Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С гуманитарной точки зрения ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование системы водоснабжения, которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии разграничения", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.
Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.
При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на оккупированные территории, работает в украинском правовом поле.
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вся єта "гуманитарная" бля..ота - есть не что иное, как недобитие иуди и прокремлевская агентура, которих нужно ликвидировать
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Та й не в ОРЛО справам - основні споживачі в ОРДО сидять і їм ніхто і не збирається нічого відмикати !
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ВОНА - це "україна".
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Так новость была бы лучше))
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Мыж богатые,мы оплатим!
Главное что бы торговым партнерам было комфортно и не сухо!
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Гуманизьм у нас на первом месте,и за ради него этого гуманизьма,можно посидеть без света и воды.
Торговые партнеры важнее!
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Орден "Жінка. Мир. Безпека ". Слова на ньому у мене асоціюються наприклад з Яною Зінкевич, госпітальєром, котра врятувала сотні життів, Аліною з Армія SOS, яка допомагає нашим військовим, дівчатками з 54 бригади ЗСУ, котрі зараз на передовій в самому пеклі , з сотнями такими ж дівчатами і жіночками які все роблять щоб скоріше настав Мир...
А тепер увага . Цим орденом нагородили зама Авакова, 24 -х літню простигосподи Дівєєву, котра стала відома відвертими фото в інтернеті з оголеними цицьками з тампаксом в роті і спермою на животі...
Куди, млять, котиться цей світ? Сумно
Наташа Карпенко
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Шок,слов нет!!!
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Так можно к ним из гуманных сображений пивопровод им провести в каждую квартиру!
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Мы ж все люди.
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Веревка и пуля для них дорого!
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- у їх власному ... бо його (100%) буде багато !
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На жаль ця влада співпрацюя з окупантом і є окупант!
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Пока это дегенеративное кодло чернышей-розенок-рев-аваковых во главе с вованом винницким пинком под зад не выпереть, ничего в Украине не будет. Наоборот у этих скотов прямая задача кремлевского упыря-пуйла: развалить побыстрее страну.
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27.04.17 17:16
Рожкова рассказала о выводе миллиардов из "Приватбанка" в "ночь с пятницы на понедельник"
Перед национализацией из
"Приватбанка" вывели 16 млрд грн,
из-за чего банку потребуется дополнительная докапитализация за счет государства.
Гуманные и толерантные твар ...и за счет Граждан Украины .
Всемирная история "Банк Империал".
https://www.youtube.com/watch?v=iqr6VzZy6JU
https://www.youtube.com/watch?v=iqr6VzZy6JU
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