- продвинутые , только немного нам помочь - и будем ведущей страной в восточной Европе.
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