 Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ Стоуна находится в Украине, - замглавы миссии Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в комментарии Hromadske.ua.
"Тело Джозефа все еще в Украине. Сейчас урегулируются все формальности для обеспечения скорейшего и достойного возвращения его тела на родину", - подчеркнул он.
ОБСЕ проводит собственное расследование обстоятельств инцидента.
"Я хочу повторить и высказаться очень четко: мы не считаем, что это был несчастный случай. 23 апреля Джозеф Стоун погиб в результате применения оружия неизбирательного действия", - подчеркнул Хуг.
Замглавы миссии ОБСЕ сообщил, что наблюдателя возобновили патрулирование в зоне АТО, в том числе, в районе подрыва автомобиля, однако соблюдают дополнительные меры предосторожности.
"Теперь мы осуществляем патрулирование, передвигаясь по дорогам с твердым покрытием, иначе говоря, асфальтированными и бетонными дорогами", - уточнил представитель ОБСЕ.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию " непростительной ".
365 2
Материалы по теме: Подрыв автомобиля ОБСЕ
Погибший на Луганщине наблюдатель ОБСЕ - американец Джозеф Стоун из Аризоны(11)
Посол в США Чалый выразил соболезнования вице-президенту Пенсу в связи с гибелью американского сотрудника ОБСЕ на Донбассе(23)
"Это непростительно", - Госдеп США о подрыве машины ОБСЕ на Донбассе(178)
Завтра в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу: встреча подгруппы по безопасности не состоится из-за подрыва патруля ОБСЕ, - Олифер(7)
Разговор глухого со слепым(0)
В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет, - Лавров(57)
Глава миссии ОБСЕ в Украине Апакан отправился с делегацией на Донбасс(21)
Ответить
Вот визу оформят и поедет....
Ответить