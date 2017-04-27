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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (14333) водоснабжение (285) Черныш (57) Министерство по вопросам оккупированных територий (125)

 Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш

Украина не будет прекращать поставки воды на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С гуманитарной точки зрения ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование системы водоснабжения, которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии разграничения", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске

Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на оккупированные территории, работает в украинском правовом поле.

Также читайте: "Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины
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Вопрос прекращения подачи воды в ОРДЛО уже не раз поднимался . И дело не в " гуманности " укрвластей . Если перекрыть воду в ОРДЛО , то без воды останется Мариуполь .
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ну тогда и плати с этим гондоном на пару...я пас
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Для того, что бы не оставить Мариупоь без воды, нужно немного труб, рабочей силы и самое главное - ума.За три года даже после постановления РНБО и указа президента ТЭС на газовый уголь не перевели... А тут вода. Вся наша беда в том, что мы терпим всю эту тупость, бездарность, я бы сказал даже идиотизм. Наши правители стоят с протянутой рукой и слёзно просят:мир - Подайте ТОП-менеджерам Украины, а то мы всё просрали и толку этой, не так давно, четвёртой экономике Европы дать не можем. А мы всё это терпим...
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А в КРЫМ? в кРЫМ КОГДА ИЗ ГУМАНИТАРНЫХ СООБРАЖЕНИЙ!
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у проукраинской власти должна бить тольо одна точка зрения - защита национальних интересов и территориальной целостности
вся єта "гуманитарная" бля..ота - есть не что иное, как недобитие иуди и прокремлевская агентура, которих нужно ликвидировать
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аа как раз вчера новость проскочила о подорожании воды в отдельно взятой Авдеевке совпадение??
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Через таку "гуманність" щодня гинуть наші герої. Щодня!!! І ми не знаємо, на відміну від спостерігача від сліпого ОБСЄ, їхніх прізвищ, біографії і т.д. У мене ніякої гуманності немає - ті хто ще за три роки не виїхав - хай їдуть за парєбрік або сидять без світла і води.
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Тут ещё один вопрос , остающийся без ответа . Кому из олигархов Парашенко вставил паяльник в зад , да так , что пришлось отключить элэнергию в ЛНР ? Элэнергетика в Украине частная .
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все просто - петиного друга григоришина уже зае*ало поставлять на халяву электричество лугондонцам...
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Вже давно все включили ... не слухайте казок ! ..))
Та й не в ОРЛО справам - основні споживачі в ОРДО сидять і їм ніхто і не збирається нічого відмикати !
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Вони захищають та гинуть, вона торгує та збагачується.
ВОНА - це "україна".
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А, ваша гуманность, твари вонючие, на остальную территорию Украины распространяется? Или надо замутить какую нибудь херню?
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Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки паленной водки в ОРДЛО, - Черныш

Так новость была бы лучше))
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Из гуманитарных соображений эту власть мародеров, давно надо расстрелять..
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пусть этот гондон "гуманность" проявляет из своего кармана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну да!Че там!
Мыж богатые,мы оплатим!
Главное что бы торговым партнерам было комфортно и не сухо!
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Блин а чего мне дома отрезали свет за долг 20 грн тоже из гуманности
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Не качай лодку,не делай зраду!
Гуманизьм у нас на первом месте,и за ради него этого гуманизьма,можно посидеть без света и воды.
Торговые партнеры важнее!
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Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш - Цензор.НЕТ 1740 Зараз буде пост гніву!

Орден "Жінка. Мир. Безпека ". Слова на ньому у мене асоціюються наприклад з Яною Зінкевич, госпітальєром, котра врятувала сотні життів, Аліною з Армія SOS, яка допомагає нашим військовим, дівчатками з 54 бригади ЗСУ, котрі зараз на передовій в самому пеклі , з сотнями такими ж дівчатами і жіночками які все роблять щоб скоріше настав Мир...

А тепер увага Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш - Цензор.НЕТ 5113. Цим орденом нагородили зама Авакова, 24 -х літню простигосподи Дівєєву, котра стала відома відвертими фото в інтернеті з оголеними цицьками з тампаксом в роті і спермою на животі...

Куди, млять, котиться цей світ? Сумно

Наташа Карпенко
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А еще лугандон и домбабва,любят с утра пиво.
Так можно к ним из гуманных сображений пивопровод им провести в каждую квартиру!
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Из гуманитарных соображений, шоколадных подонков не будут вешать... А будут расстреливать, что бы не мучились долго. Это гуманно будет по отношению к ним.
Мы ж все люди.
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Топить в говне!
Веревка и пуля для них дорого!
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Топить в говне!

- у їх власному ... бо його (100%) буде багато !
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Твари! Расскажите про гуманизм родным погибшим и темюатт с плену
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Постачанням води і інших ресурсів на окуповану територію ця влада створює гуманітарну катастрофу на підконтрольній території!
На жаль ця влада співпрацюя з окупантом і є окупант!
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Может лучше прекратить полномочия этой бандитской власти, это будет лучший выход.
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Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш.
Пока это дегенеративное кодло чернышей-розенок-рев-аваковых во главе с вованом винницким пинком под зад не выпереть, ничего в Украине не будет. Наоборот у этих скотов прямая задача кремлевского упыря-пуйла: развалить побыстрее страну.
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Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш - Цензор.НЕТ 3222http://censor.net.ua/forum/915188/rojkova_rasskazala_o_vyvode_milliardov_iz_privatbanka_v_noch_s_pyatnitsy_na_ponedelnik

27.04.17 17:16

Рожкова рассказала о выводе миллиардов из "Приватбанка" в "ночь с пятницы на понедельник"

Перед национализацией из

"Приватбанка" вывели 16 млрд грн,

из-за чего банку потребуется дополнительная докапитализация за счет государства.
Гуманные и толерантные твар ...и за счет Граждан Украины .
Всемирная история "Банк Империал".
https://www.youtube.com/watch?v=iqr6VzZy6JU
https://www.youtube.com/watch?v=iqr6VzZy6JU
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО, - Черныш
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