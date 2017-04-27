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 Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ Стоуна находится в Украине, - замглавы миссии Хуг

Тело наблюдателя ОБСЕ гражданина США Джозефа Стоуна, погибшего в результате подрыва автомобиля мониторинговой миссии в ОРЛО, отправят в Соединенные Штаты после согласования необходимых формальностей в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в комментарии Hromadske.ua.

"Тело Джозефа все еще в Украине. Сейчас урегулируются все формальности для обеспечения скорейшего и достойного возвращения его тела на родину", - подчеркнул он.

ОБСЕ проводит собственное расследование обстоятельств инцидента.

"Я хочу повторить и высказаться очень четко: мы не считаем, что это был несчастный случай. 23 апреля Джозеф Стоун погиб в результате применения оружия неизбирательного действия", - подчеркнул Хуг.

Замглавы миссии ОБСЕ сообщил, что наблюдателя возобновили патрулирование в зоне АТО, в том числе, в районе подрыва автомобиля, однако соблюдают дополнительные меры предосторожности.

"Теперь мы осуществляем патрулирование, передвигаясь по дорогам с твердым покрытием, иначе говоря, асфальтированными и бетонными дорогами", - уточнил представитель ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший на Луганщине наблюдатель ОБСЕ - американец Джозеф Стоун из Аризоны

Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию " непростительной ".


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"Тело наблюдателя ОБСЕ гражданина США Джозефа Стоуна, погибшего в результате подрыва автомобиля мониторинговой миссии в ОРЛО, отправят в Соединенные Штаты после согласования необходимых формальностей в Украине"
Вот визу оформят и поедет....
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