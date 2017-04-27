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 В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов в Балаклее

В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "АТН", ссылаясь на данные Балаклейской РГА.

Сообщается, что пострадавшая 1962 года рождения умерла в больнице 25 апреля. В медучреждение ее привезли около месяца назад - 23 марта.

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Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.


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В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов в Балаклее - Цензор.НЕТ 1068
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